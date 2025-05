Galaxy S25 Edge è ufficiale: un anticipo di quello che vedremo con i pieghevoli in estate?

Samsung ha ufficialmente alzato il sipario sul Galaxy S25 Edge, il nuovo particolare smartphone che entra a far parte della prestigiosa serie Galaxy S ridefinendo gli standard di spessore per i top di gamma. Con uno spessore ridotto e un corpo elegante realizzato in titanio, il Galaxy S25 Edge si propone come un flagship a tutti gli effetti, capace di coniugare un'estetica sofisticata con una resistenza all'avanguardia e prestazioni di altissimo livello, inclusa una fotocamera potenziata dall'intelligenza artificiale Galaxy AI.

Il tratto distintivo del Galaxy S25 Edge è senza dubbio il suo design ultrasottile. Con soli 5,8mm di spessore, questo smartphone rappresenta un traguardo ingegneristico notevole, ottenuto reinventando numerosi componenti interni per ottimizzare lo spazio senza sacrificare la funzionalità. Il risultato è un dispositivo incredibilmente leggero, con un peso di appena 163 grammi, che offre una maneggevolezza e una portabilità senza precedenti per un top di gamma dall'ampio display.

Nonostante la sua linea esile, la resistenza non è stata compromessa. Il telaio è realizzato in robusto titanio, materiale noto per la sua durabilità e leggerezza, mentre i bordi sono stati finemente curvati per migliorare l'ergonomia e la resistenza agli urti quotidiani. A proteggere il display frontale interviene il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico appositamente progettato per offrire una combinazione ottimale di chiarezza visiva e robustezza contro graffi e cadute. Questo connubio tra materiali premium e design accurato garantisce una protezione affidabile per l'uso di tutti i giorni.

Questa riprogettazione interna al fine di ottenere il minimo spessore potrebbe essere frutto anche del lavoro fatto per migliorare i dispositivi pieghevoli, come Z Fold7 e Z Flip7, il cui lancio è previsto per quest'estate.

“Galaxy S25 Edge è molto più di uno smartphone sottile. L'ingegneria all'avanguardia che ha reso possibile la realizzazione di questo smartphone rivoluzionario è la testimonianza dell'impegno di Samsung nella ricerca di superare ogni limite per offrire esperienze premium davvero straordinarie agli utenti di tutto il mondo", ha dichiarato TM Roh, President e Acting Head della Device eXperience Division (DX) di Samsung Electronics. "Galaxy S25 Edge non solo rappresenta una svolta per la sua categoria, ma accelera anche l'innovazione in tutto il settore mobile”.

Seguendo la tradizione fotografica della serie Galaxy S, il nuovo S25 Edge integra un comparto fotografico che promette faville, guidato da un sensore principale da ben 200 megapixel. Ad affiancare il sensore principale troviamo un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel, dotato di messa a fuoco automatica (Auto Focus), che consente anche di realizzare scatti macro. Manca, come previsto dai rumor, un teleobiettivo dedicato.

Il cuore pulsante del sistema fotografico è il ProVisual Engine, lo stesso motore di elaborazione d'immagine presente sugli altri Galaxy S25. Questo garantisce miglioramenti come una resa più accurata dei dettagli fini (tessuti, piante) e tonalità della pelle più naturali nei ritratti. L'esperienza è ulteriormente arricchita dalle funzioni di editing basate su Galaxy AI, come "Regola Audio" e "Assistente al disegno", che mettono a disposizione strumenti creativi avanzati direttamente sul dispositivo.

Il Galaxy S25 Edge è profondamente integrato con Galaxy AI, l'ecosistema di intelligenza artificiale di Samsung, progettato per offrire esperienze intuitive e personalizzate. Gli utenti possono sfruttare funzionalità AI multimodali avanzate, con la tranquillità che i propri dati personali sono protetti grazie all'elaborazione on-device e alla piattaforma di sicurezza Samsung Knox Vault.

Come gli altri modelli della serie S25, l'S25 Edge integra agenti AI che operano trasversalmente tra le app, fungendo da assistenti personali per semplificare le attività quotidiane. Funzionalità come Now Brief e Now Bar, arricchite da integrazioni con app di terze parti, forniscono promemoria contestuali e informazioni utili durante gli spostamenti, i pasti e altre attività. La stretta collaborazione con Google porta inoltre le ultime innovazioni di Gemini su questo dispositivo, come le funzionalità avanzate per la fotocamera e la condivisione dello schermo tramite Gemini Live, che permette di interagire vocalmente con ciò che viene mostrato sullo schermo o nell'ambiente circostante.

Nonostante le dimensioni ridotte, il Galaxy S25 Edge non scende a compromessi sul fronte delle prestazioni. Al suo interno batte il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, lo stesso chipset che equipaggia l'intera gamma.

Per gestire il calore generato da tanta potenza in un corpo così sottile, Samsung ha riprogettato il sistema di raffreddamento. La camera di vapore è ora più sottile ma significativamente più ampia, assicurando una dissipazione del calore più efficiente e costante, mantenendo così prestazioni ottimali anche sotto sforzo prolungato. Anche il display beneficia di tecnologie avanzate: AI ProScaler migliora la qualità del ridimensionamento delle immagini fino al 40%, mentre il Digital Natural Image engine (mDNIe) assicura colori vividi e realistici.

La batteria interna ha una capacità di 3900mAh ma Samsung assicura che è il consumo è stato ottimizzato per coprire un'intera giornata di utilizzo. Staremo a vedere in fase di recensione se questa promessa verrà mantenuta. La ricarica via cavo avviene a 25W ed è presente anche la bobina per la ricarica wireless (anche inversa).

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge Display 6.7-pollici QHD+

Dynamic AMOLED 2X Display

120Hz refresh rate (1~120Hz) Dimensioni e Peso 75.6 x 158.2 x 5.8mm, 163g Fotocamere Fotocamera ultra grandangolare 12MP, f/2.2

Fotocamera grandangolare 200MP, OIS, f/1.7

Fotocamera frontale 12MP, f/2.2 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Memoria e Archiviazione 12 + 512 GB

12 + 256 GB Batteria 3,900mAh Ricarica Ricarica via cavo: Fino al 55% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 25W Ricarica wireless

Wireless PowerShare OS Android 15

One UI 7 Network e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4 Resistenza all’acqua IP68

Prezzi, disponibilità e promozioni di lancio

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sarà disponibile in preordine in Italia a partire da martedì 13 maggio. Gli utenti potranno scegliere tra tre eleganti colorazioni con finitura in titanio: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue.

Le configurazioni disponibili sul mercato italiano saranno due: la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna sarà proposta ad un prezzo consigliato di 1.299 euro, mentre la variante con 12GB di RAM e 512GB di archiviazione avrà un prezzo consigliato di 1.419 euro.

In occasione del lancio, Samsung ha previsto un'interessante promozione: acquistando Galaxy S25 Edge entro il 29 maggio incluso, presso gli operatori, i rivenditori online aderenti e sul sito ufficiale Samsung.com, sarà possibile ottenere il raddoppio gratuito dello spazio di archiviazione. In pratica, si potrà acquistare la versione da 512GB pagando il prezzo di quella da 256GB, ottenendo così un vantaggio significativo sul modello con maggiore capacità.