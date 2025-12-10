Samsung si prepara a compiere un passo decisivo verso l'ecosistema magnetico per la ricarica wireless, colmando finalmente il divario con Apple nel settore della ricarica Qi2. Secondo quanto emerso da una recente indiscrezione, la serie Galaxy S26 arriverà accompagnata da una gamma completa di custodie magnetiche ufficiali, segnando l'adozione definitiva dello standard aperto che porta la funzionalità magnetica anche su Android. Per anni, gli utenti della piattaforma Google hanno dovuto affidarsi ad anelli adesivi di terze parti o custodie compatibili MagSafe per ottenere una connessione wireless stabile, mentre ora Samsung sembra pronta a integrare nativamente questa caratteristica.

Il rapporto pubblicato da WinFuture rivela un catalogo accessori decisamente ricco per i modelli Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra. La maggior parte degli accessori di prima parte ruota attorno alla tecnologia magnetica, confermando indirettamente il supporto allo standard Qi2. Questa mossa rappresenta una svolta significativa per l'ecosistema Samsung, che finalmente allinea la propria offerta agli standard aperti di ricarica magnetica.

Tra le opzioni più interessanti spicca la custodia magnetica in fibra di carbonio, apparentemente riservata in esclusiva ai modelli standard S26 e S26 Plus. Chi cerca protezione più tradizionale potrà invece optare per le custodie magnetiche in silicone, previste per tutti e tre i modelli nelle colorazioni nera e grigia. La scelta cromatica limitata suggerisce un approccio minimalista, tipico delle linee accessori premium del produttore coreano.

Samsung proporrà custodie magnetiche trasparenti e rugged trasparenti per chi desidera mostrare il colore originale del dispositivo mantenendo la compatibilità con supporti magnetici da auto

Particolarmente intrigante risulta la menzione di un misterioso "dual magnet holder ring", un accessorio il cui scopo rimane ancora oscuro. L'aggettivo "dual" potrebbe riferirsi a una doppia configurazione magnetica, forse pensata per offrire orientamenti multipli o maggiore stabilità di aggancio, ma al momento si tratta solo di speculazioni. La documentazione trapelata non fornisce dettagli tecnici sufficienti per chiarire la funzionalità di questo componente.

Il leak menziona anche pellicole protettive antiriflesso per tutti i modelli della serie. Sebbene il Galaxy S26 Ultra dovrebbe montare il vetro Gorilla Armor con trattamento antiriflesso integrato, Samsung sembra voler offrire soluzioni anche per i modelli standard e Plus, che tradizionalmente utilizzano protezioni Gorilla Glass convenzionali. Questa attenzione al problema dei riflessi dimostra una crescente sensibilità verso l'utilizzo in condizioni di forte illuminazione, particolarmente apprezzata dal pubblico europeo.

L'adozione del Qi2 da parte di Samsung potrebbe catalizzare una diffusione più rapida dello standard nell'ecosistema Android. Fino ad oggi, la mancanza di supporto nativo nei flagship dei principali produttori ha limitato l'investimento dei produttori di accessori in soluzioni magnetiche per Android, creando un circolo vizioso. Con Samsung che controlla circa un terzo del mercato globale degli smartphone, la situazione potrebbe finalmente sbloccarsi.

Il lancio della serie Galaxy S26 è previsto per l'inizio del 2026, seguendo il calendario abituale di Samsung che tipicamente presenta i nuovi flagship tra gennaio e febbraio. Chi sta pianificando l'aggiornamento farebbe bene a considerare nel budget anche l'acquisto di accessori magnetici, dato che l'ecosistema Qi2 rappresenta uno dei punti di forza principali della nuova generazione