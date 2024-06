A 69€, il TCL è lo smartphone Android che non ti aspetti (-30%)

Esistono ottimi smartphone sotto i 100€? La risposta è sì, a patto di non avere aspettative eccessive in termini di prestazioni. Un esempio perfetto è il TCL 406S, uno smartphone Android di buona qualità che può essere utilizzato senza problemi nella vita quotidiana. Attualmente, su Amazon, è possibile acquistarlo persino a meno di 70€, grazie a uno sconto del 30% che riduce il prezzo a soli 69,90€.

TCL 406S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 406S si rivela un'ottima opportunità per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo affidabile senza spendere una fortuna. Grazie al suo display da 6,6" HD+ che offre colori brillanti e un audio immersivo, è adatto a chi non vuole rinunciare a uno schermo che permette di godersi serie TV, film e qualche gioco arcade leggero, il tutto con una qualità sonora più che adatta per uno smartphone.

Inoltre, la presenza di un jack per le cuffie soddisfa le esigenze di chi preferisce un'esperienza audio più profonda o è semplicemente alla ricerca di una soluzione pratica per ascoltare musica. Per gli amanti della fotografia che non vogliono rinunciare alla possibilità di catturare momenti importanti con chiarezza, il TCL 406S offre una doppia fotocamera posteriore da 13MP con AI, ideale per scatti dettagliati e selfie accattivanti con la fotocamera anteriore HDR.

La generosa batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata, perfetta per i giorni più impegnativi. Infine, con una memoria RAM espandibile virtualmente di ulteriori 3GB, e una memoria d'archiviazione anch'essa espandibile fino a 512GB, questo smartphone si adatta a chi necessita di ampi spazi di archiviazione senza compromettere la fluidità d'uso delle applicazioni.

