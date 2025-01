FTTC, FTTH, FWA: quali sono le differenze?

Oggi, in Italia, praticamente chiunque ha accesso a internet, con modalità che variano da ottime a meno performanti. Se un tempo la maggior parte dei cittadini si trovava a utilizzare la vecchia ADSL, con velocità medie intorno ai 20 Mb/s, oggi la fibra ottica è sempre più diffusa, con velocità che possono superare anche 1 Gb/s, ovviamente a condizione di avere uno dei migliori router.

Tuttavia, prima di pensare al router, è fondamentale verificare se si vive in una zona ben coperta dalla fibra. In questo contesto, entrano in gioco diverse tecnologie che è importante conoscere per scegliere l’operatore più adatto. Tecnologie come FTTC, FTTH e FWA sono tra le più rilevanti, e questa guida vi aiuterà a chiarire le differenze, che non riguardano solo la velocità di connessione, ma anche il modo in cui la fibra viene distribuita nelle diverse aree. Infine, esamineremo anche eventuali alternative per chi desidera una connessione veloce senza essere coperto dalla fibra.

Le diverse tipologie di fibra ottica

Quando si parla di fibra ottica si fa riferimento a internet veloce, ma per essere più precisi occorre distinguere tra fibra FTTC, FTTH e FWA. Come detto, le tre tecnologie presentano differenze piuttosto importanti.

FTTC

La FTTC (Fibre To The Cabinet) è una tecnologia che prevede che la fibra ottica arrivi fino a un armadio stradale, situato generalmente nelle vicinanze dell'abitazione, da cui poi la connessione viene distribuita tramite cavo in rame fino al router domestico. Questa tecnologia è caratterizzata da una velocità inferiore rispetto alla FTTH, che vedremo in seguito, poiché il cavo in rame non offre le stesse prestazioni della fibra ottica. In genere, con una connessione FTTC si possono ottenere velocità fino a 100 Mb/s, ma queste variano a seconda della distanza tra l'abitazione e l'armadio stradale. È una soluzione relativamente economica, ma che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.

FTTH

la FTTH (Fibre To The Home) è la più avanzata, poiché prevede che la fibra ottica arrivi direttamente a casa dell'utente. Con FTTH, la connessione risulta essere molto più stabile e veloce rispetto alla FTTC, poiché l'intero tragitto della fibra è composto da fibra ottica, eliminando l'uso di cavi in rame. Con questa tecnologia, è possibile raggiungere velocità superiori a 1 Gb/s, ideale per utenti che hanno bisogno di un'alta capacità di banda.

FWA

La FWA (Fixed Wireless Access) è una tecnologia che, pur non essendo basata sulla fibra ottica, consente comunque di ottenere connessioni internet veloci tramite l’utilizzo di onde radio. Con FWA, una torre di trasmissione wireless invia il segnale a un'antenna situata nell'abitazione dell'utente, che poi lo distribuisce al dispositivo connesso. Questa soluzione è utile in zone rurali o difficilmente raggiungibili dalla fibra ottica, ma offre comunque buone prestazioni, spesso paragonabili a quelle delle connessioni FTTC. In questi casi, la velocità può variare tanto, ma generalmente si attesta tra 30 e 100 Mb/s.

FTTB

Esiste anche un quarto metodo per usare la fibra. Si chiama FTTB (Fiber To The Building) ed è una tecnologia di connessione simile alla FTTH, ma con una differenza importante. Con la FTTB, la fibra ottica arriva fino all'edificio, ma da lì in poi la connessione viene distribuita all'interno del palazzo o complesso residenziale tramite cavi in rame, come accade per la FTTC. Questo significa che la fibra ottica non arriva direttamente nelle singole abitazioni, ma si ferma a livello del cabinato centrale dell'edificio, e da lì viene utilizzata una rete in rame per portare il segnale fino agli appartamenti. FTTB è quindi una soluzione molto comune per edifici come palazzi o condomini, e offre una velocità di connessione generalmente migliore rispetto alla FTTC, poiché la distanza tra l'edificio e l'armadio stradale è più breve. Anche in questi casi, la velocità di download può variare, ma in media si attesta tra i 100 e i 500 Mb/s.

Tutti i vantaggi della fibra ottica

La velocità di connessione, che può superare 1 Gb/s in modalità FTTH, rappresenta senza dubbio il principale vantaggio evidente per tutti. Tuttavia, la fibra ottica offre anche una serie di altri benefici, tra cui una maggiore stabilità della connessione, una riduzione della latenza e una qualità del servizio superiore, anche con più dispositivi connessi contemporaneamente. Inoltre, rispetto ad altre tecnologie come l'ADSL, che utilizza cavi in rame, la fibra ottica è meno suscettibile alle interferenze e assicura prestazioni elevate anche nelle ore di maggiore traffico.

Inoltre, la fibra ottica è una tecnologia che può supportare l'ulteriore espansione della banda larga, essendo un'infrastruttura che potrà essere aggiornata per soddisfare le future esigenze di connessione. In via teorica, infatti, la rete Open Fiber garantisce il supporto fino a una capacità di trasmissione di ben 40 Gb/s.

Anche al livello di ecosostenibilità presenta dei vantaggi, poiché richiede meno energia rispetto alla tecnologia ADSL. I cavi in fibra ottica sono poi più resistenti e durevoli rispetto sempre ai cavi in rame, il che significa che richiedono meno manutenzione e sostituzioni nel tempo, riducendo ulteriormente l'impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento dei materiali.

Come capisco quale tecnologia usa l'operatore?

Abbiamo esaminato le differenze tra le varie tecnologie di fibra attualmente disponibili, ma come possiamo sapere quale sarà quella che ci verrà installata dall'operatore a cui ci affidiamo? Fortunatamente, è intervenuta l'AGCOM, che ha imposto agli operatori di fornire un bollino che indica, attraverso colori e lettere, la tecnologia che sarà utilizzata per la connessione nella propria abitazione. Esistono tre bollini, progettati per rendere comprensibile anche a chi non è esperto quale tipo di connessione verrà installata, senza bisogno di conoscere termini tecnici come FTTC, FTTH, ecc.

Rosso : indica che la connessione sarà di tipo FTTC, ossia fibra ottica fino all'armadio stradale, con la parte finale della connessione gestita tramite cavo in rame. Come detto nei paragrafi precedenti, questo tipo di connessione ha una velocità inferiore rispetto ad altre tecnologie, ma può comunque offrire buone prestazioni in base alla distanza dall'armadio.

: indica che la connessione sarà di tipo FTTC, ossia fibra ottica fino all'armadio stradale, con la parte finale della connessione gestita tramite cavo in rame. Come detto nei paragrafi precedenti, questo tipo di connessione ha una velocità inferiore rispetto ad altre tecnologie, ma può comunque offrire buone prestazioni in base alla distanza dall'armadio. Giallo : indica una connessione FTTB, dove la fibra ottica arriva fino all'edificio e poi viene distribuita tramite cavi in rame all'interno del palazzo. In questo caso, la velocità di connessione è generalmente più alta rispetto alla FTTC, ma dipende dalla distanza dal punto di arrivo della fibra all'interno dell'edificio.

: indica una connessione FTTB, dove la fibra ottica arriva fino all'edificio e poi viene distribuita tramite cavi in rame all'interno del palazzo. In questo caso, la velocità di connessione è generalmente più alta rispetto alla FTTC, ma dipende dalla distanza dal punto di arrivo della fibra all'interno dell'edificio. Verde: indica una connessione FTTH, la migliore in termini di prestazioni, in quanto la fibra ottica arriva direttamente fino all'abitazione, garantendo velocità elevate e una connessione stabile.

Italia quanto è coperta dalla fibra?

Se fino a pochi anni fa l'Italia era tra i fanalini di coda per quanto concerne la velocità internet, oggi la situazione è molto migliore. Attualmente, la maggior parte delle grandi città e delle zone urbane principali è ben coperta dalla fibra, con una crescita significativa anche nelle aree rurali. Al livello di percentuale di copertura, si stima che circa il 70% della popolazione italiana abbia accesso alla fibra ottica, con un progressivo miglioramento nelle aree meno servite. Questo è il risultato di un costante investimento nelle infrastrutture da parte di operatori come Open Fiber e TIM, che hanno ampliato la rete FTTH e FTTC, oltre a lavorare sull'implementazione di nuove soluzioni come FWA per le zone più difficili da raggiungere.

Esistono alternative per chi non è coperto dalla fibra?

Se non avete accesso alla tecnologia FTTH e la centrale è troppo distante per sfruttare altre tecnologie analoghe, la soluzione ideale per ottenere una connessione internet veloce è il 5G. Diverse compagnie offrono infatti servizi di internet ad alta velocità e stabilità attraverso una SIM dati inserita in uno dei migliori router 5G, che sfruttano la rete mobile di quinta generazione. Sebbene i costi mensili siano simili a quelli di altre soluzioni, bisogna considerare un investimento iniziale significativo per l'acquisto del router 5G, il cui prezzo si aggira generalmente sopra i 250€.

Che lavori devono essere fatti in casa per mettere la fibra?

Quando si decide di installare la fibra ottica a casa, generalmente l'operatore incaricato dovrà eseguire alcuni lavori per portare la connessione fino all'interno dell'abitazione. Questi lavori variano a seconda della tecnologia scelta e delle caratteristiche dell'immobile, ma in generale comprendono:

Posa del cavo: se si opta per una connessione FTTH, un tecnico dovrà installare il cavo in fibra ottica fino a dentro l'abitazione. Questo può comportare il passaggio del cavo lungo le pareti esterne o attraverso tubazioni esistenti all'interno della casa, a meno che non sia necessario creare un nuovo percorso. Installazione della presa: una volta che il cavo arriva nell'appartamento, il tecnico installerà una presa in fibra ottica che si collega direttamente al modem/router che fornirà la connessione internet. Verifica della copertura: prima di installare la fibra, il tecnico verificherà la copertura nella zona e la qualità della connessione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario eseguire un sopralluogo per determinare il percorso migliore per il cablaggio. Connessione al router: dopo l'installazione della presa, il tecnico collegherà il modem/router alla presa in fibra ottica e configurerà la connessione. Possibili modifiche strutturali: a volte, se l'edificio è molto vecchio o non ha predisposizioni per la fibra, potrebbero essere necessari piccoli lavori di muratura per creare passaggi o alloggiamenti per i cavi.

Quali sono i router adatti per la fibra ottica?

Per connessioni FTTC o FTTB, i router devono essere compatibili con la porta WAN, e molti modelli supportano anche la connessione in rame per le versioni FTTC. In genere, i router con supporto per VDSL2 e per Ethernet sono adatti. Ecco una lista di quelli che possono fare al caso vostro: