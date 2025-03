FiberCop investe in Sardegna, 500 milioni per la Fibra

Con un investimento che supera il mezzo miliardo di euro, FiberCop sta trasformando radicalmente la connettività del territorio, portando la fibra ottica ultraveloce in centinaia di Comuni della Sardegna finora penalizzati dal divario digitale. Il progetto, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha già raggiunto risultati significativi con oltre 150.000 numeri civici già collegati, tracciando un percorso che cambierà il futuro digitale dell'intera regione.

Il piano di infrastrutturazione digitale sta procedendo a ritmo serrato in tutta la Sardegna. Dei 377 Comuni previsti dal progetto, ben 204 vedono già cantieri attivi, distribuiti capillarmente tra le province di Cagliari (13), Nuoro (43), Oristano (28), Sassari (58) e Sud Sardegna (62). L'avanzamento dei lavori ha permesso di collegare 156.234 numeri civici, rappresentando oltre il 44% dell'obiettivo finale di 351.355 unità da completare entro giugno 2026.

Questo massiccio intervento infrastrutturale rientra nel Lotto 1 del bando "Italia 1 Giga", finanziato in parte con fondi PNRR e in parte con investimenti diretti di FiberCop. La trasformazione digitale non interessa solo i grandi centri urbani, ma raggiunge anche le aree interne e i piccoli Comuni, tradizionalmente svantaggiati rispetto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

La rete in fase di realizzazione permetterà velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo, aprendo scenari finora impensabili per molte realtà dell'isola.

"Stiamo costruendo l'infrastruttura che abiliterà una vasta gamma di servizi digitali", ha spiegato Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop. "Dal potenziamento dello smart working alla telemedicina, dallo streaming in 4K ai servizi tipici delle smart city come la gestione intelligente del traffico e dell'illuminazione pubblica".

L'implementazione di questa infrastruttura rappresenta una sfida logistica di notevole complessità, considerando la particolare orografia del territorio sardo, caratterizzato da zone montuose e aree difficilmente accessibili. Nonostante queste difficoltà, i lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito, dimostrando l'impegno concreto verso la trasformazione digitale dell'isola.

FiberCop dimostra un radicamento significativo in Sardegna, dove conta oltre 440 dipendenti distribuiti in 29 tra uffici e sedi operative. L'impatto occupazionale del progetto va oltre il personale diretto, coinvolgendo circa 1.000 lavoratori delle imprese di rete che operano sul territorio. Questo genera un indotto economico considerevole per la regione, creando opportunità di lavoro specializzato nel settore delle telecomunicazioni.

L'infrastruttura esistente comprende più di 500 centrali telefoniche distribuite capillarmente nell'isola, dalle quali partono i collegamenti in fonia e dati che servono abitazioni e aziende. Questa rete costituisce la base su cui si innesta il nuovo sviluppo della fibra ottica, garantendo una copertura sempre più estesa e performante.

Il progetto sardo si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione nazionale. FiberCop si è aggiudicata complessivamente 7 Lotti del bando 'Piano Italia 1 Giga', coprendo 10 regioni oltre alle province autonome di Trento e Bolzano. A livello nazionale, l'avanzamento del piano ha già raggiunto il 53,4% degli obiettivi previsti entro giugno 2026, con 712.795 civici collegati sui 1.334.545 programmati.

L'ambizione di FiberCop va oltre gli obiettivi del PNRR: l'azienda garantisce già oggi una copertura superiore al 95% delle linee attive attraverso tecnologie FTTx e nei prossimi mesi accelererà ulteriormente lo sviluppo della copertura FTTH con velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Questa larghezza di banda permetterà di usufruire di contenuti in streaming con altissima stabilità, applicazioni professionali ad alte prestazioni e bassa latenza, anche in presenza di molteplici dispositivi connessi simultaneamente.