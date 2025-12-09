Samsung ha finalmente lanciato la beta di One UI 8.5, un aggiornamento intermedio che introduce funzionalità significative prima del previsto. La release pubblica è attesa per il 2026, ma il programma beta già accessibile per i Samsung Members (anche se per l'Italia non è ancora disponibile e bisogna appoggiarsi a "turnaround" che non vi consigliamo di compiere) e permette di analizzare in dettaglio le novità che il colosso sudcoreano ha preparato per i propri dispositivi Galaxy.

Si tratta di un approccio inedito per Samsung, che tradizionalmente rilascia aggiornamenti maggiori con cadenza annuale legati alle versioni principali di Android.

Il pannello rapido delle impostazioni riceve una revisione profonda dopo la riorganizzazione introdotta con One UI 8. Se la versione precedente aveva diviso il Quick Panel in due sezioni distinte, One UI 8.5 introduce personalizzazione totale di layout e disposizione degli elementi.

Gli utenti possono ora riposizionare liberamente ogni toggle e slider, con un'interfaccia rinnovata per l'aggiunta di nuovi controlli. Questa flessibilità risponde alle critiche ricevute dalla community tech sulla rigidità del design implementato nella versione 8.0.

Sul fronte del design language, Samsung abbraccia un'estetica tridimensionale che ricorda da vicino il Liquid Glass di Apple introdotto con iOS 18. Le icone delle applicazioni proprietarie mostrano effetti di profondità, mentre l'interfaccia generale privilegia pulsanti arrotondati flottanti e barre degli strumenti con maggiore prominenza visiva. L'effetto trasparenza rimane però contenuto rispetto all'implementazione di Cupertino, mantenendo un'identità visiva distinta. Il confronto diretto tra app in One UI 8.0 e 8.5 evidenzia chiaramente questa evoluzione stilistica, particolarmente evidente nelle applicazioni di sistema.

Una delle aggiunte più interessanti sul piano della produttività è Storage Share, funzionalità integrata nell'app Archivio che consente l'accesso remoto allo storage di altri dispositivi Samsung nelle vicinanze. Il sistema non richiede che tutti i dispositivi coinvolti eseguano One UI 8.5, ma necessita dell'autorizzazione esplicita sul device di destinazione tramite prompt dedicato. La feature supporta smartphone, tablet e PC Samsung, estendendosi anche alle smart TV del produttore per accedere ai file del telefono.

Storage Share permette l'accesso cross-device ai file su smartphone, tablet, PC e persino smart TV Samsung

L'applicazione Sveglia introduce sfondi meteorologici dinamici che visualizzano le condizioni atmosferiche correnti al momento dell'attivazione dell'allarme. Parallelamente, il widget meteo sulla schermata Home riceve un grafico delle precipitazioni previste nelle ore successive, ampliando le informazioni disponibili a colpo d'occhio. Samsung aggiunge anche un indice pollinico che monitora separatamente alberi, graminacee e ambrosia, funzionalità particolarmente rilevante per chi soffre di allergie stagionali.

Sul versante della connettività wireless, One UI 8.5 espande le capacità Auracast con la trasmissione vocale bidirezionale. Gli utenti possono ora trasmettere la propria voce utilizzando il microfono integrato del dispositivo, non solo contenuti multimediali. Le opzioni per trasmissione e ascolto sono state centralizzate nel menu Audio broadcast accessibile direttamente dal Quick Panel. Samsung integra anche scorciatoie rapide per Smart View, permettendo il mirroring istantaneo dello schermo su TV o display esterni tramite widget dedicati sulla Home screen.

Quick Share evolve con suggerimenti intelligenti basati sul riconoscimento facciale nelle foto. Quando si condividono immagini contenenti volti di amici o familiari, il sistema propone automaticamente di inviarle direttamente ai contatti riconosciuti. Una nuova opzione di sicurezza limita la ricezione di file esclusivamente da dispositivi associati allo stesso account Samsung o Google, riducendo richieste di condivisione indesiderate.

La schermata di blocco beneficia di un sistema di layout automatico che adatta la disposizione di orologio e widget in base al contenuto dello sfondo. Gli algoritmi riconoscono persone e animali domestici nelle foto, evitando che elementi dell'interfaccia coprano parti importanti dell'immagine. Samsung amplia anche le opzioni di personalizzazione dei font dell'orologio, introducendo regolazioni dello spessore per un maggior numero di stili tipografici.

L'area sicurezza riceve Theft Protection potenziata con blocco automatico dello schermo dopo troppi tentativi falliti di autenticazione tramite impronta digitale, PIN, pattern o password. La funzione Identity Check ora protegge un numero maggiore di impostazioni sensibili. Auto Blocker guadagna un'opzione di disattivazione temporanea con riattivazione automatica dopo 30 minuti, prevenendo dimenticanze che potrebbero compromettere la sicurezza del dispositivo.

Samsung Health si arricchisce di report settimanali espansi che includono dati dal tracker farmaci e sessioni di mindfulness. La condivisione degli allenamenti diventa più flessibile, permettendo di combinare statistiche dell'esercizio con foto personalizzate per i social media. Gli utenti di Galaxy Watch8 e Galaxy Watch Ultra possono ora avviare meditazioni preferite o consigliate direttamente dal polso e misurare i livelli di antiossidanti anche senza connessione allo smartphone.

Le impostazioni della batteria ricevono una completa riprogettazione che rende più chiara la visualizzazione del tempo residuo, stato di ricarica e utilizzo giornaliero nell'ultima settimana.

La modalità risparmio energetico si divide in Standard, con risparmi moderati e limiti personalizzabili, e Massimo, che disabilita tutte le funzioni non essenziali per massimizzare l'autonomia. L'applicazione Calcolatrice introduce suggerimenti intelligenti che rilevano numeri e formule copiati negli appunti, proponendone l'inserimento automatico con un tap.

Per l'accessibilità, Samsung semplifica il controllo degli apparecchi acustici Bluetooth tramite scorciatoia dedicata che apre un popup con impostazioni rapide per programma di ascolto e suono ambientale. Il sistema di ingrandimento dello schermo supporta ora mouse e tastiera, con l'area ingrandita che segue il cursore durante la digitazione o si sposta quando si cambia focus con comandi da tastiera. Le funzioni Dwell Action e Corner Actions sostituiscono la precedente Auto Action, offrendo azioni personalizzabili quando il puntatore si ferma o raggiunge gli angoli dello schermo.

DeX, l'ambiente desktop di Samsung, memorizza ora dimensioni e posizioni delle finestre applicative, ripristinando l'esatto layout alla riapertura. La funzionalità di registrazione schermo introduce la modalità parziale che cattura solo aree selezionate del display, mentre l'app Promemoria supporta avvisi anticipati configurabili per ogni attività. L'orologio aggiunge un convertitore di fusi orari con slider interattivo per confronti immediati tra località globali.

Il programma beta di One UI 8.5 rappresenta una strategia accelerata di Samsung per mantenere competitiva la propria interfaccia in un mercato Android sempre più frammentato. La fusione di elementi estetici derivati da iOS con funzionalità di produttività specifiche per l'ecosistema Galaxy mostra la volontà del produttore di differenziarsi pur seguendo trend consolidati nel design mobile contemporaneo.

L'effettiva data di rilascio pubblico nel 2026 e la roadmap di rilascio per i vari dispositivi Galaxy attualmente in commercio sarà cruciale per valutare l'impatto di questo aggiornamento sul parco installato del produttore sudcoreano.