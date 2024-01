Migliori smartwatch per sport (ottobre 2023)

Se state per acquistare uno smartwatch sportivo, modelli pensati per distinguersi dagli smartwatch tradizionali per le numerosi funzioni dedicate allo sport, ma non sapete a quali brand affidarvi e cercate suggerimenti basati su informazioni raccolte dagli esperti del settore, allora siete nel posto giusto. Di seguito riporteremo infatti i migliori smartwatch sportivi del momento dandovi, ove possibile, consigli precisi in merito a quale acquistare e perché.

Il mercato smartwatch è uno dei più interessanti e in espansione all'interno della scena tech attuale. Se infatti gli smartphone vengono sempre più criticati per mancanza di innovazione e appeal, fatta eccezione per gli smartphone pieghevoli, gli orologi intelligenti hanno saputo conquistarsi un posto sui polsi degli utenti, divenendo degli accessori tech di grande tendenza. Come detto, però, non sempre è facile capire quale sia lo smartwatch più adatto alle proprie esigenze, anche perché i produttori realizzano svariati modelli simili tra loro, ma che in realtà sotto al quadrante si nascondono tecnologie diverse.

È importante capire quindi le differenze funzionali che sussistono tra ogni modello, soprattutto se si cerca uno smartwatch che faccia della parte sportiva la sua arma vincente. In questa guida all'acquisto metteremo in primo piano proprio questo fattore, indicandovi non tanto gli smartwatch tecnologicamente più avanzati, quanto più quelli che offrono la miglior esperienza per chi pratica sport come la corsa o l'allenamento fitness. I sensori di questi dispositivi diventano sempre più avanzati e i produttori curano bene la parte software, al punto che anche gli smartwatch sportivi possono diventare dei veri e propri assistenti per la nostra salute e per la nostra attività motoria, riuscendo a condire il tutto con funzioni smart.

Come scegliere uno smartwatch sportivo

Ora che avete una panoramica dei migliori smartwatch pensati per gli amanti dello sport, passiamo alla sezione dedicata ai dettagli, che sarà di grande aiuto per chi desidera avere una visione più chiara su cosa tenere presente durante l'acquisto. Benché le specifiche tecniche di questi dispositivi possano sembrare spesso simili tra loro, è fondamentale assicurarsi che rispettino gli standard di mercato essenziali, al fine di evitare di ritrovarsi con uno smartwatch dotato di sensori e funzionalità inferiori alle aspettative. Nei prossimi paragrafi, esamineremo quindi ogni elemento che può influenzare la qualità di questi dispositivi indossabili, iniziando dai più cruciali e procedendo poi a quelli meno rilevanti.

Che sistema operativo usa lo smartwatch sportivo?

Il primo aspetto da considerare è la compatibilità dello smartwatch con il vostro smartphone attuale. È importante sapere che gli smartwatch sono generalmente progettati per essere utilizzati in tandem con uno smartphone, poiché permettono di visualizzare i dati raccolti dall'orologio e di personalizzare l'esperienza utente tramite un display più ampio.

Alcuni sistemi operativi sono meglio integrati tra loro, come iOS di iPhone e watchOS di Apple Watch, un'accoppiata ideale per chi è affezionato al marchio e desidera un'esperienza sincronizzata tra lo smartwatch e il telefono. L'associazione tra iPhone e Apple Watch è semplice, poiché l'iPhone rileva automaticamente un nuovo Apple Watch nelle vicinanze, semplificando il processo di abbinamento. Tuttavia, è importante notare che l'acquisto di un Apple Watch non è consigliato se si possiede uno smartphone Android e non si ha intenzione di cambiarlo, poiché ufficialmente l'Apple Watch è compatibile solo con gli iPhone.

Per quanto riguarda la maggior parte degli altri smartwatch disponibili sul mercato, essi sono generalmente compatibili con i dispositivi Android. Nella maggior parte dei casi, è possibile configurare e personalizzare il proprio smartwatch scaricando un'app dedicata, come Wear OS by Google. Wear OS è l'applicazione specifica per gli smartwatch basati su sistema operativo Android di Google, ma per ogni sistema operativo esiste un'app corrispondente che consente di gestire il proprio smartwatch e i dati associati.

Come deve essere il display di uno smartwatch sportivo?

Il display rappresenta indubbiamente uno degli elementi fondamentali di uno smartwatch sportivo. In termini di dimensioni, alcuni marchi offrono lo stesso modello in diverse varianti, in modo da assicurare un adattamento ottimale sia ai polsi più sottili che a quelli più larghi. Oltre a questo aspetto, è importante tenere in considerazione la risoluzione e la luminosità massima del display, specialmente se prevedete di utilizzare lo smartwatch principalmente all'aperto. Una risoluzione elevata, infatti, garantisce una visualizzazione chiara e dettagliata delle informazioni, cruciale quando si leggono dati come il battito cardiaco, i percorsi GPS o le notifiche. Come accennato, una buona luminosità è invece essenziale se si utilizza il dispositivo negli ambienti molto luminosi, poiché consente di vedere chiaramente le informazioni anche sotto la luce solare diretta, migliorando l'usabilità durante le attività all'aperto.

Restando a tema display, è importante valutare anche su che tecnologia di riproduzione si basa. Proprio come gli smartphone, i produttori possono scegliere se integrare uno schermo LCD, OLED e AMOLED. Ognuna ha vantaggi e svantaggi. Ad esempio, gli schermi OLED e AMOLED tendono a offrire colori più vivaci e neri più profondi, ma possono consumare più energia.

Il display degli smartwatch è ovviamente touch, motivo per cui gioca un ruolo importante anche la reattività e l'interfaccia utente che, se ben progettata, consente all'utente di navigare facilmente tra le funzioni dello smartwatch durante l'attività sportiva senza dover interrompere l'allenamento.

Il GPS è fondamentale in uno smartwatch sportivo?

Se in uno smartwatch tradizionale il GPS potrebbe non essere fondamentale, lo è invece in un modello che punta a soddisfare le esigenze degli sportivi. Il GPS consente infatti a uno smartwatch di tracciare con precisione la vostra posizione, il che è utile per attività come corsa, ciclismo, escursionismo o qualsiasi sport praticato all'aperto in cui è importante conoscere la posizione esatta e il percorso. Il GPS consente poi il tracciamento della distanza, il monitoraggio del ritmo, la mappatura del percorso e persino la misurazione dell'altitudine.

Come detto, se siete solito praticate sport o allenamenti indoor e non avete bisogno di tracciare la posizione, uno smartwatch sportivo senza GPS potrebbe essere sufficiente, soprattutto se si preferisce affidarsi ad altri sensori come accelerometri e monitor cardiaci per monitorare in maniera ancora più precisa alcune metriche di fitness. Ad ogni modo, oggi ormai tutti gli smartwatch sportivi di un certo livello hanno il GPS.

Quante ore dovrebbe durare la batteria?

Spesso i produttori non forniscono chiare specifiche in termini di capacità della batteria in mAh per gli smartwatch. Invece, solitamente, l'autonomia di uno smartwatch viene espressa in ore o giorni di utilizzo medio o con la modalità di risparmio energetico attivata. I migliori dal punto di vista della durata della batteria sono quelli che sfruttano l'energia solare per la ricarica. Pertanto, se prevedete di trascorrere la maggior parte del vostro tempo all'aperto, soprattutto in luoghi soleggiati, potreste considerare questi modelli.

Dal nostro punto di vista, riteniamo che uno smartwatch debba avere almeno 7 giorni di autonomia per essere davvero pratico ed efficiente, soprattutto se avete intenzione di utilizzare funzioni avanzate come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il GPS e altre applicazioni che richiedono una maggiore potenza. Tuttavia, per alcune persone, un'autonomia di 1-2 giorni potrebbe essere sufficiente se intendono caricare lo smartwatch ogni notte. Tuttavia, poiché stiamo discutendo di modelli progettati per un uso sportivo, riteniamo che una settimana di utilizzo continuo debba essere considerata come l'obiettivo minimo da raggiungere.

Design, dimensioni e resistenza

Qui le vostre preferenze personali svolgono un ruolo cruciale. State cercando uno smartwatch con un display rotondo o preferite un design quadrato/rettangolare? Quanto grande dovrebbe essere, considerando le dimensioni del vostro polso? Solitamente, gli smartwatch concepiti per l'attività sportiva non si adattano bene a contesti più eleganti, ma esistono comunque modelli che si distinguono per il loro aspetto estetico. Il Fitbit Sense 2 è un esempio di quanto appena detto.

Per gli smartwatch sportivi, è importante sapere anche il materiale di costruzione. È essenziale che lo smartwatch sia robusto e resistente, e quindi realizzato in titanio o acciaio, soprattutto se prevedete di praticare uno sport che comporta un rischio di urti.

Come qualsiasi smartwatch, anche quelli pensati per l'attività sportiva offrono un certo grado di personalizzazione (anche se in misura limitata, poiché la loro principale funzione è quella di supportare l'attività fisica). A seconda dell'occasione, potete optare per cinturini diversi in termini di stile, materiale e colore, facendo sempre attenzione alle dimensioni, dato che alcuni modelli sono disponibili in diverse taglie.

Che sensori hanno gli smartwatch sportivi?

Gli smartwatch moderni sono solitamente equipaggiati con una serie di sensori standard per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue. Inoltre, la presenza del GPS è un aspetto cruciale per tracciare con precisione i percorsi durante le vostre sessioni di corsa o camminata. È importante notare che la qualità del GPS può variare tra i diversi modelli di smartwatch; ad esempio, alcuni dispositivi Garmin vantano una maggiore sensibilità e precisione rispetto alla media.

Va detto poi che gli smartwatch possono includere un sensore NFC, utile per effettuare pagamenti contactless tramite servizi come Google Pay, Apple Pay e altri sistemi simili. Questa funzionalità consente di utilizzare lo smartwatch al posto del portafogli, ma è importante verificare che la vostra carta di pagamento sia compatibile con tali sistemi per poter sfruttare appieno questa opzione.

Che certificazioni possono avere gli smartwatch sportivi?

Le certificazioni per gli smartwatch sportivi svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare la qualità e la robustezza del dispositivo in condizioni ambientali avverse e durante l'attività fisica intensa. Queste certificazioni forniscono agli utenti informazioni importanti sulla capacità del dispositivo di resistere a fattori esterni come acqua, polvere, urti e altro. Di seguito, approfondiamo le principali certificazioni che gli smartwatch sportivi possono avere:

Certificazione di resistenza all'acqua (IPxx) : la certificazione IP (Ingress Protection) indica il grado di impermeabilità del dispositivo. L'indicazione "IP" è seguita da due cifre. La prima cifra rappresenta il livello di protezione contro la polvere e gli oggetti solidi, mentre la seconda cifra si riferisce al livello di resistenza all'acqua. Ad esempio, un dispositivo con certificazione IP68 è altamente resistente all'acqua e alla polvere. Il numero "6" indica che è altamente protetto dalla polvere, mentre il "8" indica che può essere immerso in acqua fino a una certa profondità senza danneggiarsi. I livelli di resistenza all'acqua variano da "1" (resistente alle gocce d'acqua) a "9" (resistente a getti d'acqua ad alta pressione).

: la certificazione IP (Ingress Protection) indica il grado di impermeabilità del dispositivo. L'indicazione "IP" è seguita da due cifre. La prima cifra rappresenta il livello di protezione contro la polvere e gli oggetti solidi, mentre la seconda cifra si riferisce al livello di resistenza all'acqua. Ad esempio, un dispositivo con certificazione IP68 è altamente resistente all'acqua e alla polvere. Il numero "6" indica che è altamente protetto dalla polvere, mentre il "8" indica che può essere immerso in acqua fino a una certa profondità senza danneggiarsi. I livelli di resistenza all'acqua variano da "1" (resistente alle gocce d'acqua) a "9" (resistente a getti d'acqua ad alta pressione). Certificazione di resistenza agli urti : questa certificazione può variare da dispositivo a dispositivo. Alcuni smartwatch sportivi possono essere progettati per resistere a urti leggeri, mentre altri possono essere certificati per sopportare impatti più intensi. Gli standard di certificazione possono variare da produttore a produttore, quindi è importante verificare le specifiche del modello in questione.

: questa certificazione può variare da dispositivo a dispositivo. Alcuni smartwatch sportivi possono essere progettati per resistere a urti leggeri, mentre altri possono essere certificati per sopportare impatti più intensi. Gli standard di certificazione possono variare da produttore a produttore, quindi è importante verificare le specifiche del modello in questione. Certificazione di resistenza alla polvere : questa certificazione indica la capacità del dispositivo di proteggersi dalla polvere e dai detriti. Un buon smartwatch sportivo dovrebbe avere una certificazione che dimostri la sua resistenza alla polvere, in particolare se verrà utilizzato in ambienti polverosi o sabbiosi.

: questa certificazione indica la capacità del dispositivo di proteggersi dalla polvere e dai detriti. Un buon smartwatch sportivo dovrebbe avere una certificazione che dimostri la sua resistenza alla polvere, in particolare se verrà utilizzato in ambienti polverosi o sabbiosi. Profondità massima di immersione: è importante tenere presente non solo se uno smartwatch è impermeabile, ma anche fino a quale profondità può essere immerso senza subire danni. Questo è particolarmente rilevante per chi pratica sport acquatici come il nuoto o l'immersione subacquea.

Quante modalità di allenamento dispone uno smartwatch sportivo?

Negli ultimi anni, l'industria degli smartwatch sportivi ha compiuto notevoli passi avanti nell'offrire un'ampia gamma di funzionalità e modalità di allenamento. In genere, i modelli più recenti offrono circa 100 diverse modalità di allenamento, il che rappresenta un importante vantaggio per gli appassionati di fitness e gli atleti di tutti i livelli. Queste numerose modalità di allenamento permettono agli utenti di personalizzare la propria esperienza di fitness in base alle proprie esigenze specifiche. Ad esempio, chi pratica il running può scegliere tra diverse opzioni, come il running all'aperto, il tapis roulant, il trail running e persino l'allenamento per la maratona. Allo stesso modo, chi si dedica all'allenamento in palestra può trovare modalità dedicate per il sollevamento pesi, il crossfit, il circuit training e molto altro.

Nonostante le sempre più ridotte differenze tra i vari modelli in termini di quantità di modalità, rimane fondamentale valutare la qualità delle funzionalità di monitoraggio, ovvero quanto accuratamente i dati vengono catturati. Infatti, avere numerose modalità di funzionamento che non rivelano con precisione gli esercizi eseguiti non ha senso ed equivale praticamente a non averle affatto.