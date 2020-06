Twitter, esposti i dati degli utenti Business

Secondo quanto riferito da BBC News, Twitter ha inviato una mail ad alcuni utenti Business facendo sapere che le loro informazioni personali potrebbero essere state esposte. Il problema sarebbe stato scoperto il 20 maggio scorso e immediatamente risolto. Un problema di sicurezza potenzialmente grave per cui la società si sarebbe immediatamente scusata.

Oltre alle informazioni personali, tra i dati potenzialmente a rischio c’erano numeri di telefono e le ultime quattro cifre dei numeri delle carte di credito. Informazioni che sarebbero state salvate nella cache del browser all’insaputa degli utenti. Per fortuna, pare che non ci siano state conseguenze e che i dati esposti non sarebbero stati compromessi o utilizzati da malintenzionati.

Photo credit - rozelt/depositphotos.com

Non sappiamo quanti utenti siano stati toccati dal problema ma – come già detto – sembra che a essere coinvolti siano solamente gli account Business e non tutti gli utenti semplicemente iscritti alla piattaforma. “Siamo profondamente dispiaciuti sia accaduto. Riconosciamo e apprezziamo la fiducia che riponente in noi e siamo impegnati a guadagnarla ogni giorno” è il messaggio di scuse di Twitter, riportato dalla BBC.

Insomma, un importante problema di sicurezza che fortunatamente non sembra aver avuto conseguenze negative sugli utenti.