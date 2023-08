Cosa cambia tra Samsung Galaxy Watch6 e il modello precedente, il Galaxy Watch5? Si tratta di certo di una domanda lecita e che molti utenti si saranno posti, in quanto a prima vista i due smartwatch sono praticamente identici. È una situazione che abbiamo già incontrato con il passaggio da Galaxy S22 Ultra a Galaxy S23 Ultra, ma anche da Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Fold5.

I cambiamenti ci sono e sono trasversali, anche se sono sicuramente di carattere minore. Non stravolgono quello che era già lo scorso anno uno dei migliori smartwatch Wear OS “standard” e adatto a tutti.

Un altro anno di modifiche iterative

Un attento esame del Samsung Galaxy Watch6 rivela la prima accennata evoluzione per lo smartwatch, il quale ora vanta un display più grande e cornici più sottili.

Da un punto di vista prettamente numerico, il Galaxy Watch6 rispecchia quasi perfettamente le dimensioni del suo predecessore, offrendo la possibilità di scegliere tra le apprezzate varianti da 40 e 44 mm. Tuttavia, le cornici che circondano il quadrante sono state ridotte, consentendo dimensioni dello schermo di 1,3 pollici e 1,5 pollici rispettivamente per il modello più piccolo e quello più grande. Questo incremento di 0,1 pollici rispetto al Galaxy Watch5 è un miglioramento modesto ma che diventa subito evidente quando si confrontano le due generazioni una accanto all’altra. Leggermente aumentata anche la densità di pixel del display, la dimensione maggiore è infatti accompagnata da una risoluzione più elevata di 480×480 pixel.

Il Watch6 mantiene un profilo sottile, superando persino la portabilità del suo predecessore con dimensioni leggermente più contenute. Infine, il peso è rimasto invariato.

Un’innovazione degna di nota di questo nuovo modello è rappresentata dai cinturini, i quali sono stati riprogettati con meccanismi a pulsante per un rapido aggancio e sgancio. Questa scelta di design, che si discosta dalle tradizionali barre a molla, facilita il cambio dei cinturini, unendo praticità e stile. Vale la pena notare che per coloro che hanno già una collezione di cinturini da 20 mm con barre a molla, la compatibilità con il nuovo orologio rimane inalterata.

Il Galaxy Watch6 continua ad abbracciare il design premium del suo predecessore, caratterizzato da una cassa in Armor Aluminum e rafforzato da una protezione superiore e inferiore in vetro zaffiro. Questa combinazione garantisce una grande resistenza, proteggendo efficacemente l’orologio dagli incidenti che possono capitare nell’uso quotidiano.

Mantiene la sua resistenza all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP68 e la classificazione per sopportare fino a 5 ATM di pressione, la quale attesta la capacità dello smartwatch di resistere all’immersione in acqua fino a 50 metri circa, assicurando che le attività legate all’acqua possano essere praticate senza timore. Invariata la conformità con lo standard militare MIL-STD-810H.

Sul lato destro dell’orologio sono presenti due pulsanti: un pulsante Home circondato da un accento rosso e un secondo pulsante, entrambi personalizzabili. Il pulsante Home consente di base di navigare verso la schermata iniziale con un pressione singola, attivare Bixby con una pressione prolungata e di tornare rapidamente all’ultima applicazione utilizzata con un doppio click.

Il grado di personalizzazione è notevole e consente agli utenti di ridefinire la funzione di pressione prolungata per attivare l’Assistente Google o accedere al menu di spegnimento. Allo stesso modo, la doppia pressione può essere impostata per lanciare le app, avviare una routine di esercizi o facilitare le impostazioni di accessibilità.

Più veloce, ma sempre con il fiato corto

Samsung Galaxy Watch6 utilizza il nuovo SoC Exynos W930, quasi identico al W920 dello scorso anno. Entrambi sono realizzati con un processo a 5nm e dispongono di CPU dual-core Cortex-A55, ma il nuovo chip ha una velocità di clock più elevata pari a 1,4GHz, che secondo Samsung consente un aumento della velocità del 18%. Watch6 ha anche una RAM più capiente, la quale passa da 1,5GB a 2GB. Non vi renderete conto della differenza nella vita di tutti i giorni, ma è sempre bello sapere che dietro al display si ha a disposizione un hardware più capace, seppur solo marginalmente.

Uno degli altri cambiamenti della serie Samsung Galaxy Watch6, seppur sempre minore, è l’aumento della capacità della batteria. La variante da 40 mm è ora dotata di una batteria da 300mAh, un aumento rispetto alla batteria da 284mAh del modello dell’anno precedente. Allo stesso modo, la variante da 44mm fa un balzo in avanti con una batteria da 425mAh, un miglioramento di 15mAh rispetto alla batteria del Watch5.

Gli utenti possono aspettarsi che il Galaxy Watch6 offra loro un’autonomia pressoché invariata e che ricorda quella dello scorso anno. I recenti smartwatch “base” di Samsung dispongono di una durata della batteria che copre un’intera giornata di utilizzo intensivo e il monitoraggio del sonno per tutta la notte seguente. Tutto questo mantenendo la funzione always-on display sempre attiva, cosa per me fondamentale in uno smartwatch il cui scopo principale è quello di mostrare l’ora.

In uno scenario di utilizzo reale, la serie Galaxy Watch6 da 44mm non delude. Indossando ininterrottamente lo smartwatch per tutta la mia giornata (che inizia intorno alle ore 07:00), sono sempre arrivato quasi fino al tardo pomeriggio del giorno successivo. Con una rapida ricarica l’orologio è poi pronto per tracciare il sonno.

In pratica, sarete obbligati a togliere Watch6 dal polso in media una volta ogni giorno e mezzo, massimo due giorni, questo senza utilizzare le funzionalità GPS o tracciare allenamenti troppo lunghi. Gli smartwatch Huawei offrono ancora oggi una maggiore autonomia (senza rinunciare alle funzioni smart) che personalmente preferisco, ma per la comodità di Wear OS e delle utili funzionalità della One UI di Samsung capisco che gli utenti siano ben disposti a sottostare a qualche piccolo compromesso.

C’è ancora da migliorare, molto, ma i risultati in questo senso non sono male e non ci si potrà mai lamentare della scarsa autonomia dell’orologio se si impara a gestirlo con delle brevi ricariche quando necessario (il tempo di una doccia e potrete indossarlo tranquillamente un’altra giornata intera).

La ricarica wireless si basa sullo standard Qi, ottima per poter sfruttare gli smartphone compatibili per condividere un po’ della loro energia o appoggiare l’orologio su delle basette compatibili se già le avete a disposizione per casa o ufficio.

Per un vero smart-watch serve un vero smart-OS

Non ci soffermeremo molto su questo argomento, vi consiglio di rileggervi la nostra recensione di Galaxy Watch5 per andare più nel dettaglio, ma voglio sottolineare come non basti mettere un display touch per rendere un orologio “smart”. L’interazione con le notifiche, la possibilità di scaricare nuove app e quadranti, la personalizzazione delle funzionalità e una suite completa per la connettività sono essenziali, e qui gli smartwatch di Samsung brillano.

Wear OS 4 è un aggiornamento modesto rispetto alla versione dello scorso anno, lo stesso vale per la nuova One UI Watch 5. Resta comunque la piattaforma più utile e smart per chi ha in tasca uno smartphone Android e vuole mettersi al polso un dispositivo capace, in grado di semplificare alcune attività quotidiane e vuole impegnarsi per migliorare il proprio benessere personale.

Pensato per il benessere delle persone comuni, non per gli atleti estremi

Per migliorare le capacità di monitoraggio della salute, Samsung ha sfruttato principalmente dei miglioramenti software per aumentare l’utilità del sensore di temperatura cutanea a infrarossi, introdotto per la prima volta sul Galaxy Watch5. Sebbene il termometro a infrarossi continui a essere uno strumento affidabile per il monitoraggio dei cicli mestruali delle donne, dei periodi di ovulazione e delle finestre di fertilità, ora ha un campo di applicazione più ampio, mirato soprattutto al monitoraggio completo del sonno.

Entrando nel dettaglio di questa novità, il Galaxy Watch6 introduce un approfondito tracciamento dei cicli del sonno che comprende i momenti di veglia, il sonno REM e le fasi di sonno leggero e profondo. L’orologio valuta la qualità complessiva della dormita, fornendo preziose indicazioni per aiutare a perfezionare i modelli di sonno. Un esempio significativo è il consiglio di ridurre il tempo trascorso sullo schermo prima di andare a letto, che l’orologio affronta in modo intelligente rendendo lo schermo dello smartphone monocromatico una volta attivata la modalità “Sleep”.

Dopo alcuni giorni di monitoraggio diligente del riposo, l’orologio coinvolge ulteriormente gli utenti assegnando un profilo di sonno personalizzato, sfruttando efficacemente il potenziale del monitoraggio per identificare le tendenze e avviare modifiche incrementali per pratiche di sonno più sane. Trovo Galaxy Watch6 da 44mm, relativamente poco invasivo, ideale per essere indossato con costanza durante la notte.

Oltre al rilevamento del sonno, il Galaxy Watch6 è in grado di valutare l’indice di massa corporea (BMI) grazie al sensore BIA. Sebbene le prove comparative con altri smartwatch abbiano prodotto risultati molto simili, è fondamentale riconoscere la potenziale variabilità di queste misurazioni e considerarle come punti di riferimento. I dispositivi medici pensati per questa funzione hanno ovviamente potenza e precisione maggiore.

Come interessante novità, il Galaxy Watch6 ora vanta una funzione di rilevamento delle cadute. In caso di caduta, l’orologio offre agli utenti la possibilità di comporre un numero di emergenza o di contattare un contatto preconfigurato. Questa funzione che si è già rivelata salvavita in altre occasioni (leggasi Apple Watch) è destinata a migliorare la sicurezza e il benessere degli utenti.

Gli amanti del fitness non sono stati dimenticati, il nuovo smartwatch Samsung offre un ampio repertorio di oltre 90 allenamenti diversi. Alcune modalità offrono anche un software di coaching personalizzato che aumenta l’efficacia degli esercizi. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare le proprie routine di allenamento in base alle proprie preferenze e ai propri obiettivi.

Tuttavia, non si tratta di un’orologio che consiglierei a chi prende davvero molto sul serio i propri allenamenti oppure a chi affronta delle attività sportive dalla durata maggiore. Per questi atleti più esigenti ci sono altri tipi di prodotti, come i Garmin o i Polar, più specializzati e dalla maggiore autonomia. Quello che i Galaxy Watch vogliono fare è rendersi utili per migliorare il benessere personale della persona comune, aiutando questi utenti anche a tracciare i propri allenamenti di tanto in tanto.

Conclusioni

Il Samsung Galaxy Watch6 rappresenta un solido passo avanti rispetto al suo predecessore, anche se i cambiamenti apportati non sono rivoluzionari. Questo smartwatch si inserisce perfettamente nella listi di prodotti con modifiche iterative della lineup 2023 di Samsung, mantenendo le caratteristiche apprezzate del modello precedente e aggiungendo alcuni miglioramenti dove necessario.

Con un display leggermente più grande, luminoso e cornici più sottili, offre un’esperienza visiva più piacevole. La nuova progettazione dei cinturini, con meccanismi a pulsante, aggiunge praticità e stile alla personalizzazione dell’orologio. L’incremento delle prestazioni contribuisce a un’esperienza fluida e reattiva. L’aumento leggero della capacità della batteria migliora l’autonomia, anche se l’uso intensivo richiederà una ricarica quotidiana.

Anche se il Galaxy Watch6 non introduce un cambiamento radicale nel design o nelle funzionalità, è destinato a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

Dove il Galaxy Watch6 brilla è nell’esperienza software. La combinazione di Wear OS 4 e la One UI Watch 5 offre un’interazione intuitiva e una vasta gamma di funzionalità smart. Le opzioni di personalizzazione, l’interazione con le notifiche e l’accesso a varie app e quadranti sono punti di forza. Inoltre, il Galaxy Watch6 si concentra sul benessere dell’utente comune, offrendo dati utili e presentati in modo chiaro per permettere agli utenti di trarne dei vantaggi reali.