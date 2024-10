"Trova il mio dispositivo" su Android diventa ora più pratico e sicuro

L'ultimo aggiornamento dell'app Find My Device ha introdotto la tanto attesa funzionalità di accesso biometrico nel sistema di localizzazione dei dispositivi (come i Google Pixel Buds Pro 2). Ora, con la versione 3.1.173-1, gli utenti possono utilizzare le proprie credenziali biometriche, come impronte digitali o riconoscimento facciale, per accedere al loro account Google attraverso l'app.

Questa novità offre un livello aggiuntivo di sicurezza, impedendo che persone non autorizzate possano accedere all'applicazione e visualizzare la posizione dei dispositivi associati all'account, a meno che non conoscano la password o il PIN dell'utente. Inoltre, se il dispositivo su cui è installata l'app non supporta il login biometrico, verrà richiesta la password dell'account Google.

Per attivare il login biometrico, è sufficiente accedere all'app, toccare l'icona del profilo dell'account e selezionare "Richiedi accesso". Successivamente, una nuova finestra pop-up confermerà l'attivazione della funzionalità.

Incrementare la sicurezza nell'accesso a dispositivi persi è una scelta sensata

La funzionalità fornirà una maggiore tranquillità agli utenti, sapendo che possono proteggere meglio le informazioni relative ai loro dispositivi in caso di smarrimento o furto. Con l'aggiornamento, chiudendo e riaprendo l'app Find My Device, verrà richiesto di usare nuovamente la scansione biometrica, a conferma della volontà di rendere più sicuro l'accesso ai dati del dispositivo.

Questa introduzione rafforza il concetto di sicurezza nell'ambito delle applicazioni dedicate alla gestione di dispositivi mobili, consolidando la fiducia degli utenti nella protezione dei loro dati personali.