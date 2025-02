Samsung potrebbe farsi perdonare, One UI 8 arriva prima del previsto

Samsung potrebbe aver imparato dai propri errori. Dopo i numerosi ritardi nel rilascio di One UI 7, l'aggiornamento basato su Android 15, che hanno lasciato molti possessori di dispositivi Galaxy con l'amaro in bocca, il colosso sudcoreano sembra intenzionato a cambiare rotta con One UI 8. Secondo una fonte autorevole nel mondo delle indiscrezioni tecnologiche, il prossimo aggiornamento, basato su Android 16, potrebbe arrivare "prima del previsto".

A rivelarlo è Ice Universe, noto leaker e punto di riferimento per le notizie riguardanti Samsung, tramite un post sul suo profilo X/Twitter. Citando "informazioni iniziali" provenienti da una fonte anonima, Ice Universe suggerisce che Samsung stia pianificando un rilascio di One UI 8 significativamente più rapido rispetto alla strategia attuale.

I ritardi di One UI 7 hanno rappresentato una battuta d'arresto per Samsung, che in passato si era distinta per la rapidità nell'adottare i nuovi aggiornamenti software di Google. L'aggiornamento basato su Android 15, inizialmente previsto per la fine del 2023, è slittato ad aprile, creando disappunto tra gli utenti che si aspettavano di poter usufruire delle nuove funzionalità in tempi brevi.

Al momento, solo la serie Galaxy S25, lanciata di recente, e il prossimo smartphone di fascia economica Galaxy A06 5G, sono equipaggiati con la One UI 7 "out-of-the-box".

Sebbene Ice Universe non abbia fornito dettagli specifici sulla tempistica di rilascio di One UI 8, l'affermazione che sarà disponibile "prima del previsto" appare quasi scontata, considerando la timeline accelerata di Google per Android 16. È plausibile che Samsung stia già preparando il terreno per lanciare One UI 8 poco dopo il rilascio della versione stabile di Android 16 per i dispositivi Pixel, previsto entro la fine del secondo trimestre.

Nonostante le incertezze, la reputazione di Ice Universe come fonte attendibile offre un barlume di speranza ai possessori di smartphone Galaxy. La sua anticipazione suggerisce che Samsung sia consapevole della delusione causata dai ritardi di One UI 7 e stia lavorando per ripristinare la fiducia degli utenti.

Come per ogni leak, è consigliabile prendere queste informazioni con la dovuta cautela, almeno fino a quando non arriverà una comunicazione ufficiale da parte di Samsung. Tuttavia, l'indiscrezione di Ice Universe alimenta l'attesa per One UI 8 e lascia intravedere un possibile ritorno alla tempestività che aveva caratterizzato l'azienda in passato.