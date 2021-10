TIM: arriva Magnifica, la fibra ottica di nuova generazione

TIM lancia Magnifica, la fibra ottica di nuova generazione che garantisce una velocità di navigazione fino a 10 volte superiore a quella attuale, unita a una gamma di servizi di assistenza premium.

L’annuncio arriva da Stefano Siragusa, Chief Revenue, Information & Media Officer dell’azienda:

Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di Tim, fino a 10 volte più veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica. Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese.

Con l’offerta Magnifica TIM potenzia il suo servizio di connessione a banda ultralarga offrendo collegamenti in fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-Home) con velocità che raggiungono fino a 10Gbps in download e 2Gbps in upload con tecnologia WiFi 6.

Ciò si traduce per l’utente in una connessione ancora più potente e stabile, capace di sostenere il peso di più dispositivi collegati allo stesso momento per operazioni diverse nelle rispettive stanze di una casa, feature resa indispensabile data la digitalizzazione forzata di lavoro e istruzione intercorsa negli ultimi due anni. Grazie a Magnifica sarà quindi possibile vedere contenuti di intrattenimento in streaming di alta qualità, effettuare call e videoconferenze e tenere sempre connessi i dispositivi di domotica IoT, con la minima possibilità di lag o rallentamenti di rete.

Magnifica sarà inizialmente disponibile, in fase sperimentale, nelle città italiane di Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi.

A tale proposito, l’annuncio di questa offerta di fibra ottica di nuova generazione arriva in un momento in cui gli sforzi per appianare il digital divide sono ancora in corso: è infatti ancora presente una forte disparità tra le aree urbane, che hanno ricevuto già da anni connessioni a banda ultralarga, e le cosiddette “aree bianche”, proprio ora in fase di mappatura, che navigano ancora su Internet a meno di 30Mbps.

L’offerta Magnifica parte da 49,90 euro al mese e comprende, oltre alla fibra ottica con connettività fino a 10Gbps in download,

Il nuovo modem 10 Gigabit a otto antenne, per una connessione potente in ogni angolo della casa;

La soluzione Tim TS+ con WiFi 6 ottimizzato e il parental control Safe Web Plus;

Assistenza Prima Classe con servizio prioritario al servizio clienti 187 dalle 8:00 alle 20:00 e presso i negozi TIM su abbonamento;

Assistenza Tim Quality Care per ottenere un bonus in bolletta in caso di insoddisfazione nei confronti del servizio assistenza;

Profili Executive e Premium per gli utenti più esigenti con ulteriori servizi e prestazioni.

Il primo teaser di TIM Magnifica è previsto martedì 26 ottobre con un piccolo video trasmesso in TV e caricato sui principali canali social, a cui seguirà uno spot da 20 minuti giovedì prossimo che illustrerà nel dettaglio l’offerta e i piani dell’operatore per il futuro della connettività in Italia.