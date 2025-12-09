Avatar di Ospite Mod_Admin #841 0
aspetterò la versione stabile, troppo rischioso installare beta su telefono principale
Avatar di Ospite Pwn_Soul
ma quindi per provarlo ora devo fare magheggi strani? passo
Avatar di Ospite Ruby King
Storage Share sembra comoda però mi chiedo quanto consumi in termini di batteria
Avatar di Ospite API_Runner
hanno copiato pure il design di Apple ormai non si nascondono nemmeno più
