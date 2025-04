Sarà questo il prezzo di iPhone Fold? Se sì, buona fortuna

Il chiacchiericcio attorno al primo iPhone pieghevole di Apple si fa sempre più insistente e dettagliato. Sebbene manchi ancora oltre un anno alla presunta finestra di lancio, fissata verso la fine del 2026, nuove indiscrezioni emergono quasi quotidianamente, delineando i contorni di un dispositivo che potrebbe segnare un punto di svolta per il segmento degli smartphone pieghevoli. L'ultima fuga di notizie restringe il campo sul possibile prezzo, posizionandolo saldamente nella fascia ultra-premium, mentre si rafforzano le voci su caratteristiche tecniche ambiziose, come un display privo della fastidiosa piega centrale.

La questione del prezzo è centrale. In passato, l'autorevole analista Ming-Chi Kuo aveva previsto una forbice ampia, tra i 2.000 e i 2.500 dollari. Ora, un nuovo informatore noto come Instant Digital affina la stima, suggerendo un intervallo più preciso: tra 2.100 e 2.300 dollari. Questa cifra, se confermata, collocherebbe l'iPhone pieghevole di Apple significativamente al di sopra dei principali concorrenti attuali. Il Samsung Galaxy Z Fold6, riferimento del settore, è stato lanciato ad un prezzo di partenza di 2.099 euro

Naturalmente, il confronto diretto andrà fatto con i modelli futuri: Samsung presenterà presumibilmente il Galaxy Z Fold7 nell'estate del 2025, e non è escluso un ritocco dei prezzi verso l'alto da parte del colosso coreano, che potrebbe ridurre il divario con l'offerta di Cupertino. Tuttavia, le indicazioni concordano su un punto: Apple mira a posizionare il suo primo pieghevole come un prodotto di lusso assoluto, un oggetto del desiderio tecnologico dal costo elevato, sulla falsariga di quanto avvenuto con il visore Vision Pro. Diverse fonti menzionano cifre superiori ai 2.000 dollari, e alcune testate ipotizzano addirittura picchi vicini ai 3.000 euro, sebbene queste ultime stime vadano prese con cautela.

Le indiscrezioni convergono su un design "a libro", simile a quello del Galaxy Z Fold, scartando per ora l'ipotesi di un formato "a conchiglia" (clamshell) come il Galaxy Z Flip. Da chiuso, il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo esterno da circa 5,5 pollici, più piccolo rispetto agli iPhone tradizionali. La vera magia, però, si svelerebbe all'apertura: un ampio display interno flessibile da 7,8 pollici, con un rapporto d'aspetto vicino al 4:3, reminiscente di un iPad Mini.

La vera ambizione di Apple, secondo molteplici fonti, risiede nell'eliminazione (o quasi) della piega visibile sullo schermo interno, un difetto comune e spesso criticato negli attuali smartphone pieghevoli. Per raggiungere questo obiettivo, si parla dell'impiego di materiali avanzati come il titanio per lo chassis e una lega speciale (metallo liquido) per la complessa cerniera, garantendo robustezza e flessibilità. Recentissime indiscrezioni indicano che Apple avrebbe scelto Samsung Display come fornitore esclusivo per questi pannelli all'avanguardia. Si vocifera anche di uno spessore estremamente ridotto da aperto (circa 4,5-4,8 mm), che lo renderebbe uno dei dispositivi più sottili mai realizzati da Apple, a fronte di uno spessore più consistente da chiuso (9-9,5 mm).

Sul fronte delle specifiche tecniche, i dettagli sono ancora frammentari. Una delle voci più ricorrenti riguarda il sistema di autenticazione: Apple potrebbe optare per un sensore Touch ID integrato nel pulsante di accensione laterale, anziché il consueto Face ID. Questa scelta sarebbe dettata dalla necessità di ottimizzare lo spazio interno e ridurre lo spessore. Tuttavia, altre fonti ipotizzano una fotocamera sotto il display (UDC), potenzialmente anche con i sensori per il Face ID integrati, sebbene ciò ponga sfide tecniche notevoli.

Il comparto fotografico dovrebbe includere una doppia fotocamera posteriore e sensori frontali accessibili sia da chiuso che da aperto. Si parla anche di un chip di nuova generazione, forse derivato dalla serie M utilizzata nei Mac e iPad, per garantire prestazioni elevate e gestire funzionalità software avanzate come il multitasking su schermo diviso. L'efficienza energetica sarà cruciale, con possibili batterie ad alta densità e gestione ottimizzata dei consumi.

La finestra di lancio rimane fissata per la fine del 2026, con una possibile commercializzazione che potrebbe slittare all'inizio del 2027. Fonti interne all'industria, come l'analista Jeff Pu, riportano che il dispositivo sarebbe già entrato nella fase NPI (New Product Introduction) presso partner produttivi come Foxconn. Come spesso accade per i prodotti di prima generazione particolarmente innovativi, le quantità iniziali potrebbero essere limitate. Kuo suggerisce anche la possibilità di un modello successore già nel 2027. Non è escluso, inoltre, l'arrivo futuro di un iPad pieghevole, anche se probabilmente in un secondo momento.

L'ingresso di Apple nel mercato dei pieghevoli avverrà in un momento interessante. Dopo anni di crescita sostenuta, il settore ha mostrato segni di rallentamento nel 2024 e le previsioni per il 2025 indicano una possibile stagnazione o crescita modesta. Molti analisti ritengono che proprio l'arrivo di un iPhone pieghevole nel 2026 possa dare nuovo slancio e vigore al segmento, trasformando una nicchia per appassionati in un mercato più ampio, nonostante i prezzi elevati.

La concorrenza, però, non starà a guardare. Samsung continua a dominare con la sua gamma Fold e Flip, Honor e Oppo si sfidano sulla riduzione dello spessore, e Huawei esplora addirittura prodotti "tri-fold" (ripiegabili due volte). L'arrivo di Apple è atteso come un potenziale catalizzatore, capace di ridefinire gli standard e stimolare ulteriore innovazione. Resta da vedere se Cupertino riuscirà a compiere l'ennesima rivoluzione o se il suo pieghevole rimarrà un prodotto affascinante ma destinato a pochi eletti.