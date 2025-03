Sony WF-C710N, non serve spendere di più per un bel paio di auricolari | Test & Recensione

I Sony WF-C710N rappresentano l'evoluzione diretta dei precedenti WF-C700N, portando sul mercato una serie di miglioramenti sostanziali mantenendo un prezzo accessibile di 120 euro. Questi auricolari true wireless si collocano nella fascia media del mercato, rivolgendosi a chi cerca un buon compromesso tra qualità audio, funzionalità smart e prezzo contenuto. La nuova proposta di Sony punta tutto su un design rinnovato (con la particolarissima finitura trasparente "Glass Blue" che li rende immediatamente riconoscibili), una cancellazione del rumore migliorata, un'autonomia estesa e una qualità audio ottimizzata grazie al processore DSEE. Vediamo come è andata la nostra prova.

Recensione in 1 minuto

I Sony WF-C710N offrono un'esperienza audio di qualità grazie al driver dinamico da 5 mm supportato dal processore DSEE, capace di restituire bassi profondi e vocali nitide anche con file audio compressi. La cancellazione del rumore, potenziata del 70% rispetto al modello precedente, utilizza un sistema a doppio microfono per auricolare che si dimostra efficace negli ambienti urbani e negli spazi di lavoro. L'autonomia è uno dei punti di forza: 12 ore di ascolto continuativo con ANC disattivato, 8,5 ore con cancellazione attiva, estendibili rispettivamente a 30 e 24 ore totali grazie alla custodia di ricarica. Il design compatto e leggero (4,6 grammi per auricolare) include la certificazione IPX4 contro schizzi e sudore, mentre i controlli touch risultano intuitivi per la gestione di riproduzione, chiamate e assistenti vocali. La connettività multipoint permette il collegamento simultaneo a due dispositivi. Tra i limiti troviamo l'assenza del codec LDAC per l'audio ad alta risoluzione e la mancanza della ricarica wireless per la custodia. La personalizzazione tramite app Sony Sound Connect, con equalizzatore e regolazioni ANC, completa un pacchetto solido per chi cerca auricolari versatili sotto i 150 euro.

Come sono fatti

I Sony WF-C710N mantengono la filosofia di design compatto del modello precedente ma con alcune significative evoluzioni estetiche e funzionali. Ogni auricolare pesa appena 4,6 grammi e presenta una forma ergonomica studiata per adattarsi comodamente al padiglione auricolare. La superficie esterna, rispetto ai WF-C700N, abbandona i pulsanti fisici in favore di un'area touch sensibile e reattiva che permette di controllare riproduzione, volume, chiamate e assistente vocale con una serie di tap e gesture intuitive. La finitura superficiale è disponibile in quattro colorazioni (nero, bianco, verde e Glass Blue), con quest'ultima che introduce un effetto trasparente particolarmente distintivo.

La custodia di ricarica mantiene dimensioni contenute (38 grammi di peso) con un design a conchiglia facile da trasportare in tasca. Il meccanismo di apertura è fluido e la sede magnetica degli auricolari assicura un posizionamento preciso per la ricarica. Sul retro troviamo la porta USB-C per la ricarica, mentre manca la possibilità di ricarica wireless, funzionalità sacrificata probabilmente per contenere il prezzo.

Specifiche tecniche dettagliate:

• Driver: Dinamico da 5 mm con tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

• Risposta in frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz

• Connettività: Bluetooth 5.2 con supporto multipoint

• Codec audio: SBC e AAC

• Resistenza: Certificazione IPX4 (protezione contro schizzi e sudore)

• Microfoni: 2 per auricolare (totale 4)

• Sensori: Sensore di prossimità per pausa/play automatico

• Controlli: Touch capacitivi personalizzabili

• Compatibilità: Android e iOS tramite app Sony Sound Connect

• Contenuto della confezione: Auricolari, custodia di ricarica, cavo USB-C, 4 paia di gommini in silicone (XS/S/M/L)

I gommini in silicone, disponibili in quattro misure, assicurano una tenuta acustica efficace senza risultare invasivi anche dopo ore di utilizzo. La certificazione IPX4 garantisce resistenza a schizzi d'acqua e sudore, rendendo gli auricolari adatti all'uso sportivo, sebbene non siano progettati per l'immersione o l'esposizione prolungata all'acqua.

Dal punto di vista tecnologico ciascun auricolare integra due microfoni dedicati alla cancellazione del rumore e alla voce. Il sistema Dual Noise Sensor analizza in tempo reale l'ambiente circostante per ottimizzare il livello di cancellazione. All'interno troviamo anche sensori di prossimità che mettono automaticamente in pausa la riproduzione quando si rimuove un auricolare dall'orecchio, riprendendo quando lo si indossa nuovamente.

Prova di ascolto

L'esperienza sonora offerta dai Sony WF-C710N si rivela abbastanza bilanciata e coinvolgente per auricolari di questa fascia di prezzo. Il cuore dell'esperienza d'ascolto è il driver dinamico da 5 mm, lo stesso diametro del modello precedente ma con ottimizzazioni strutturali che migliorano la risposta in frequenza. L'ascolto prolungato di brani di diversi generi musicali rivela un profilo sonoro caratterizzato da bassi presenti ma non invasivi, frequenze medie naturali e alte frequenze dettagliate senza risultare affaticate.

La regione dei bassi merita particolare attenzione: testando brani con bassi profondi e vibranti, gli WF-C710N riproducono frequenze basse profonde con una buona estensione e impatto, senza però mascherare le altre componenti dello spettro audio. I bassi risultano più controllati e definiti rispetto al modello precedente, con una minore tendenza al rimbombo anche a volumi elevati.

Le frequenze medie, cruciali per voci e strumenti principali, mostrano una buona naturalezza. Le voci mantengono presenza e corpo, con una buona separazione dagli strumenti di accompagnamento. Il passaggio tra medi e alti è graduale, senza strappi evidenti nel passaggio di registro.

Gli alti beneficiano della tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), che lavora per recuperare dettagli persi nella compressione dei file audio. Ascoltando composizioni orchestrali si apprezza la capacità degli auricolari di restituire l'ariosità degli archi e il dettaglio degli ottoni senza introdurre sibilanti fastidiose o rendere metallici i suoni più brillanti.

Il soundstage, pur con i limiti intrinseci della tecnologia in-ear, risulta più ampio rispetto alla media della categoria. La disposizione degli strumenti nello spazio stereofonico è ben delineata, con una discreta percezione di profondità che valorizza produzioni musicali complesse. Non raggiunge naturalmente l'ampiezza e la tridimensionalità di soluzioni over-ear di fascia alta, ma per degli auricolari true wireless di questa fascia di prezzo, la performance spaziale è convincente.

Un elemento che merita menzione è la capacità di questi auricolari di gestire bene anche generi musicali diversi. Dal rock all'elettronica, dal classico al pop, gli WF-C710N mantengono una coerenza timbrica che li rende versatili. Particolarmente apprezzabile è la riproduzione di generi come jazz e musica acustica, dove la naturalezza dei medi e la definizione generale permettono di apprezzare le sfumature delle performance.

Va evidenziato, come punto di miglioramento, il limite imposto dai codec supportati: l'assenza del LDAC (il codec hi-res proprietario di Sony) o di alternative come aptX HD impedisce di sfruttare appieno contenuti audio ad alta risoluzione. Gli WF-C710N si limitano a SBC e AAC, sufficienti per lo streaming da servizi come Spotify o Apple Music ma non ideali per file Hi-Res. Tale mancanza è compensata parzialmente dal processore DSEE che lavora per migliorare la qualità dei file compressi, ma rimane un compromesso evidente rispetto ai modelli più costosi del catalogo Sony.

L'app Sony Sound Connect offre inoltre un equalizzatore parametrico a 5 bande che permette di personalizzare ulteriormente la firma sonora degli auricolari. La funzione "360 Reality Audio" consente poi di creare un profilo audio personalizzato fotografando le orecchie, ottimizzando l'esperienza con contenuti compatibili. Un'altra funzione interessante è il test uditivo guidato che crea un profilo di equalizzazione personalizzato in base alla sensibilità dell'ascoltatore alle diverse frequenze.

Cancellazione del rumore

La cancellazione attiva del rumore rappresenta uno dei principali miglioramenti degli WF-C710N rispetto al modello precedente. Sony dichiara un incremento del 70% nell'efficacia dell'ANC, risultato ottenuto grazie all'implementazione della tecnologia Dual Noise Sensor che sfrutta due microfoni per auricolare (uno esterno e uno interno) per analizzare e contrastare i rumori ambientali.

Nei test sul campo, la cancellazione del rumore si dimostra notevolmente efficace in scenari urbani quotidiani. In ambienti d'ufficio, gli auricolari riescono a filtrare efficacemente il brusio di fondo, le conversazioni distanti e il rumore delle ventole dei computer, creando una bolla di silenzio che favorisce la concentrazione. Nei tragitti in metropolitana o autobus, i WF-C710N attenuano significativamente il rombo dei motori e il rumore di rotolamento, permettendo un ascolto confortevole anche a volumi contenuti, aspetto importante per la salute dell'udito.

Confrontando le prestazioni ANC con competitor diretti, gli WF-C710N si collocano in una posizione competitiva. Una caratteristica particolarmente apprezzabile è l'Adaptive Sound Control, sistema che regola automaticamente l'intensità della cancellazione in base al contesto d'uso. L'app memorizza le localizzazioni frequenti (casa, ufficio, palestra) e adatta il livello di ANC in modo intelligente: massima cancellazione in ambienti rumorosi come i trasporti pubblici, parziale in situazioni intermedie come l'ufficio, modalità trasparenza quando si cammina per strada per mantenere la consapevolezza dell'ambiente. Il sistema apprende nel tempo le preferenze dell'utente, rendendo l'esperienza sempre più personalizzata.

La modalità trasparenza, attivabile con un tocco sull'auricolare o tramite app, risulta naturale e ben calibrata. L'app permette di dosare l'intensità della modalità trasparenza in 20 livelli diversi, consentendo di trovare il giusto equilibrio tra l'ascolto della musica e la percezione dell'ambiente circostante. Questa flessibilità si rivela utile in molteplici scenari: dalle brevi conversazioni che non richiedono di rimuovere gli auricolari, all'attraversamento di strade trafficate dove la consapevolezza acustica è fondamentale per la sicurezza.

Va notato che, come per tutte le soluzioni ANC in questa fascia di prezzo, permangono alcune limitazioni. I rumori improvvisi e acuti (come un clacson a distanza ravvicinata) non vengono eliminati, e in ambienti particolarmente ventosi si può avvertire qualche turbolenza sonora, sebbene il sistema di cancellazione del vento lavori per minimizzare questo effetto. Tuttavia, considerando il posizionamento di prezzo, la cancellazione del rumore degli WF-C710N rappresenta un eccellente compromesso tra efficacia e costo.

Chiamate telefoniche

La qualità delle chiamate rappresenta un aspetto cruciale negli auricolari moderni, specialmente per chi li utilizza in contesti lavorativi o di mobilità urbana. Gli Sony WF-C710N implementano la tecnologia Precise Voice Pickup, un sistema avanzato che combina hardware (la disposizione strategica dei quattro microfoni totali) e software di elaborazione basato su intelligenza artificiale.

Secondo quanto dichiarato da Sony, l'algoritmo di separazione vocale è stato addestrato su oltre 500 milioni di campioni, permettendo di isolare efficacemente la voce dell'utente anche in ambienti complessi. Nei test condotti in diverse condizioni, questa tecnologia mostra risultati convincenti.

In ambienti interni relativamente silenziosi come uffici o abitazioni, la voce viene trasmessa con ottima chiarezza e naturalezza. Gli interlocutori riferiscono una qualità paragonabile a quella offerta da auricolari di fascia più alta come gli AirPods Pro, con timbro vocale naturale e assenza di compressioni o artefatti digitali evidenti.

La vera prova di forza emerge però nei contesti più complessi. In ambienti rumorosi come caffetterie affollate, gli WF-C710N riescono a mantenere la voce in primo piano, attenuando significativamente il brusio di fondo. Il sistema di isolamento vocale si dimostra efficace nel distinguere la voce dell'utente dalle conversazioni circostanti, permettendo all'interlocutore di seguire il discorso senza difficoltà.

Particolarmente impressionante è la gestione degli ambienti ventosi, tradizionalmente problematici per qualsiasi microfono. La tecnologia di riduzione del vento implementata da Sony attenua fino al 60% il fruscio causato dalle raffiche, mantenendo la voce comprensibile anche durante camminate all'aperto in giornate ventose. Questa caratteristica rappresenta un miglioramento significativo rispetto al modello precedente e posiziona gli WF-C710N tra i migliori della categoria per le chiamate in movimento.

Autonomia

L'autonomia rappresenta uno dei punti di forza più evidenti dei Sony WF-C710N, con prestazioni che li collocano ai vertici della categoria di prezzo. Gli auricolari offrono fino a 12 ore di riproduzione continua con la cancellazione del rumore disattivata e fino a 8,5 ore con ANC attivo, valori che superano significativamente la media del segmento e rappresentano un miglioramento sostanziale rispetto ai 7,5 ore del modello precedente.

Nei test pratici, con volume impostato al 60-70% e ANC attivo, gli auricolari hanno raggiunto effettivamente le 8 ore di riproduzione continuativa, confermando sostanzialmente i valori dichiarati dal produttore. Con l'aggiunta della capacità della custodia di ricarica, l'autonomia totale arriva a 30 ore (24 ore con ANC attivo), permettendo diversi giorni di utilizzo intensivo prima di dover ricorrere a una presa elettrica.

I tempi di ricarica sono nella norma: gli auricolari richiedono circa 1,5 ore per una carica completa quando posizionati nella custodia, mentre la custodia stessa necessita di circa 3,5 ore per ricaricarsi completamente via USB-C. Una funzionalità particolarmente utile è la ricarica rapida, che fornisce fino a 60 minuti di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, ideale per situazioni d'emergenza quando si ha poco tempo a disposizione.

Verdetto

I Sony WF-C710N rappresentano un buon prodotto nella fascia media, riuscendo a migliorare quasi ogni aspetto rispetto al già valido modello precedente. L'equilibrio tra qualità audio, efficacia della cancellazione del rumore, autonomia e comfort d'uso li posiziona come una delle opzioni più convincenti nella loro fascia di prezzo.

Il profilo sonoro bilanciato ma coinvolgente li rende versatili per diversi generi musicali, mentre la tecnologia DSEE compensa parzialmente l'assenza di codec ad alta risoluzione. La cancellazione del rumore, notevolmente migliorata, offre prestazioni notevoli per la categoria di prezzo, specialmente negli ambienti urbani e lavorativi. L'autonomia eccezionale, fino a 12 ore di ascolto continuativo, rappresenta un valore aggiunto significativo per chi utilizza intensivamente gli auricolari durante la giornata.

L'esperienza d'uso quotidiana beneficia inoltre dei controlli touch intuitivi, della resistenza agli schizzi IPX4 e della connettività multipoint che permette di passare facilmente tra smartphone e computer. L'app di supporto, ricca di funzionalità di personalizzazione, completa un pacchetto software/hardware ben integrato.

Naturalmente permangono alcuni compromessi, inevitabili data la fascia di prezzo: l'assenza del supporto LDAC limita il potenziale con contenuti audio ad alta risoluzione, la mancanza di ricarica wireless per la custodia può risultare scomoda per chi è abituato a questa funzionalità, e la cancellazione del rumore, per quanto efficace, non raggiunge i livelli dei migliori auricolari wireless.

Gli WF-C710N risultano particolarmente consigliati a chi cerca auricolari versatili per l'uso quotidiano, pendolari che necessitano di una buona cancellazione del rumore e un'autonomia estesa, appassionati di musica che desiderano una qualità audio superiore alla media senza investire in modelli di fascia alta. Sono invece meno indicati per audiofili esigenti alla ricerca della massima fedeltà e del supporto a codec hi-res, o per chi necessita della massima efficacia nella cancellazione del rumore in ambienti estremamente rumorosi.