Samsung, il CEO ammette “Galaxy Fold non era ancora pronto”

Il CEO di Samsung ammette di aver spinto il Galaxy Fold quando non era ancora pronto. Nessuna nuova data di commercializzazione. Arriverà a "tempo debito".

“L’ho spinto prima che fosse pronto”. È questa l’ammissione di colpa fatta durante un incontro con la stampa a Seul da parte di Dj Koh – CEO di Samsung – a proposito del primo smartphone pieghevole Galaxy Fold. L’agguerrita concorrenza che caratterizza il mercato smartphone ha spinto Samsung ad accelerare i tempi presentando un prodotto non ancora perfetto. Probabilmente, l’intenzione era quella di anticipare Huawei che avrebbe dovuto commercializzare il suo Mate X a luglio. Anche in questo caso, la commercializzazione è stata rimandata.

Quando sono state inviate le prime unità alla stampa, gli entusiasmi sul futuro del mondo smartphone si sono immediatamente placati a causa dei problemi riscontrati da recensori americani. Le unità sono state ritirate e la commercializzazione è stata rinviata a una data ancora oggi sconosciuta. In questo modo il colosso di Seul ha potuto capire quali fossero i problemi di Galaxy Fold.

Nel tentativo di arrivare primi, Samsung rischia di arrivare dopo. Mate X potrebbe fare il suo debutto a settembre. Koh, però, è speranzoso e ammette di essere in fase di recupero. Più di 2.000 unità di Galaxy Fold sono in fase di test. Tutti i problemi sono stati identificati. Purtroppo, però, non c’è ancora una nuova data. Alla domanda diretta dei giornalisti, il CEO ha rifiutato di dare un’indicazione precisa limitandosi ad affermare che lo smartphone pieghevole “verrà rilasciato a tempo debito”.

Con il lancio di Mate X rimandato a settembre, Samsung potrebbe ancora avere una possibilità per essere il primo a commercializzare uno smartphone pieghevole. Inoltre, ha ancora un po’ di tempo per mettere a punto di tutti i problemi riscontrati. Una cosa è certa. Alla luce di quanto successo, possiamo essere certi che quando Galaxy Fold arriverà sul mercato sarà perfettamente funzionante.