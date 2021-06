Un iPad Pro tutto nuovo: MagSafe, retro in vetro e ricarica wireless inversa

L’ultima evoluzione dell’amato iPad Pro di Apple porta con se molte novità tecniche, come l’introduzione di un SoC Apple M1 e un display Mini LED, ma dal punto di vista estetico non è dissimile dai modelli precedenti.

Sembra che la vera rivoluzione sia attesa nel 2022, con Apple che vuole rivoluzionare il proprio iPad Pro con molte funzioni interessante ed un design rinnovato!

La notizia è stata originariamente condivisa da Bloomberg, testata giornalistica che spesso ha svelato in anticipo le novità in arrivo nel mondo Apple. Secondo l’articolo, i modelli 2022 di iPad Pro saranno dotati di ricarica magnetica MagSafe, introdotta per la prima volta dall’azienda californiana con la gamma iPhone 12.

Questo ovviamente significa, salvo colpi di scena, che il nuovo iPad Pro di Apple sarà dotato di una scocca in vetro per la prima volta nella storia dei tablet del marchio!

Come se questa notizia non fosse abbastanza sconvolgente, Bloomberg continua affermando che Apple vuole dotare gli iPad Pro anche della funzione ricarica wireless inversa, in modo da rendere il dispositivo un vero hub per gli altri prodotti Apple come AirPods, Apple Watch e iPhone.

I lavori di progettazione sull’iPad Pro con il retro in vetro sono ancora in una fase iniziale, il che significa che Apple potrebbe decidere di passare a un altro design o mantenere quello attuale.

Oltre a questo nuovo modello di iPad Pro, Apple starebbe lavorando ad un iPad Mini con un nuovo design. È possibile che si tratti di un tablet dalle cornici ridotte e niente tasto home, una specie di versione rimpicciolita di iPad Pro, anche se ancora nulla è stato confermato.

Xiaomi ha annunciato la propria versione di AirPower

Fa la propria apparizione in questa carrellata di rumor anche un nuovo modello di AirPower, la base di ricarica wireless che permette di ricaricare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch annunciata da Apple nel 2019 e mai arrivata sul mercato. L’azienda di Cupertino aveva dichiarato che il prodotto non era riuscito a superare “gli alti standard” che Apple si aspetta dai propri prodotti.

Anche in questo caso non sappiamo ancora quando questo prodotto vedrà la luce e potrebbe passare ancora molto tempo prima di un annuncio ufficiale.