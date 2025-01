Spesso come due monetine, le prime foto di OnePlus Open 2 fanno sognare

Il panorama degli smartphone pieghevoli è pronto ad accogliere un nuovo protagonista: il OnePlus Open 2. Questo dispositivo, successore del primo pieghevole a libro di OnePlus, si preannuncia come un concentrato di innovazione e design, con l'ambizioso obiettivo di conquistare il titolo di pieghevole più sottile al mondo, attualmente detenuto dall'Honor Magic V3.

Come già anticipato, il OnePlus Open 2 sarà basato sull'Oppo Find N5, una mossa non sorprendente considerando che OnePlus è un'azienda sussidiaria di Oppo. Le indiscrezioni più recenti, avvalorate da tre fotografie apparse su "X", suggeriscono che entrambi i dispositivi, Oppo Find N5 e OnePlus Open 2, saranno incredibilmente sottili, superando le già notevoli misure del Magic V3 (9,2 mm da chiuso e 4,35 mm da aperto).

Le immagini trapelate mostrano l'Oppo Find N5 in tutta la sua eleganza. La prima immagine lo ritrae da chiuso, evidenziando uno spessore inferiore rispetto al suo predecessore, il Find N3. La seconda immagine, invece, svela il pannello posteriore del Find N5, seppur celato da una custodia protettiva che ne nasconde il design. Tuttavia, è possibile intuire la presenza di un comparto fotografico triplo, con lenti firmate Hasselblad, il rinomato produttore svedese di fotocamere. Si vocifera di un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3x. Queste specifiche, se confermate, saranno con tutta probabilità le stesse del OnePlus Open 2.

La terza immagine è forse la più impressionante: l'Oppo Find N5, completamente aperto, viene affiancato a due monete impilate, offrendo un paragone visivo immediato della sua estrema sottigliezza. Un altro dettaglio degno di nota è la cornice piatta, una caratteristica che Oppo sembra voler mantenere.

Secondo le dichiarazioni del CEO di OnePlus, Pete Lau, rilasciate sia su Weibo (il social media cinese) sia sulle piattaforme social internazionali, il nuovo pieghevole verrà presentato ufficialmente il mese prossimo. Questo suggerisce un lancio simultaneo in Cina e nei mercati globali.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si ritiene che l'Oppo Find N5, e di conseguenza il OnePlus Open 2, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il più potente sul mercato. Un leaker noto come Smart Pikachu ha inoltre ipotizzato una batteria da 5700mAh per il Find N5, un significativo passo avanti rispetto alla batteria da 4805mAh del Find N3 e del OnePlus Open.

Tra le altre caratteristiche vociferate troviamo la connettività satellitare e il supporto alla ricarica wireless. È importante sottolineare che ogni funzione ipotizzata per l'Oppo Find N5 sarà presumibilmente presente anche nel OnePlus Open 2.

Considerando che il primo OnePlus Open è stato lanciato circa 15 mesi fa, l'arrivo del suo successore è imminente. Il OnePlus Open 2 si appresta a debuttare con l'ambizione di ridefinire gli standard di sottigliezza e potenza nel segmento dei pieghevoli, promettendo battaglia ai concorrenti e offrendo agli utenti un'esperienza mobile all'avanguardia.

L'attesa è dunque alta per l'annuncio ufficiale del mese prossimo. Il OnePlus Open 2, con le sue specifiche tecniche di alto livello, il design raffinato e la promessa di una sottigliezza da record, ha tutte le carte in regola per affermarsi come uno dei protagonisti del 2025 nel mercato degli smartphone pieghevoli.