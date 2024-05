Samsung Galaxy S23 FE, una valida porta di accesso verso la Galaxy AI | Recensione

Nota anche come Fan Edition, la serie FE di Samsung è da sempre stata pensata per venire incontro agli utenti che desiderano dispositivi della famiglia top di gamma del brand ma non vogliono spendere le cifre necessarie all'acquisto degli ultimi modelli arrivati sul mercato. La storia si ripete con Samsung Galaxy S23 FE, anche se questo particolare modello è giunto sul mercato appena prima del lancio ufficiale della gamma Galaxy S24.

Inserendosi a metà strada tra i dispositivi della famiglia Galaxy A e quella dei veri flagship, ha senso considerare l'acquisto di questo dispositivo? A distanza di circa sei mesi dal lancio e con una conseguente riduzione di prezzo, è questo il momento per portarselo a casa?

Un tocco di colore

Il design del Samsung Galaxy S23 FE trae ispirazione dalla serie Galaxy S23, posizionandosi con orgoglio tra i suoi pari senza sfigurare. Con il suo display da 6,4 pollici, si colloca perfettamente tra il S23 e il S23+, offrendo una dimensione equilibrata e abbastanza maneggevole. Uno dei tratti distintivi del Galaxy S23 FE riguarda le opzioni di colore disponibili, tra cui spicca l'affascinante versione arancione che abbiamo ricevuto in prova. Questa tonalità, pur non essendo eccessivamente appariscente, cattura l'attenzione in modo raffinato ma senza strafare.

Una caratteristica che si percepisce immediatamente è il peso. Con i suoi 209 grammi, è ben 32 grammi più pesante del Galaxy S21 FE, pur avendo dimensioni e spessore simili. Nonostante sia leggermente più largo e spesso del Galaxy S22+ da 6,6 pollici, con cui condivide gran parte dell'hardware, il peso aggiuntivo conferisce una sensazione di robustezza e qualità.

Il Galaxy S23 FE presenta una costruzione a doppio pannello di vetro con un telaio in alluminio opaco, un significativo miglioramento rispetto al retro in plastica del Galaxy S21 FE. Utilizza due pannelli piatti di Gorilla Glass 5, sebbene sia un piccolo downgrade rispetto al vetro frontale Gorilla Glass Victus del modello precedente. Tuttavia, questa scelta non compromette la qualità complessiva del dispositivo, il quale mantiene comunque la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua, una caratteristica standard per gli smartphone Galaxy di fascia alta. Il design del Samsung Galaxy S23 FE, dunque, unisce estetica raffinata e robustezza, rendendolo una scelta attraente per chi cerca un dispositivo elegante e durevole.

In mano è particolarmente comodo grazie ai bordi leggermente arrotondati e sufficientemente spessi da poggiare comodamente sul palmo. S23 FE farà particolarmente felici gli utenti che preferiscono gli smartphone dal display piatto, sebbene le cornici che circondano il pannello siano tutto fuorché sottili. Si tratta dell'unico aspetto estetico del Galaxy S23 FE che fa trasparire la sua natura di smartphone "non-premium".

Buon display, ma la concorrenza è migliorata tanto

Parlando di display, troviamo un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici che offre una risoluzione FullHD+ e un refresh rate massimo di 120Hz. Questo schermo supporta anche contenuti HDR10+, garantendo un'esperienza visiva di alta qualità nelle applicazioni di streaming. La risoluzione di 2340 x 1080 pixel offre una nitidezza più che adeguata per gli standard attuali, sebbene Xiaomi con i suoi recenti medio gamma abbia alzato un po' questa asticella.

Samsung ha dichiarato una luminosità di picco massima di 1.450 nit per il display del Galaxy S23 FE, più che buona per l'utilizzo anche all'aperto. Certo, ormai ci sono dispositivi in commercio che superano ampiamente questo valore, ma ciò non sminuisce questo buon pannello. La luminosità minima a schermo bianco è vicina a 1 nit, ideale per l'uso di notte o in ambienti bui.

Il Galaxy S23 FE offre due modalità di colore: Vivida (ampia gamma cromatica, DCI-P3) e Naturale (colori standard, sRGB). Entrambe le modalità presentano un'ottima accuratezza cromatica. La modalità Vivida ha una temperatura colore leggermente più fredda, ma è possibile regolarla tramite un apposito slider per ottenere risultati simili alla modalità Naturale. Inoltre, è possibile regolare la saturazione RGB a proprio piacimento.

In modalità Adattiva, lo smartphone passa automaticamente tra 60Hz e 120Hz, mentre la modalità Standard è fissata a 60Hz per una maggiore durata della batteria. Durante l'uso della modalità Adattiva, il display funziona a 120Hz nell'interfaccia e nelle app compatibili, riducendosi a 60Hz per contenuti statici o video. La funzione Always-on display opera anch'essa a 60Hz. Il pannello non scende però mai sotto ai 60Hz, peccato.

Inoltre, il Galaxy S23 FE è dotato di un affidabile scanner di impronte digitali sotto lo schermo, rapido e preciso. Non è di tipo ultrasonico come quello dei top di gamma ma, anche in questo caso come per gli altri dispositivi della fascia media del brand, è un lettore ottico.

Ad accompagnare il display, Galaxy S23 FE presenta un sistema audio stereo ibrido, con la capsula auricolare frontale che funge anche da speaker secondario e l'altoparlante principale situato in basso, il quale solitamente offre un suono più potente e bassi più profondi. Il bilanciamento del suono è eccellente, e le impressioni generali sono estremamente positive.

I nuovi altoparlanti producono un'uscita più ricca e profonda rispetto a S21 FE, con bassi significativamente migliorati, voci più chiare e una buona presentazione delle alte frequenze. Questo avanzamento garantisce un'esperienza audio immersiva e di alta qualità, rendendo il Galaxy S23 FE ideale non solo per le chiamate, ma anche per la fruizione di contenuti multimediali come musica, film e giochi.

Non è al livello dei più recenti top di gamma, di fatto è appena alla pari con i flagship dello scorso anno. Nonostante tutto, presenta un sistema audio più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, anche quelli interessati al gaming e quelli che vogliono di tanto in tanto ascoltare la musica a tutto volume.

Sotto la scocca troviamo una vecchia conoscenza

Il Samsung Galaxy S23 FE reintroduce la frammentazione hardware a cui Samsung ci ha abituato in passato e che ha riproposto con la serie Galaxy S24. Il chip all'interno del dispositivo varia quindi a seconda del mercato. Gli utenti statunitensi possono godere delle prestazioni del SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre il resto del mondo, Italia compresa, riceve il modello equipaggiato con il chip Exynos 2200. Questo chipset, già impiegato nella serie Galaxy S22, è costruito con tecnologia a 4nm e dispone di un processore octa-core. Include un core Cortex-X2 ad alte prestazioni fino a 2,8GHz, tre core Cortex-A710 fino a 2,5GHz e quattro core Cortex-A510 ad alta efficienza e che arrivano fino a 1,8GHz.

La GPU Xclipse 920 dell'Exynos 2200, nata dalla collaborazione tra Samsung e AMD, utilizza l'architettura RDNA2, riconosciuta per le sue buone prestazioni nei sistemi desktop, nei laptop e nelle console portatili. Il Galaxy S23 FE è dotato di 8GB di RAM LPDDR5 e offre una capacità di archiviazione di 128GB senza possibilità di espansione. Ad oggi il chipset mantiene la sua rilevanza, offrendo prestazioni solide in vari benchmark e nell'uso quotidiano. È interessante notare che, mentre le prestazioni generali sono simili tra le versioni Snapdragon ed Exynos, la GPU del modello Snapdragon presenta un incremento di prestazioni del 5%-6%.

Entrambe le varianti del Galaxy S23 FE sono progettate per gestire senza problemi un'ampia gamma di attività, garantendo un'esperienza utente fluida e reattiva. Tuttavia, gli stress test da noi effettuati in passato su questi chip rivelano una stabilità delle prestazioni media per entrambe le versioni, con una tendenza al riscaldamento controllata dal throttling. Questo aspetto implica che, nonostante le buone potenzialità del Galaxy S23 FE come dispositivo per il gaming, la tendenza a scaldarsi di questi chip richiede agli utenti di abbassare un po' le aspettative per quanto riguarda l'esperienza per le sessioni più lunghe.

Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single core Multi core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Samsung Galaxy S23 FE 1604 3999 1212087 51602 2288 (13,70 fps) 2358 - 1534 (65,1%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore Errore realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%) Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 3017497 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%) Google Pixel 8 1585 3562 762441 634996 2412 (14,45 fps) 2411 - 1601 (66,4%) Samsung Galaxy S23 Ultra 1918 5149 1237965 131861 3813 (22,80 fps) 3803 - 3165 (83,2%) Xiaomi 13T Pro 1285 3565 1433715 - 3411 (20,00 fps) 3975 - 3403 (85,6%)

A bordo dello smartphone troviamo attualmente Android 14 e l'interfaccia utente One UI 6.1 di Samsung. L'azienda ha promesso per questo dispositivo 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza, promessa che sta già mantenendo attivamente avendo già consegnato agli utenti l'agognata versione di software che contiene le funzionalità Galaxy IA.

Aspettatevi di trovare tutte le opzioni di personalizzazione e tutte le utili applicazioni di Samsung, assieme ad alcune app di terze parti però solitamente molto utili e comunque tutte disinstallabili. Tra queste le app di Meta e Spotify, per fare degli esempi. Fantastico che Samsung abbia deciso di includere qui anche DeX, cosa non scontata essendo una funzione non presente sugli smartphone di fascia inferiore.

L'autonomia è sufficiente, ma si poteva fare di più

Il più recente smartphone Fan Edition è dotato di una batteria da 4.500mAh, la stessa capacità presente nel Galaxy S21 FE e nel Galaxy S22+. Grazie al chipset a 4nm, l'autonomia è in miglioramento rispetto al modello precedente. Con un risultato di sole 10:01h nel nostro test della batteria eseguito con PCMark Work 3.0 Battery, è però risultato in difetto rispetto ai top di gamma più potenti e moderni, oltre che a posizionarsi al di sotto dei medio gamma più recenti.

Si ritrova in questa strana posizione in cui è più potente dei medio gamma attuali ma di conseguenza consuma di più. Questo, però, senza raggiungere il livello di prestazioni dei chip più moderni che consumano persino di meno. Non ci ha mai abbandonato in momenti scomodi, ma non è di certo un batteryphone su cui fare affidamento per un weekend fuoriporta senza possibilità di ricaricare.

Il Samsung Galaxy S23 FE supporta la ricarica cablata fino a 25W e la ricarica wireless fino a 15W, oltre alla ricarica wireless inversa. Come ormai consuetudine, il dispositivo viene venduto senza caricabatterie incluso. Tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi caricatore PD+PPS da 25W per raggiungere la massima potenza di ricarica supportata dal telefono. Una ricarica completa via cavo richiede quasi un'ora e mezza, valori in linea con quelli del Galaxy S21 FE e che di certo non sono ai vertici del mercato.

Fotocamere

Sebbene non sia uno smartphone il cui focus principale è la fotografia, il Samsung Galaxy S23 FE presenta un sistema fotografico solido che si basa sulla configurazione a tripla fotocamera del suo predecessore, il Galaxy S21 FE, ma con importanti miglioramenti e aggiornamenti. Con una combinazione di sensori ad alta risoluzione, tecnologie di stabilizzazione avanzate e un'ampia gamma di funzionalità software, il Galaxy S23 FE si propone come una soluzione versatile per le esigenze fotografiche di tutti i giorni.

Al centro del sistema fotografico del Galaxy S23 FE c'è una nuova fotocamera principale da 50MP, un importante miglioramento rispetto al sensore da 12MP del modello precedente. Questo sensore utilizza un sensore Samsung ISOCELL GN3 con una dimensione di pixel di 1,0µm e il pixel binning Tetracell per catturare immagini dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa luminosità. L'aggiunta dell'ottica stabilizzata da 23mm con apertura f/1.8 e l'autofocus dual-pixel PDAF consentono di ottenere scatti sufficientemente nitidi e ben definiti in quasi qualsiasi situazione.

La fotocamera teleobiettivo da 8MP offre uno zoom ottico 3x e una stabilizzazione ottica dell'immagine per catturare dettagli lontani con migliore precisione e chiarezza. Questo teleobiettivo utilizza un sensore SK Hynix Hi847 con dimensioni dei pixel di 1,0µm e un obiettivo con apertura f/2.4. Anche se il processo di upscaling produce foto a 12MP, la qualità delle immagini rimane generalmente elevata.

La fotocamera ultragrandangolare da 12MP offre una prospettiva ampia senza eccessive distorsioni, ideale per catturare paesaggi o foto di gruppo. Utilizzando un sensore Samsung S5K3L6 con pixel da 1,12µm e un obiettivo grandangolare con apertura f/2.2, questa fotocamera garantisce una resa migliore rispetto al teleobiettivo e colori vivaci, forse persino troppo.

La fotocamera selfie da 10MP è perfetta per catturare autoritratti luminosi e dettagliati. Utilizzando un sensore Samsung S5K3J1 con pixel da 1,22µm e un obiettivo grandangolare con apertura f/2.4, questa fotocamera offre una discreta qualità anche in condizioni di luce sfavorevoli.

L'applicazione fotocamera del Samsung Galaxy S23 FE offre una vasta gamma di funzionalità e opzioni di controllo per soddisfare le esigenze degli utenti esigenti ma non è troppo complicata da spaventare i fotografi occasionali. Tra le varie modalità disponibili, spiccano la modalità Pro, che consente di regolare manualmente le impostazioni di esposizione, messa a fuoco e bilanciamento del bianco, e la modalità Notte, che permette di catturare immagini dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, il Galaxy S23 FE supporta la registrazione video fino in 8K a 24fps con la fotocamera principale, fino in 4K a 60fps con la fotocamera frontale e fino in 4K a 30fps con tutte le altre. Sono presenti varie modalità di stabilizzazione elettronica e il supporto al formato HDR10+, offrendo così la possibilità di creare video di alta qualità con colori brillanti. La presenza della stabilizzazione elettronica dell'immagine su tutte le fotocamere e la modalità Super Stabile in risoluzione 1080p assicurano una ripresa molto fluida e quasi priva di vibrazioni, anche durante le attività più dinamiche.

Conclusioni

Il prezzo di lancio superiore ai 700 euro per questo smartphone non hanno di certo aiutato a renderlo un prodotto facilmente consigliabile. Nonostante i vari bundle e le offerte di lancio, le specifiche presentate da questo dispositivo a dicembre non erano sufficienti per giustificarne il prezzo.

La storia è però diversa oggi. Con uno street price che si aggira attorno ai 460 euro, il Galaxy S23 FE si presenta come un'opzione ancora molto valida per chi vuole un prodotto bello, resistente ed in grado di vantare le ultime novità software di Samsung come la suite Galaxy AI. Si posiziona appena sotto al Galaxy S23 come prezzo, una fascia di mercato che crediamo gli appartenga.

L'autonomia potrebbe essere migliore, come anche le fotocamere secondarie. Detto questo dispone di un comparto fotografico completo e versatile che si rivelerà utile e sfruttabile in qualsiasi occasione. La potenza c'è e, anche se non è adatto a sessioni di gaming troppo lunghe, sarà in grado di supportarvi per gli anni a venire grazie anche agli aggiornamenti promessi dall'azienda.

Dovete però anche valutare un ultimo aspetto. Sono stati da poco presentati diversi medio gamma con specifiche superiori ad un prezzo simile. Se non vi interessano le caratteristiche esclusive dei prodotti Samsung come DeX, Galaxy AI e l'integrazione con gli altri prodotti del brand, forse è meglio guardare verso un'altra direzione.