Non restare mai senza batteria grazie a questa power bank con MagSafe, oggi SUPER SCONTATA! -78%

Se state cercando una power bank MagSafe potente ed economica, l'offerta su Amazon inerente alla power bank Matast non può lasciarvi indifferenti. Disponibile a soli 35,99€, questa batteria esterna vanta uno sconto del 78% rispetto al prezzo mediano di 135,99€. Un'opportunità unica per chi vuole avere sempre energia a portata di mano senza spendere una fortuna.

Power Bank Matast con MagSafe, chi dovrebbe acquistarla?

La power bank Matast da 10.000mAh è progettata per garantire una ricarica efficiente e senza fili grazie alla tecnologia Mag-Safe, perfetta per gli utenti iPhone 12, 13, 14, 15 e 16. Il suo magnete integrato assicura un'aderenza stabile e una ricarica ottimale, eliminando il rischio di disconnessioni accidentali. Per le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzarla con una custodia magnetica o senza custodia.

L'autonomia è un altro punto di forza: con una capacità di 10.000mAh, questa power bank può caricare un iPhone 16 Pro Max fino a 1,3 volte e un iPhone 12 fino a 2,1 volte, rendendola un'alleata ideale per le giornate fuori casa. Rispetto ai tradizionali Mag-Safe Battery Pack da 5.000mAh, offre il doppio dell'energia per affrontare senza preoccupazioni qualsiasi situazione.

La power bank Matast non solo supporta la ricarica wireless con potenze di 5W, 7,5W, 10W e 15W, ma integra anche la ricarica cablata PD da 20W tramite porta USB-C, garantendo un'efficienza superiore rispetto ai modelli standard. Il display LED integrato permette di monitorare in tempo reale lo stato della batteria, evitando brutte sorprese.

Grazie alla combinazione di alta capacità, forte magnetismo e ricarica veloce, questa power bank è perfetta per chi viaggia, lavora o semplicemente desidera un dispositivo affidabile per ricaricare il proprio iPhone in ogni momento. Disponibile su Amazon a soli 35,99€, è un affare da non perdere per chi desidera una power bank MagSafe potente ed economica. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori power bank per ulteriori consigli.

