Tecnologia sotto l’albero: le migliori promozioni di Huawei per Natale

Se siete alla ricerca di regali tecnologici da mettere sotto l'albero di Natale, Huawei offre agli appassionati di tecnologia la possibilità di acquistare molti dei suoi prodotti più ambiti a prezzi stracciati. In occasione delle festività natalizie, il produttore ha messo a disposizione diverse promozioni, spaziando dai tradizionali sconti (che arrivano fino al 50%) fino a coupon esclusivi. Per rendere questi regali ideali per le festività, Huawei ha persino creato smartwatch dotati di cinturini speciali. Di seguito esploriamo con ordine tutte le promozioni disponibili, valide fino al 27 dicembre.

Le migliori promozioni di Huawei per Natale

Smartwatch

Per chi cerca uno smartwatch unico per le festività, Huawei presenta il HUAWEI WATCH GT 4 Christmas Edition. Questo elegante dispositivo, disponibile nelle varianti da 46mm in Green e Brown, offre cinturini speciali in una vivace colorazione rossa al prezzo di 279,90€. Sul modello da 41mm in versione Milanese è stata pensata un'altrettanto stupenda colorazione rosa, perfetta come regalo per il proprio partner. Ma non è tutto, perché acquistando uno di questi due HUAWEI WATCH GT 4 in versione Christmas Edition si riceverà in omaggio gli ottimi HUAWEI FreeBuds SE 2.

Se volete regalare il top di gamma, le attuali offerte natalizie di Huawei permettono di acquistare il HUAWEI WATCH Ultimate versione Black a soli 749,90€. Si tratta del primo smartwatch con materiali di pregio e design di lusso, pensato per gli amanti degli sport estremi. Inoltre, il HUAWEI WATCH 4 Pro Dark Brown Leather Strap, con schermo da 1,5 pollici LTPO, è disponibile a 499,90€, e utilizzando il codice coupon "AMEDIA100", potrete ottenere uno sconto extra di 100 euro.

Prodotti in omaggio:

Acquistando prodotti Huawei, avrete la possibilità di ricevere regali in omaggio. Ad esempio, con l'acquisto di un PC, otterrete gli HUAWEI FreeBuds 5i, mentre con un tablet riceverete gli HUAWEI FreeBuds SE 2. Gli acquisti di smartphone e smartwatch includono vari modelli di auricolari true wireless. Inoltre, sconti extra sono previsti per l'acquisto di un secondo prodotto appartenente alle categorie di smartband e prodotti audio.

Auricolari

Per gli amanti dell'ascolto in mobilità, i recenti auricolari true wireless HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono disponibili a soli 199,90€ e grazie all'utilizzo del coupon esclusivo "ATOMSFB10" vi garantirà un ulteriore 10% di sconto. Aggiungendo appena 1,90€, potrete ottenere gratuitamente la HUAWEI Band 8. Inoltre, l'offerta di lancio dei nuovi HUAWEI FreeClip fa sì che possiate acquistarli a soli a 199,90€, con inclusa gratuitamente la HUAWEI Band 8.

Smartband

Per chi cerca un dispositivo indossabile leggero e alla moda, il HUAWEI WATCH FIT 2 Milanese Edition è in promozione a soli 149,90€ anziché 249,90€. Con il suo iconico display rettangolare e cinturino colorato, è perfetto per chi desidera uno stile unico al polso.

PC e Tablet

Per la massima produttività, vi segnaliamo che i PC Huawei sono in offerta speciale. Il MateBook D 15 è proposto a soli 549,90€ invece di 799,90€. Mentre il nuovissimo MateBook D 16 2024 è in offerta lancio a 799,90€ fino al 27/12 HUAWEI con le FreeBuds 5i in omaggio, inoltre potrete riscattare il nostro coupon esclusivo "ATOMSD16" del valore di 80€.

Per gli amanti dei tablet, il HUAWEI MatePad 11.5, compagno ideale per lavoro e svago quotidiano, è disponibile a soli 249,90€ con inclusi gli HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio.

Smartphone

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, potreste approfittate degli sconti attuali per accaparrarvi il HUAWEI P60 Pro. Questo top di gamma, con capacità fotografiche straordinarie, è in offerta a 999,90€ anziché 1.199,90€. Acquistandolo, riceverete in omaggio un case in due colorazioni e un paio di HUAWEI FreeBuds 5, rendendo l'occasione ancora più allettante.

