Auricolari true wireless (TWS) | I migliori del 2022

Jabra Elite 85t I migliori per gli sportivi

Il modello precedente, le 75t rappresentano un modello già molto performante, soprattutto dopo aver ricevuto via aggiornamento software la cancellazione attiva del rumore ma le nuove 85t portano l’esperienza utente ad un livello ancora superiore. L’audio non ha compromessi ed anche la cancellazione attiva del rumore (Jabra Advanced Active Noise Cancellation) risulta essere tra le migliori per questa tipologia di prodotto. Questi auricolari risultano molto validi anche in chiamata grazie alla presenza di 6 microfoni integrati mentre gli altoparlanti con driver da 12mm garantiscono un’esperienza d’ascolto ottimale, impreziosita dalla possibilità di poter utilizzare anche Google Assistant o Siri. Grazie alla loro leggerezza (ogni auricolare pesa infatti sono 7 grammi) ed alla resistenza all’acqua, risultano ottimali per svolgere la propria attività fisica senza rinunciare al piacere di ascoltare la musica o di effettuare chiamate nitide. L’autonomia con una singola carica è di 5,5 ore più ulteriori 25 ore offerte dal case di ricarica.

Huawei FreeBuds Pro I più completi

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie TWS complete e ricche delle principali funzionalità, la scelta ricade sulle Huawei Freebuds Pro. Questo prodotto dispone di tante particolarità a partire dalla cancellazione attiva del rumore ottimizzata, che consente alle cuffie di riconoscere i rumori dell’ambiente in modo intelligente andando a variare di conseguenza l’ANC. Grazie alla modalità Voce le cuffie riescono ad isolare i rumori circostanti e dare maggiore risalto a ciò che l’utente sta dicendo. Particolarità non indifferente è la possibilità di connettere simultaneamente due dispositivi e di poter passare dall’uno all’altro con un singolo tocco. Il suono risulta sempre dinamico ed ottimo in ogni contesto di utilizzo, anche nelle fasi di riproduzione dei contenuti streaming nella quale non si segnala alcun lag dovuto in particolare al Bluetooth 5.2. Attraverso l’app Huawei AiLife, disponibile sia per Android che per iOS è possibile controllare il quantitativo di batteria rimanente oltre che settare alcuni parametri e modificare i comandi veloci sulle cuffie. La batteria integrata garantisce una buonissima autonomia pari a circa 4,5 ore con ANC attivo e più di 7 ore con ANC disattivato, a cui va aggiunto il case in grado di fornire ulteriori 20 ore di autonomia. Pur non supportando la ricarica rapida, le cuffie si ricaricano molto velocemente, meno di un’ora, rendendole sempre pronte all’uso.

Sony WF-1000XM4 La migliore cancellazione attiva del rumore (ANC)

Presentate come aggiornamento delle WF-1000XM3, le quali hanno riscosso moltissimo successo negli anni, le nuove Sony WF-1000XM4 con ANC sono una delle soluzioni più affidabili e di qualità tra quelle presenti sul mercato, in primis per la bontà dell’audio. Esse infatti riescono a riprodurre un suono piacevole praticamente in ogni circostanza, soprattutto per corposità e definizione. Rispetto alla generazione precedente, Sony ha messo molto impegno nel cercare di ridurre al minimo sia la dimensione del caso di trasporto che quello degli auricolari stessi, ciò rende questa nuova versione più adatta anche agli sportivi. Attraverso la tecnologia denominata Quick Attention, è possibile riuscire a parlare con le persone nelle vicinanze senza doverle rimuovere dall'orecchio. Anche in chiamata rappresentano un valido alleato da poter utilizzare, attraverso la possibilità di alzare ed abbassare il volume direttamente attraverso le cuffie e all'ottima soppressione0 del rumore di fondo. E se siete in cerca di consigli, potete sempre attivare l’assistente vocale Google Assistant che potrà fornirvi tutte le risposte che cercate.

Bose Quietcomfort Earbuds I migliori per la qualità audio

I Bose Quietcomfort Earbuds sono un paio di auricolari TWS con cancellazione attiva del rumore che puntano tutto sulla capacità di riduzione del rumore e qualità audio. Riescono nel loro intento, anche se non sono perfetti sotto ogni aspetto: l’autonomia è nella media e non offrono automatismi che permettono di regolare l’attivazione del livello ANC in base a quello che stiamo facendo. Anche l’applicazione non è nulla di speciale, mancando la missione di offrire un valore aggiunto. A parte queste due piccole mancanze, I Bose Quietcomfort Earbuds sono ottimi. La qualità audio è alta, la cancellazione del rumore è tra le migliori ad oggi disponibili e sono comode da usare e indossare. Il suono è caldo, i bassi ben presenti, ma le voci sono rese perfettamente e gli altri non diventano troppo squillanti, pur mantenendo una buona definizione. Certo, non sono minuscole, la custodia non sparisce nella tasca dei pantaloni, ma non scambieremmo la qualità d’esperienza d’uso che offrono con delle dimensioni più contenute.

Nothing ear (1) Miglior qualità/prezzo

I nothing ear (1) sono i primi auricolari presentati dall'appena nata nuova azienda fondata da Carl Peri, co-fondatore di OnePlus. Con un design veramente iconico, questi auricolari in-ear difficilmente passano inosservati. Sono molto leggeri e possono essere indossati per moltissimo tempo. Il case di ricarica non è dei più compatti ma permette di aumentare l'autonomia fino a 34 ore totali senza ANC attivo. L'applicazione per smartphone permette l'aggiornamento del firmware, l'attivazione/disattivazione delle modalità ANC e trasparenza e possiede un basilare equalizzatore audio. Il punto di forza di questi nothing ear (1) è sicuramente l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Samsung Galaxy Buds2 Pro Miglior esperienza utente

Ci troviamo di fronte all’ultima soluzione sviluppata dall’azienda sud-coreana, annunciata assieme ai nuovi Galaxy Fold4 e Z Flip4 e porta con se diversi miglioramenti rispetto ai modelli, già più che validi visti in precedenza. Su tutte troviamo un’autonomia decisamente importante, nello specifico 5 ore con cancellazione attiva del rumore, 8 senza. Ma la vera differenza la fa il case, con supporto alla ricarica rapida, in grado di garantire 29 ore totali senza ANC. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) è in grado di ridurre il rumore di fondo oltre ad una serie di funzionalità davvero smart. Tra queste la funzione Suono Ambientale che permette di restare in contatto con l’esterno anche mentre si sta ascoltando della musica, regolabile su 4 livelli. Inoltre, nel caso in cui l’utente iniziasse a parlare con la modalità Conversazione attiva, il volume della musica si abbasserà in automatico. Gli auricolari risultano molto affidabili anche in fase di chiamata grazie all’High SNR assieme ai tre microfoni integrati, mentre grazie ai due driver il suono riprodotto risulta sempre molto coinvolgente. Supportata la trasmissione dei dati a 24 bit, il sistema con audio tridimensionale e spaziale permette poi di recepire un suono realistico ed avvolgente da ogni lato, adeguandosi alla posizione assunta dalla testa e dello schermo. Grazie alla certificazione IPX7 viene garantita la resistenza al sudore ed all’acqua, possono essere infatti immerse fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti.

Anker Soundcore Liberty Neo I più economici

Il modello in questione va incontro alle necessità della maggior parte degli utenti che sono alla ricerca di un paio di auricolari true wireless ma che non vogliono spendere una cifra spropositata. I driver sono stati realizzati in grafene per offrire un suono ancora più ricco di dettagli e maggiore accuratezza nella riproduzione dei contenuti. A bordo troviamo il Bluetooth in versione 5.0 per una connessione molto rapida e risultano particolarmente comodi da indossare, in particolare per la loro leggerezza di soli 56 grammi e grazie alla tecnologia proprietaria denominata GripFit che permette la massima aderenza all’interno delle orecchie. Con una sola ricarica si possono ottenere 5 ore di riproduzione continua e grazie al case sarà possibile utilizzarle per altre 20 ore. Infine, grazie alla tecnologia SweatGuard possono essere utilizzate sotto la pioggia, mentre ci si allena oltre a poter essere risciacquate sotto l’acqua.

Apple AirPods Pro 2 Imprescindibili per gli utenti Apple Perfetti per i possessori di iPhone e progettati per spingere le prestazioni audio a un nuovo livello della categoria.

Non hanno bisogno di troppe presentazioni, possiamo dire semplicemente che ci troviamo davanti alla prima "rivisitazione" delle cuffie in-ear wireless con cancellazione del rumore del colosso statunitense, pensate principalmente per gli utenti possessori di prodotti Apple. Tra le principali novità troviamo una migliorata cancellazione attiva del rumore (ANC), ora due volte più efficacie, una rinnovata modalità trasparenza, in grado di filtrare in tempo reale i rumori forti mentre amplifica il resto dell'ambiente circostante, ed un nuovo driver audio accompagnato dal chip Apple H2. Sono certificati per la resistenza all’acqua ed al sudore (IPX4), risultando valide alleate anche per l’attività fisica. L’equalizzazione adattiva permette di regolare automaticamente la musica in base alla forma dell’orecchio di chi le sta indossando ed è supportato anche l’audio spaziale Dolby Atmos per un suono ancora più immersivo in 3D. Non manca chiaramente neanche la possibilità di attivare Siri semplicemente pronunciando “Ehi Siri”. Gli AirPods Pro garantiscono fino a 6 ore di autonomia con una sola carica e 30 ore aggiuntive grazie alla custodia. Parlando della custodia, in questa seconda generazione di AirPods Pro troviamo grandi novità proprio nel case di ricarica: è ora presente un anello per l'aggancio di laccetti per il trasporto, è incluso un chip Apple U1 per la localizzazione e sul fondo del case troviamo speaker per aiutarvi a ritrovarlo in caso di smarrimento. Le nuove AirPods Pro 2 sono anche compatibili con la ricarica MagSafe.