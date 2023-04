Il ciclo di sviluppo degli smartphone seguendo la formula tik-tok che Samsung ha adottato negli ultimi anni continua, con Galaxy S23 Ultra che non cambia molto dal punto di vista estetico ma si concentra sul miglioramento dei punti deboli del modello che l’ha preceduto.

Complice l’uso di un chip Qualcomm anche nel modello in vendita in Italia, una nuova fotocamera principale da 200MP ed un’autonomia finalmente degna di un “Note” che si rispetti, siamo davanti a quello che per gli utenti più esigenti potrebbe essere lo smartphone “perfetto” nonostante un’incredibile somiglianza all’Ultra del 2022.

Quali sono, quindi, gli assi nella manica di Samsung Galaxy S23 Ultra? Perché siamo convinti sia lui il vero re della categoria per il 2023?

Samsung ha raggiunto la perfezione?

Il design è sicuramente ciò che è cambiato meno nel corso degli ultimi 12 mesi. Non solo Galaxy S23 Ultra è per un osservatore poco attento quasi identico al modello precedente ma il brand asiatico ha deciso di adottare simili linee estetiche anche nei modelli base e “Plus”.

Troviamo quindi una struttura in Armor Aluminum racchiusa da due pannelli di vetro Gorilla Glass Victus 2. Le cornici sono ancora una volta lucide e si riempiono facilmente di ditate mentre la scocca posteriore è opaca e davvero piacevole al tatto, anche se abbastanza scivolosa.

Ciò che cambia, come sottolineato anche nel nostro versus con S22 Ultra, è l’angolo di curvatura laterale che è meno pronunciato e conferisce allo smartphone una superficie piatta maggiore su cui utilizzare il pennino nella parte frontale. Questo piccolo cambiamento, però, fa una grande differenza nella maneggevolezza: lo smartphone è più facile da reggere nonostante le dimensioni (163,4 x 78,1 x 8,9 mm) anche se allo stesso tempo non è spigoloso lateralmente come i più recenti iPhone che personalmente trovo più scomodi e “taglienti”.

Aumenta leggermente il peso, la bilancia segna 234g, ma non è un’aggiunta così marcata rispetto al modello dello scorso anno da fare una reale differenza. Non cambia il fatto che siamo di fronte ad uno smartphone pensato per l’uso a due mani (o a una mano più un pennino).

I piccoli cambiamenti fanno quindi sorgere spontanea una domanda: Samsung è convinta di aver raggiunto la propria versione ideale di smartphone “perfetto” nel design? Sinceramente sono un fan dell’estetica di questi due ultimi Ultra e spero davvero che l’azienda si concentri nel migliorare in modo iterativo le successive versioni, magari riposizionando il comparto fotografico in modo da non far traballare il dispositivo quando utilizzato senza cover su una superficie piana. Per quanto mi riguarda, ad oggi, si tratta dell’unico vero “difetto” di questo terminale magnifico.

La vibrazione è precisa, restituisce un feedback di primissimo livello. I tasti sono abbastanza rigidi da evitare pressioni accidentali e, quando premuti, fanno un sonoro e secco “click”. Quando si prende in mano Galaxy S23 Ultra ci si accorge della sua densità e del fatto che nonostante tutto sia molto ben bilanciato. È in tutto e per tutto un dispositivo premium e il livello di qualità costruttiva è altissimo, come ci si deve giustamente aspettare da uno smartphone dal prezzo “Ultra”.

Samsung Galaxy S23 Ultra è ancora una volta certificato per la resistenza all’ingresso di polvere e acqua secondo lo standard IP68.

Il display vede un singolo importante miglioramento

Guardando alle specifiche del display si potrebbe pensare subito che anche in questo specifico ambito Samsung non abbia voluto apportare grossi cambiamenti. Il pannello è sempre un Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ leggermente curvo ai lati (anche se quest’anno di meno rispetto al solito) e dalla risoluzione QHD+ di 1440 x 3088 pixel. La luminosità massima non cambia con un valore HBM (High Brightness Mode) di 1200 nit e 1750 nit di picco in HDR.

Citando il nostro versus tra S23 Ultra e S22 Ultra: “Samsung Galaxy S22 Ultra aveva forse il miglior display in assoluto nel mondo Android lo scorso anno e, nonostante la concorrenza nel 2023 sia più feroce, il pannello di Galaxy S23 Ultra è comunque tra i migliori che possiate desiderare“.

Cambia la generazione di tecnologia impiegata per la produzione del pannello. L’utilizzo di un AMOLED E6 ha permesso a Samsung di mantenere inalterate le prestazioni del display, oltre alla resa cromatica sopraffina, riducendone però i consumi per uno smartphone nel complesso più efficiente. Si tratta di un modo di ragionare che ho apprezzato: inutile rincorrere assurdi record (oltre a certi valori) quando si può lavorare invece su ciò che porta agli utenti tangibili benefici, in questo caso un’autonomia migliore.

Il lettore di impronte ad ultrasuoni rimane molto veloce ed accurato, anche se vorremmo ad un certo punto vedere una soluzione più grande come quella scelta dai più recenti flagship di Vivo come X80 Pro.

La carta vincente

Se stavate aspettando l’anno “giusto” per acquistare un flagship di Samsung non aspettate oltre. La partnership tra il colosso coreano Samsung e l’azienda americana Qualcomm si porta avanti da diversi anni con la prima che mette a disposizione le proprie fonderie per la produzione di alcuni dei chip della seconda, mentre Samsung Mobile impiega nei propri terminali un mix tra processori Exynos fatti “in casa” e varianti Snapdragon disponibili solamente in alcuni mercati o per alcuni specifici modelli.

Lo scorso anno la differenza tra S22 Ultra nella sua versione Exynos e quella Snapdragon era così marcata che si è posta come principale ostacolo nel raccomandare l’acquisto dei top di gamma del marchio sudcoreano. Nei Paesi in cui era commercializzata la versione Exynos gli utenti si sono sentiti nuovamente delusi dal brand, mentre gli altri top di gamma concorrenti con chip Snapdragon hanno facilmente potuto superare i prodotti della gamma S22 sia in prestazioni che in autonomia.

Quest’anno la collaborazione tra i due colossi è diventata ancora più stretta: Samsung ha deciso infatti di commercializzare tutti gli S23, S23+ e S23 Ultra al mondo con una versione esclusiva del chip top di gamma di Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy è una variante con CPU e GPU dai clock leggermente più alti rispetto alla versione base, già estremamente veloce.

Non ci soffermeremo troppo sulle prestazioni di questo chip e sulle differenze che lo caratterizzano, le abbiamo descritte in un articolo dedicato, ma sappiate che grazie all’utilizzo di questo SoC Samsung ha portato sul mercato quello che possiamo definire il miglior Galaxy mai commercializzato nel nostro Paese. E non parliamo ovviamente della sola maggiore potenza che di anno in anno ci si aspetta aumenti a prescindere.

Il chip è molto più potente del predecessore ma anche molto più efficiente. Questo garantisce a Galaxy S23 Ultra di essere sempre rapido, scattante, reattivo, mentre allo stesso tempo mantiene sotto controllo i consumi e non cede a immediati surriscaldamenti che porterebbero ad inevitabili cali di performance.

Samsung, inoltre, offre i tagli di memoria interna più grandi nel mercato smartphone italiano. Si parte da 256GB come altri concorrenti ma si arriva fino ad un massimo di 1TB in modo da non dover sentire mai la mancanza di un’espansione MicroSD, anche se il ragionamento sullo spazio necessario va fatto quindi al momento dell’acquisto del terminale. Le memorie sono tutte UFS 4.0.

La RAM che sia da 8GB o da 12GB è sempre LPDDR5X ed è sempre più che sufficiente per eseguire qualsivoglia tipo di operazione. L’utilizzo di S23 Ultra come sostituto del PC grazie a DeX non è un problema nemmeno nella variante con le memorie meno capienti. Per il prezzo, sarebbe stato bello vedere valori estremi come 16GB di RAM visti in smartphone da gaming? Certo. Servono a qualcosa? Sinceramente anche sfruttando al massimo uno smartphone credo che 8GB o 12GB siano più che abbondanti.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Performance Samsung Galaxy S23 Ultra 1581 5085 1918 5149 1237965 131861 3813

(22,80 fps) 3803 – 3165

(83,2%) 16094 OnePlus 11 1132 4699 1286 4672 1136977 83790 3589

(21,50 fps) 3618 – 1505

(41,6%) 10488 RedMagic 8 Pro (ventola OFF) 1416 5047 1997 5634 1300454 111585 3716

(22,30 fps) 3721 – 3656

(98,3%) 12735 Samsung Galaxy Z Fold4 1325 3871 – – – – 2774

(16,60 fps) 2798 – 1535

(54,9%) 13727 Samsung Galaxy S22 Ultra

(Exynos 2200) 1162 3542 1613 3916 921556 90134 2038

(12,20 fps) 1990 – 980

(49,2%) 12750 Asus ROG Phone 6D 1390 4598 – – – – 2605

(15,60 fps) 2644 – 2105

(79,6%) 17893 Google Pixel 7 Pro 1065 3226 1437 3533 – – 1829

(11,00 fps) 1827 – 1382

(75,6%) 11236

Samsung non cambia il comparto batteria e ricarica. La batteria è la stessa unità da 5000mAh di S22 Ultra, supportata da una ricarica a massimo 45W via cavo e 15W wireless (4,5W per la ricarica wireless inversa). Il caricatore non è incluso in confezione.

Nonostante tutto, però, Galaxy S23 Ultra ha un’autonomia notevolmente migliore se paragonato al modello che l’ha preceduto, complici un chip più efficiente anche se più potente e un display altrettanto bello e brillante ma meno energivoro.

Sicuramente l’azienda ha migliorato moltissimo anche la gestione del software. Galaxy S22 Ultra è cambiato davvero tanto nel corso dei mesi lato autonomia e tutta l’esperienza maturata è stata portata anche in questo nuovo modello del 2023.

Il prossimo anno ci auguriamo solamente di vedere rinnovato il sistema di ricarica che, ad oggi, risulta il più lento tra i top di gamma del mondo Android anche se comunque più rapido di quello scelto dalla storica avversaria Apple.

Normalmente non ci soffermeremmo su questa mancanza, alla fine 5000mAh sono abbastanza per non dover rischiare mai di uscire di casa senza sufficiente autonomia residua dopo alcuni minuti collegati all’alimentatore a 45W. Visti però gli enormi passi in avanti che la concorrenza ha fatto anche nella fascia media, per la cifra richiesta dobbiamo chiedere e aspettarci di meglio.

L’asso nella manica: fotografia computazionale a 50MP

I miglioramenti all’hardware non li vediamo solo in ambito di prestazioni e consumi. Gli ISP per l’elaborazione delle immagini dei chip Exynos sono sempre stati un piccolo passo indietro rispetto a quelli dei chip Snapdragon, di fatto “castrando” la qualità di foto e video dei modelli nostrani rispetti a quelli (per esempio) americani. Quest’anno Samsung ha potuto concentrarsi sull’ottimizzazione del proprio software per un singolo chip e i passi avanti fatti in ambito fotografia e videografia sono innegabili.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di una fotocamera principale da ben 200MP con apertura f/1.7 e lunghezza focale equivalente di 24mm. La fotocamera è dotata di PDAF multi-direzionale, AF laser e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Si tratta del vero asso nella manica del top di gamma per eccellenza a marchio Samsung. Non solo il sensore viene normalmente utilizzato in modalità pixel binning (i pixel vengono raggruppati 16 in 1) per un output a 12,5MP di alta qualità, ma Samsung ha deciso di permettere agli utenti di scattare anche a 50MP con binning 4 in 1.

Sebbene le immagini a 200MP siano di fatto impressionanti e ricchissime di dettaglio quando viste su grande schermo, lo scatto a questa risoluzione è ovviamente penalizzato dalla minore dimensione dei singoli pixel, i quali raccolgono molta più luce e sono in grado di rimuovere il rumore molto più facilmente con il pixel binning. Nelle mie prove ho però trovato estremamente valida la qualità anche alle risoluzione più alte in alcuni casi specifici.

Quando si ha molto tempo e calma per regolare a mano le impostazioni di scatto, quando si catturano oggetti statici come paesaggi o edifici (anche di notte!) e generalmente quando la luce ambientale è molta, i 200MP garantiscono una libertà di editing in un momento successivo che è impareggiabile. L’enorme mole di pixel immortalati permette di eseguire dei ritagli anche molto importanti senza per forza perdere troppa qualità, questo nonostante l’immagine generalmente parlando sia più accurata e piacevole “così com’è” quando si scatta in binning. Se avete tempo e capacità per mettere mano ai vostri scatti, la modalità a 200MP è sicuramente da sperimentare.

Foto scattate e modificate su Samsung Galaxy S23 Ultra tramite Adobe Lightroom (qualità originale)

Come però spesso accade, è la via di mezzo la migliore. Se a 12,5MP la quantità di luce raccolta è maggiore a discapito della risoluzione e viceversa a 200MP, la possibilità di scattare a 50MP per me è stata la vera rivoluzione. Non solo si mantiene la capacità dello smartphone di elaborazione multi-frame, ma si ottengono scatti estremamente nitidi e piacevoli nei colori anche al buio. Abbiamo provato diversi top di gamma nel corso degli ultimi mesi e S23 Ultra è l’unico a permettere questo tipo di libertà. Ho personalmente ottenuto alcune delle foto migliori che io abbia mai fatto con la modalità manuale a 50MP permessa da Expert RAW.

Certo, mettere mano ai file RAW a 50MP direttamente dallo smartphone è possibile (e comodo!) ma aspettatevi che il chip Qualcomm sia messo davvero sotto stress scaldando leggermente e consumando un discreto quantitativo di energia. Stessa cosa per gli scatti a 200MP, anche in JPG. Finalmente posso però dire che Samsung è tornata a competere (e con armi pesanti) con i suoi rivali diretti nel segmento premium per quanto riguarda la fotografia, cosa che con S22 Ultra con chip Exynos non era successa.

Gli unici appunti che si possono fare riguardano la lentezza dello scatto (chiamato generalmente shutter lag) che potrebbe farvi perdere l’attimo fuggente in caso di soggetti in rapido movimento o quando la luce cala, e la tendenza della fotocamera a donare a tutte le immagini una leggerissima tinta verde (che i più non vedranno ma che l’occhio esperto vede immediatamente), facilmente eliminabile con un programma di editing ma che è presente in ogni foto da noi catturata. La situazione è migliorata leggermente con l’aggiornamento di aprile 2023, tuttavia è qualcosa da tenere a mente

Lo smartphone ha due fotocamere con teleobiettivo, invariate rispetto allo scorso anno: una 10MP con zoom ottico 10x e lunghezza focale di 230mm, e un’altra da 10MP con zoom ottico 3x e lunghezza focale di 70mm. Entrambe le fotocamere teleobiettivo sono dotate di Dual Pixel PDAF e OIS. L’utilizzo di sensori ormai un po’ superati e di lenti (soprattutto nel periscopio) poco luminose penalizzano Samsung nel confronto diretto con i rivali, anche se ad oggi lo zoom ottico 10x rimane esclusiva del colosso sudcoreano in Italia.

Samsung dispone però di quella che in molti (me compreso) definiscono la miglior modalità ritratto in assoluto per gli smartphone. L’elaborazione dell’immagine, la separazione del soggetto in primo piano e la naturale sfocatura allo sfondo (bokeh) in grado di evitare il singolo capello lascia sempre a bocca aperta. Se solo le due fotocamere tele fossero di qualità appena superiore… Questo non significa che i teleobiettivi si S23 Ultra siano da snobbare, anzi, semplicemente ci sarebbe piaciuto vedere dei miglioramenti più sostanziosi e non solo imputabili ad un migliore software e ISP.

La fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con angolo di visione di 120˚ e lunghezza focale di 13mm è forse quella più debole tra le quattro sul retro, sempre se paragonata alla concorrenza super agguerrita di prodotti come Xiaomi 13 Pro. Le foto sono quasi sempre buone, la coerenza di colori con le altre lenti è ottima, tuttavia questa grandangolare non stupisce e non sembra essere stata punto di interesse per Samsung come anche i due teleobiettivi. Probabilmente per questa generazione le lenti secondarie erano “sufficientemente buone” e al brand è bastato così.

Per quanto riguarda la registrazione video, il Samsung Galaxy S23 Ultra può registrare video in risoluzione fino a 8K a 24/30fps ma ovviamente la migliore elaborazione video avviene a risoluzioni minori. Quest’anno Samsung ha lavorato per migliorare in modo deciso ed evidente la stabilizzazione ottica sulla fotocamera principale e possiamo tranquillamente affermare come per la prima volta in assoluto un Galaxy sia riuscito a superare gli iPhone di Apple anche in uno scontro diretto per qualità. Diversi scontri “al buio” che si possono trovare in rete vedono gli utenti preferire i video ripresi dal top di Samsung, e questa è una sorprendente novità.

La fotocamera frontale del Samsung Galaxy S23 Ultra è da 12MP con apertura f/2.2 e lunghezza focale di 26mm. Supporta la registrazione video fino in 4K a 60fps, uno dei pochi prodotti in commercio a superare i 30fps in questa fotocamera, brava Samsung!

One UI: non se ne può negare l’efficacia

Che piaccia oppure no, la One UI di Samsung è diventata un punto di riferimento per il panorama mondiale degli smartphone. Non solo l’azienda sudcoreana è ad oggi la più veloce (Apple esclusa) ad aggiornare i propri terminali, soprattutto nella fascia alta, ma è anche quella che promette aggiornamenti software più duraturi nel tempo.

Samsung Galaxy S23 Ultra non fa eccezione e giustifica in parte il proprio elevato costo con una promessa di aggiornamento che arriva a 5 anni (di patch) e 4 versioni di Android/One UI. Significa che verrà supportato in maniera ufficiale con aggiornamenti distribuiti tramite OTA fino ad Android 17 e gli saranno inviati pacchetti correttivi per problemi di sicurezza fino al 2028! Nemmeno Google stessa con i propri Pixel arriva a tanto.

La One UI 5.1 basata su Android 13 è snella, veloce, senza però perdere le personalizzazioni e l’originalità che sin dalla prima versione hanno contraddistinto questa skin proprietaria. Sono presenti alcune applicazioni preinstallate di Microsoft e Meta, tuttavia sono tutte eliminabili in pochissimi tocchi. Nonostante Samsung disponga dei propri “doppioni” delle varie app e dei servizi Google, tali applicazioni sono ben realizzate e permettono di sfruttare lo smartphone al meglio.

Samsung è la casa che permette la più profonda e completa personalizzazione, offrendo una così vasta scelta di funzioni extra che spesso è facile sentirsi sopraffatti dalla quantità di spunte e sottomenu delle Impostazioni dei suoi smartphone. Questa granularità nella scelta delle funzioni extra, però, permette all’utente meno esperto di utilizzare lo smartphone senza pensarci troppo e ai più smanettoni di ottimizzare la propria esperienza a piacimento, con poche eccezioni.

Tra le funzionalità esclusive Samsung di cui può vantarsi S23 Ultra troviamo DeX, il cui unico vero competitor è la modalità Ready For di Motorola che però ha ancora moltissima strada da fare per colmare il distacco, ed una gestione facile ed efficacie del multi-window e delle finestre flottanti, che ricordiamo Samsung aveva implementato in Android prima ancora che ci pensasse Google. L’integrazione con Windows è ottima, grazie alla collaborazione di lunga data tra Samsung ed il gigante americano Microsoft.

Non mancano Bixby e le sue routine, Game Launcher, Samsung Pay e moltissime altre utili funzionalità che vi assicuro continuerete a scoprire per settimane dopo aver iniziato ad utilizzare il prodotto Samsung più versatile e capace mai realizzato fino ad oggi.

Conclusioni

Certo, è forse facile darlo per scontato ma il Galaxy S23 Ultra è davvero il miglior smartphone Samsung mai arrivato sul mercato. E non parliamo solo del fatto che ovviamente essendo il più recente sia migliore dei modelli passati, sarebbe un problema se così non fosse…

Quello che intendo è che S23 Ultra è un prodotto che è stato rifinito al meglio in ogni sua parte. È pensato per avere il minor attrito cognitivo possibile, risultando estremamente immediato ed intuitivo per i neofiti, mentre allo stesso tempo dispone di ogni singola possibile funzione software e caratteristica hardware che nella vita di tutti i giorni può rendere la vita più semplice anche ai cosiddetti “power user”. Non c’è nulla che non possa fare e tutto quello che è in grado di fare lo fa al meglio.

Ci sono e ci saranno sicuramente prodotti in grado di fare di meglio in singole aree di interesse, vedi i concorrenti con sensori fotografici da 1″ oppure i prodotti da gaming con batteria infinita e dissipatori estremi, tuttavia S23 Ultra è il prodotto più completo in assoluto a 360°. È in grado di rendersi insostituibile una volta che ci si abitua alle infinite comodità che mette a disposizione, come il range di ottiche più ampio sul mercato o l’esclusiva S Pen, solo per fare un paio di esempi.

Come abbiamo già scritto più in alto, se stavate aspettando una scusa per fiondarvi su un flagship premium a marchio Samsung questo è probabilmente l’anno migliore in assoluto per farlo! Con l’incognita di un ritorno dei chip Exynos che spaventa chi ha avuto esperienze negative a riguardo, per lo meno avrete tra le mani uno smartphone che non ha evidenti punti deboli (e al contrario ha moltissimi punti di forza) per i prossimi anni a venire.

È quindi con estremo piacere che, dopo aver osservato i primi concorrenti in arrivo nel nostro Paese e avere una chiara idea dei principali avversari in arrivo nei prossimi mesi, vogliamo conferire a Samsung Galaxy S23 Ultra il nostro Award come smartphone più completo dell’anno. Scegliendo lui si va sempre sul sicuro!