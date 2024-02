[Sondaggio] Compreresti uno smart ring?

Gli smart ring sono emersi come competitor discreti ma potenti nel mondo del monitoraggio della salute e del fitness. Con aziende come Oura che stanno guadagnando popolarità e Samsung che ha già mostrato un'anteprima della sua soluzione, ci si chiede se i giganti della tecnologia come Apple e Google vorranno entrare in questa nicchia di mercato. Voi siete interessati a questi gadget hi-tech?

L'Oura Ring ha stabilito uno standard elevato con il suo design elegante, le sue funzioni complete e l'impressionante durata della batteria. Nonostante il successo di Oura, i grandi del settore come Google e Apple non si sono ancora avventurati nel territorio degli smart ring, mentre Samsung dovrebbe presentare il suo Galaxy Ring entro la fine dell'anno. La domanda che sorge spontanea è: sareste interessati agli anelli smart se queste aziende più blasonate decidessero di entrare nel mercato?

Compreresti uno smart ring? Sì, se fosse fatto da Google/Fitbit (8%) Sì, sto aspettando il Galaxy Ring di Samsung (9%) Sì, ma deve essere Apple (8%) Sì, valuterò il migliore indipendentemente dal marchio (42%) No, non mi serve/interessa (33%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 100 Vuoi cambiare la tua risposta?

Uno degli aspetti interessanti degli smart ring è la loro natura discreta. A differenza degli smartwatch o dei fitness tracker più ingombranti, tali dispositivi si integrano perfettamente nella vita di tutti i giorni in modo meno appariscente. Questo non solo offre un approccio meno invadente, ma elimina anche le distrazioni causate dai display.

Sebbene il mercato degli anelli intelligenti sia promettente, rimane un mondo molto piccolo se comparato a quello degli smartwatch. Potrebbe tuttavia crescere di molto in popolarità. Voi cosa ne pensate?