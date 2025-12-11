Tecnologia Oppo sotto l'albero! Ecco le offerte Imperdibili per Natale 2025

Il Natale 2025 si avvicina e c'è un'unica parola d'ordine: tecnologia! OPPO, una delle aziende leader nel settore degli smart device, ha lanciato ufficialmente le sue promozioni natalizie su OPPO Store, offrendo l'occasione perfetta per trovare il regalo ideale per i propri cari.

Dagli smartphone ai dispositivi indossabili, l'ecosistema OPPO offre un'ampia selezione di prodotti per tutti gli stili di vita. Scopri le offerte dedicate che rendono più semplice trovare il dono perfetto.

Vedi offerte su OPPO

Sconti immediati con la newsletter OPPO (fino al 30 dicembre)

Se sei iscritto alla newsletter OPPO, puoi usufruire di una promozione speciale valida fino al 30 dicembre. Questa offre uno sconto immediato in base all'importo del tuo ordine: 15€ di sconto per ordini superiori a 200€. 20€ di sconto per ordini superiori a 400€. 50€ di sconto per ordini superiori a 800€. 100€ di sconto per ordini superiori a 1200€.

Per tutto il mese di dicembre, a questa promozione si affianca una serie di bundle dedicati con combinazioni di smartphone e accessori disponibili a prezzi estremamente competitivi. La serie Find X9, composta da OPPO Find X9 Pro e OPPO Find X9, è il non plus ultra per gli appassionati di musica dal vivo. Questi telefoni permettono di catturare i tuoi artisti preferiti sul palco con una qualità fotografica eccezionale, facendoti sentire come in prima fila. Oltre agli sconti natalizi standard, la serie Find X9 beneficia di bundle esclusivi disponibili per entrambi i modelli:

OPPO Find X9 Pro (1299,99€) : puoi acquistarlo allo stesso prezzo del dispositivo singolo in un bundle che include le OPPO Enco X3s e il caricabatterie SUPERVOOC 80W, oppure abbinato al tablet OPPO Pad SE.

: puoi acquistarlo allo stesso prezzo del dispositivo singolo in un bundle che include le OPPO Enco X3s e il caricabatterie SUPERVOOC 80W, oppure abbinato al tablet OPPO Pad SE. OPPO Find X9 (999,99€): anche questo modello è disponibile allo stesso prezzo del dispositivo singolo in un bundle che include le OPPO Enco X3s e il caricatore SUPERVOOC 80W.

Se stai cercando il regalo ideale per un content creator o per chi ama catturare la magia delle feste con scatti perfetti in ogni condizione di luce, l'OPPO Reno 14 (549,99€) è il device che fa per te. Le offerte dedicate per questo modello includono:

Aggiungendo solo 1€ puoi ricevere il caricatore SUPERVOOC 67W.

Con un extra di 9,99€ puoi acquistare gli auricolari OPPO Buds3 Pro.

L'OPPO A6 Pro 5G (279,99€) è un'altra proposta imperdibile, ideale per chi desidera uno smartphone affidabile, moderno e ricco di funzioni intelligenti. Il bundle per dicembre ti permette di acquistare anche il caricatore 67W aggiungendo solamente 1€.

Non solo sconti e bundle vantaggiosi! Dal 20 al 31 dicembre, OPPO offre la spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a 19,99€. Approfitta di questa promozione semplice e vantaggiosa per portare a casa la tecnologia di qualità OPPO pensata per ogni stile di vita!

Vedi offerte su OPPO