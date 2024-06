Storia di un ritratto perfetto: come Honor 200 Pro ha catturato la magia dello studio Harcourt

Nel mondo della fotografia, pochi nomi risuonano con la stessa aura di eleganza e classe come lo Studio Harcourt. Allo stesso modo HONOR, con la sua serie numerica, si è sempre impegnata per dare ai propri utenti degli smartphone dalle capacità fotografiche superiori e dallo stile impeccabile.

Due aziende che, dunque, sembrano essersi incontrate su un percorso comune che ha portato ad una leggendaria collaborazione.

Fondato nel cuore di Parigi nel 1934 da Cosette Harcourt (Germaine Hirschfeld), Robert Ricci e il fotografo d'arte Manuel Benda, questa iconica istituzione ha ridefinito il concetto di ritratto, plasmando il volto di celebrità e politici in immagini che sono diventate vere e proprie opere d'arte.

Lo Studio Harcourt nacque in un'epoca di cambiamento culturale e di crescita artistica in Europa. Attualmente situato nell'elegante rue de Lota, nel XVI arrondissement di Parigi, il suo intento è sempre stato quello di offrire ritratti fotografici che trasmettessero non solo la bellezza fisica, ma anche l'anima e la personalità dei soggetti. Cosette Harcourt, figura centrale dietro lo studio, portò con sé un senso innato di estetica e stile, che ha permeato ogni aspetto del lavoro dello Studio Harcourt nei decenni a venire.

Lo Studio Harcourt è diventato rapidamente un punto di riferimento per le star del cinema e non solo. Attori come Alain Delon, Brigitte Bardot e Marlene Dietrich, ma anche personalità di spessore artistico come Salvador Dalì, posarono davanti all'obiettivo magico di Harcourt, contribuendo a cementare la reputazione dello studio come il luogo dove il glamour incontra l'arte. Oltre alle celebrità del cinema, dello sport e ad altri personaggi di spicco, politici di rilevanza internazionale furono immortalati in ritratti che hanno catturato la loro forza e il loro carisma, riflettendo il clima politico e sociale del loro tempo.

Con il passare degli anni, lo Studio Harcourt si è evoluto, adattandosi ai cambiamenti tecnologici senza mai perdere la sua essenza. L'avvento della fotografia digitale e la globalizzazione hanno portato lo studio a espandere la propria influenza oltre i confini francesi, guadagnandosi riconoscimenti internazionali per l'eccellenza e l'innovazione nel campo della fotografia ritrattistica.

Lo stile Harcourt e HONOR 200 Series

Ciò che ha reso famoso lo Studio Harcourt è stato il suo stile distintivo. Utilizzando principalmente luce di rimbalzo e un'illuminazione particolare che enfatizza le linee del viso e la profondità degli occhi, i fotografi dello Studio sono stati capaci di catturare l'essenza più intima dei loro soggetti. Questa tecnica, in passato combinata con l'uso di pellicole in bianco e nero di alta qualità, ha dato vita a ritratti che ancora oggi rappresentano l'epoca d'oro della fotografia.

Con il lancio della serie HONOR 200, l'azienda capitanata da George Zhao ha deciso di voler abbracciare la filosofia dello studio parigino, implementando nei suoi nuovi prodotti della serie numerica una modalità "ritratto Harcourt" dedicata.

“La serie HONOR 200 è stata creata per essere la migliore famiglia di smartphone per la fotografia ritrattistica, ridefinendo il futuro dell'imaging mobile attraverso la tecnologia alimentata dall'IA di HONOR", ha detto George Zhao, CEO di HONOR Device Co., Ltd. "Attraverso una co-ingegnerizzazione meticolosa e un'integrazione senza soluzione di continuità, HONOR ha fuso le sue avanzate capacità di intelligenza artificiale con l'estetica senza tempo di Studio Harcourt, creando un nuovo standard per la fotografia ritrattistica degli smartphone, per permettere agli utenti di ottenere ritratti impeccabili”.

Per riuscire ad ottenere con la serie HONOR 200 dei risultati di altissima qualità che rendano giustizia al nome dello studio, le due aziende hanno dovuto lavorare a strettissimo contatto. Per oltre un anno (più di 400 giorni per essere ancora più precisi), un team di oltre venti esperti di imaging provenienti da Studio Harcourt e HONOR ha unito le proprie forze in un intenso sforzo collaborativo.

Attraverso un processo di ideazione profondo e analitico, hanno esplorato oltre 1.000 scenari e analizzato milioni di dati, lavorando diligentemente per trasferire l'ineguagliabile estetica e il fascino classico di Studio Harcourt nel software IA di elaborazione delle immagini degli HONOR 200. È stata anche necessaria una modifica profonda degli algoritmi di elaborazione delle immagini in dominio RAW per ottenere il massimo dalla luce catturata dai due dispositivi.

Questo lavoro certosino, culminato nel motore di elaborazione HONOR AI Portrait Engine, garantisce che la magia dei celebri ritratti Harcourt possa ora essere catturata e apprezzata da chiunque, direttamente attraverso la potenza dei nuovi smartphone.

Ovviamente, tutto questo non sarebbe stato possibile senza un hardware di qualità. Riconoscendo che gli strumenti più importanti nella fotografia ritrattistica sono la luce e le ombre, la serie HONOR 200 è stata dotata di hardware avanzato e software potenziato dall'IA in grado di riconoscere anche le più sottili sfumature di luce.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro condividono un teleobiettivo da 50MP realizzato da Sony che fornisce migliori capacità di rilevazione della luce, garantendo scatti nitidi e fedeli di soggetti lontani con dettagli eccezionali. Tutti e due hanno poi a disposizione delle fotocamere principali da 50MP con caratteristiche di fascia superiore. HONOR 200 vanta un sensore Sony IMX906 mentre HONOR 200 Pro eredita dal flagship HONOR Magic6 Pro il sensore principale Super Dynamic H9000 di Omnivision.

Le foto ai modelli che vedete in questo articolo sono state tutte scattate con Honor 200 Pro, e i risultati parlano da sé. Lo Studio Harcourt rimane un monumento vivente alla passione per l'arte e alla ricerca della perfezione nel ritratto fotografico, un'istituzione che continua a plasmare il futuro della fotografia con il suo inconfondibile tocco di classe e raffinatezza. Esattamente allo stesso modo, Honor vuole ridefinire la fotografia su smartphone cercando la perfezione in tutte le fasce di mercato in cui è impegnata, garantendo agli utenti esperienze di qualità.

Ricordiamo che la serie Honor 200 si distingue per avere dalla sua parte anche dei luminosissimi display OLED da ben 4000 nit e delle batterie al silicio-carbonio da 5200mAh in grado di ricaricarsi via cavo a 100W (nel caso del modello Pro anche wireless a 66W). Al cuore di Honor 200 Pro è presente un chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, garantendo prestazioni da top di gamma, mentre Honor 200 si affida all'efficiente Snapdragon 7 Gen 3.

Con MagicOS 8.0, entrambi offrono un'intelligente user experience arricchita da una serie di funzionalità smart alimentate dall'IA. Tra queste anche funzionalità di punta come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring, che semplificano le interazioni digitali dell'utente.

Entrambi i prodotti sono disponibili sull'e-commerce ufficiale HiHonor. HONOR 200 Pro (12GB+512GB) è disponibile in tre varianti di colore: Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo di 799,90€. Inoltre, aggiungendo 49,90€ è possibile avere un Watch4 e con soli 1,90€ un caricatore da 100W. L'HONOR 200 è disponibile nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green e Black al prezzo di partenza di 599,90€. Aggiungendo 19,90€ sarà possibile avere anche il questo caso il caricatore da 100W.

Infine, sul sito è possibile acquistare gli smartphone usufruendo di un codice sconto esclusivo che vi permetterà di risparmiare ben 150€ invece dei tradizionali 100€ dell'offerta lancio di Honor, valido per entrambi i modelli fino al 30 giugno.

Codice sconto: ATOMSHARDWARE150

Scopri Honor 200 Pro su HiHonor

Scopri Honor 200 su HiHonor