TIM: 20 nuovi partner collaboreranno con Risorgimento Digitale

TIM ha annunciato che sono circa 20 i nuovi partner che si sono uniti a “Operazione Risorgimento Digitale”. Con l’obiettivo di accrescere le competenze e conoscenze digitali dei cittadini italiani, questa iniziativa si presenta come un vero e proprio istituto che si sposta in varie città italiane. I nuovi partner, punti di riferimento per quanto riguarda l’innovazione, che da oggi affiancheranno TIM sono: Google, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, ZTE, Lenovo, Samsung, Nokia, Ericsson, Accenture, Engineering, NTT Data, Dell, Qualcomm, OPPO, SAP, Adobe, Manpower, Xiaomi, Arthur D. Little, PwC (PricewaterhouseCoopers), BCG (Boston Consulting Group), INWIT e Olivetti.

Il progetto, che ha già toccato tutte le 11 province siciliane e che sta muovendo i primi passi in Calabria, sarà composto, a partire dal prossimo 24 febbraio, da ben tre scuole. Questo ampliamento farà in modo che “Operazione Risorgimento Digitale” di TIM possa essere presente contemporaneamente in tre diversi luoghi e che il numero di lezioni in aula venga concretamente aumentato.

In occasione della presentazione di “Operazione #RisorgimentoDigitale” di @TIM_Official, partner di #repubblicadigitale, @PaolaPisano_Min ha dichiarato: "Nel web nessuno deve restare indietro. Il nostro progetto nasce proprio per questo".

Questa operazione è nata per favorire la diffusione dei servizi digitali in Italia, paese che si trova ancora in posizioni basse nelle classifiche europee per l’utilizzo dei servizi digitali. Il progetto consiste in 4 settimane di lezioni in ciascuna città interessata. La prima settimana, composta da 10 lezioni, avverrà in piazza e saranno trattati i principali servizi digitali. Le successive tre settimane si sposteranno in delle apposite aule. Anche i dipendenti pubblici avranno l’occasione di seguire dei corsi dedicati.

"Risorgimento Digitale": le tappe.

TIM è particolarmente orgogliosa di ampliare ulteriormente il campo d’azione di ‘Operazione Risorgimento Digitale’ e di potenziarne l’efficacia grazie al contributo di numerosi nuovi partner. Fare rete è una condizione essenziale per realizzare sinergie e collaborazioni strategiche per lo sviluppo digitale dei territori. Abbiamo ora a disposizione uno spettro di competenze ancora più ampio che intendiamo mettere al servizio del Paese per fare in modo che ci sia sempre più gente sulle ‘autostrade digitali’. Siamo molto fieri di contribuire ancora una volta alla crescita della cultura digitale, mettendo a disposizione dell’Italia non solo le competenze dell’intero Gruppo ma anche la sua capacità di saper aggregare importanti realtà pubbliche e private.

Ha dichiarato Salvatore Rossi, il Presidente di TIM. Per conoscere tutte le altre informazioni è possibile contattare il numero verde 800 860 860 o visitare il sito web ufficiale.