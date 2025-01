TikTok può essere bannato, la Corte Suprema USA ha deciso

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la legge che potrebbe estromettere TikTok dal Paese, a meno che la società madre cinese ByteDance non la venda, è costituzionale nella sua applicazione all'azienda. La sentenza, emessa oggi, rappresenta un duro colpo per la popolare piattaforma di video brevi e apre la strada a un suo potenziale ban negli Stati Uniti a partire dal 19 gennaio 2025.

"Non c'è dubbio che, per oltre 170 milioni di americani, TikTok offra uno sbocco distintivo ed espansivo per l'espressione, un mezzo di coinvolgimento e una fonte di comunità", ha scritto la corte in una sentenza "per curiam", non attribuita a nessun giudice in particolare. "Ma il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per affrontare le sue preoccupazioni di sicurezza nazionale, ben supportate, relative alle pratiche di raccolta dati di TikTok e al suo rapporto con un avversario straniero".

La decisione implica che TikTok è ancora sulla strada per essere bandita negli Stati Uniti il 19 gennaio, a meno che il Presidente Joe Biden non estenda la scadenza o ByteDance non riesca a vendere la società in tempo. L'amministrazione Biden sembra ora pronta a rinviare l'applicazione della legge e a lasciare la questione alla prossima amministrazione, una volta che il nuovo presidente entrerà in carica lunedì. Tuttavia, anche questa promessa potrebbe non essere sufficiente a superare il rischio che i fornitori di servizi come Apple, Google e Oracle potrebbero affrontare se scegliessero di non rispettare la legge continuando a servire TikTok una volta che il divieto entrerà tecnicamente in vigore.

Il futuro presidente ha dichiarato che cercherà di salvare l'app, anche se non è chiaro come, e non presterà giuramento fino al giorno dopo la scadenza per la vendita. L'app non sparirà semplicemente dagli smartphone degli utenti; TikTok ha riferito di aver pianificato di andare oltre i requisiti della legge e di oscurarsi nel caso in cui il divieto venga confermato.

I giudici hanno sottolineato che la loro sentenza dovrebbe essere "intesa come strettamente focalizzata" dato che il caso riguarda "nuove tecnologie con capacità trasformative". Hanno enfatizzato che, anche se è comune per le aziende raccogliere dati, "la scala di TikTok e la sua suscettibilità al controllo da parte di un avversario straniero, insieme alle vaste porzioni di dati sensibili che la piattaforma raccoglie, giustificano un trattamento differenziale per affrontare le preoccupazioni di sicurezza nazionale del governo. Una legge che prenda di mira qualsiasi altro soggetto comporterebbe necessariamente un'indagine distinta e considerazioni separate". In definitiva, il governo "aveva buone ragioni per riservare a TikTok un trattamento speciale".

I giudici hanno ritenuto che la legge, applicata a TikTok, sia "neutrale rispetto al contenuto" e "giustificata da una logica neutrale rispetto al contenuto", citando la preoccupazione del governo per il presunto potenziale della Cina di raccogliere vaste quantità di dati sugli americani attraverso l'app. Hanno stabilito che la legge non deve soddisfare la forma più elevata di scrutinio del Primo Emendamento e che, applicata a TikTok, soddisfa lo scrutinio intermedio perché la legge persegue "un importante interesse del governo non correlato alla soppressione della libertà di espressione" e non limita la libertà di parola più del necessario per raggiungere tale obiettivo.

La corte non è stata influenzata dalle assicurazioni di TikTok secondo cui era "improbabile" che il governo cinese "costringesse TikTok a consegnare i dati degli utenti a fini di intelligence, dal momento che la Cina dispone di mezzi più efficaci ed efficienti per ottenere le informazioni pertinenti". I giudici hanno affermato che, anche se la Cina non avesse già cercato di utilizzare il rapporto di ByteDance con TikTok per accedere ai dati statunitensi, TikTok non ha offerto alcun buon motivo alla corte per concludere che la determinazione del governo degli Stati Uniti secondo cui la Cina potrebbe cercare di sfruttare tale rapporto "non è almeno una 'ragionevole inferenza basata su prove sostanziali'". Alla fine, i giudici hanno concesso un notevole grado di deferenza alle valutazioni del governo, osservando, ad esempio, "Siamo particolarmente cauti nell'analizzare le motivazioni del Congresso su questo documento riguardo a una legge approvata con un sorprendente sostegno bipartisan".

Ci sono alcuni acquirenti che attendono questa sentenza, sperando che cambi i calcoli di ByteDance su una vendita. Il Progetto Liberty del miliardario Frank McCourt, ad esempio, vuole acquistare l'app senza l'algoritmo per farla girare sul proprio protocollo di social network. Ma non è ancora chiaro se la Cina consentirebbe una vendita, anche senza l'ambito algoritmo, forse scommettendo che gli Stati Uniti alla fine cederanno o che TikTok possa continuare a prosperare in altri Paesi del mondo. Tuttavia, le notizie di questa settimana indicano che la situazione potrebbe iniziare a cambiare, poiché fonti anonime hanno riferito a diversi organi di stampa che i funzionari cinesi stavano valutando l'idea di convincere il miliardario Elon Musk ad agire come acquirente o mediatore di un potenziale accordo.

Il caso ha messo a confronto la libertà di espressione e le preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I giudici hanno ascoltato le argomentazioni orali del caso venerdì scorso, dove gli avvocati di TikTok e un gruppo di creatori sulla piattaforma hanno descritto perché ritengono che la legge violerebbe il Primo Emendamento. Il governo degli Stati Uniti ha difeso la legge, approvata a stragrande maggioranza dal Congresso e firmata da Biden, come importante per la sicurezza nazionale.

I giudici Sonia Sotomayor e Neil Gorsuch hanno offerto le loro dichiarazioni, concordando con la sentenza finale. Sotomayor non era d'accordo sul fatto che la corte dovesse stabilire se la legge implicasse il Primo Emendamento, perché pensa che sia ovvio che lo faccia. Anche in questo caso, concorda sul fatto che la legge possa sopravvivere a tale scrutinio.

Gorsuch ha sottolineato l'insolita velocità del caso, scrivendo: "Abbiamo avuto quindici giorni per risolvere, finalmente e nel merito, un'importante controversia sul Primo Emendamento che riguarda più di 170 milioni di americani". Scrive di essere "soddisfatto" che la corte non abbia preso in considerazione le prove classificate presentate al Congresso per giustificare la legge in questo caso, scrivendo che "gli sforzi per iniettare prove segrete nei procedimenti giudiziari presentano evidenti preoccupazioni costituzionali".

Gorsuch afferma anche di avere "serie riserve" sul fatto che la legge sia effettivamente neutrale rispetto al contenuto, anche se ritiene che l'interesse del governo sia convincente e che la legge sia adeguatamente formulata per raggiungere i suoi obiettivi. Se lo farà effettivamente è un'altra questione, sottolinea.