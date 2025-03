Vivo V50 e V50 Lite, in Italia i cameraphone di fascia media con lenti ZEISS

Vivo, dopo essere tornata nel mercato italiano nel 2024 con la Serie V40, vuole riproporre i suoi cameraphone dal prezzo contenuto con il lancio ufficiale della nuova Serie V50. La presentazione dei nuovi smartphone V50 e V50 Lite è avvenuta durante un evento esclusivo a Milano, sottolineando l'importanza strategica del mercato italiano per il brand.

L'azienda ha scelto un approccio innovativo per il lancio, organizzando una serata immersiva in collaborazione con ESCAPERS MILANO, leader nella creazione di eventi interattivi. Gli ospiti hanno potuto vivere in prima persona le novità della Serie V50, in un mix di escape room ed esperienze coinvolgenti, in puro stile Vivo. Tra enigmi da risolvere e colpi di scena, è stato svelato il protagonista della serata: Vivo V50, il nuovo cameraphone di fascia media che vuole provare a ridefinire l'esperienza fotografica su smartphone.

Il nuovo Vivo V50 può ancora una volta contare sulla rinnovata partnership con ZEISS.

"La Serie V di Vivo ha sempre avuto l'obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di immortalare i momenti più speciali con la qualità dei ritratti di livello professionale ZEISS", ha dichiarato Yong Dao, General Manager di Vivo Italia. "Con V50, stiamo compiendo un ulteriore passo avanti nel settore dell'imaging mobile. Attraverso le avanzate funzionalità di ritratto, il design premium e le potenti prestazioni di questo smartphone, intendiamo ridefinire le aspettative degli utenti per questa fascia di prezzo, in linea con la nostra mission di essere sempre all'avanguardia nel migliorare l'esperienza digitale attraverso il potere della tecnologia".

Vivo V50

La fotocamera principale ZEISS da 50MP con OIS è dotata di un sensore da 1/1,56" per un'eccezionale acquisizione della luce, anche in condizioni difficili, e della tecnologia VCS Camera-Bionic Spectrum di Vivo, che simula la visione umana per colori più realistici. La stabilizzazione di livello DSLR CIPA 4.0, ottenuta grazie al mini gimbal integrato, riduce al minimo le sfocature e permette di realizzare scatti nitidi anche con esposizioni notturne prolungate.

Per i ritratti, Vivo V50 introduce la nuova tecnologia di illuminazione tridimensionale Al Aura Light Portrait 2.0, che, grazie agli algoritmi AI e a una luce di riempimento, offre un'illuminazione di qualità professionale. Due nuovi stili di illuminazione, Rembrandt Lighting e Butterfly Lighting, arricchiscono ulteriormente le opzioni creative: Rembrandt Lighting crea un effetto drammatico e tridimensionale, mentre Butterfly Lighting enfatizza i contorni del viso per un look glamour.

Anche le foto di gruppo raggiungono un nuovo livello con la fotocamera anteriore da 50MP, dotata di obiettivo grandangolare Auto Focus da 92° e supportata da Al 3D Studio Lighting 2.0, per una nitidezza eccezionale e una distorsione minima, anche in controluce. La fotocamera posteriore ultragrandangolare da 119° permette di catturare senza sforzo gruppi numerosi e ampi paesaggi.

Vivo V50 offre anche una serie di nuove funzionalità per stimolare la creatività degli utenti. Al Image Studio include funzioni avanzate come Miglioramento Photo Al e Cancellazione Al 2.0, per rimuovere facilmente elementi di disturbo dalle immagini. La modalità Film Camera aggiunge un tocco vintage, replicando l'estetica della fotografia tradizionale su pellicola, mentre Live Photo permette di catturare i momenti più dinamici con cornici eleganti e l'esclusiva filigrana ZEISS Border.

Vivo V50 non è solo fotografia: il suo design elegante e ultraleggero offre un'esperienza d'uso piacevole e confortevole. Lo schermo curvo su quattro lati, con cornici molto sottili, offre un'esperienza visiva immersiva, perfetta per lo streaming, il gaming e la fruizione di contenuti multimediali. Mosso da una potente batteria BlueVolt da 6000mAh e dalla tecnologia proprietaria slim stacking di Vivo, V50 combina autonomia all'avanguardia con un'estetica raffinata.

La ricarica ultrarapida 90W FlashCharge offre fino a 6 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. La modalità Al Sleep ottimizza i consumi durante la notte, mentre lo Smart Charging Engine preserva l'efficienza della batteria nel tempo.

Vivo V50 è dotato di certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza all'acqua e alla polvere, per un utilizzo sicuro in qualsiasi ambiente. Mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, offre prestazioni di buon livello con un incremento del 15% nella potenza della CPU e un miglioramento del 50% nelle prestazioni della GPU.

Con 12GB di RAM e fino a 12GB di RAM espandibile, Vivo V50 è in grado di gestire oltre 40 applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Vivo V50

Vivo V50 Lite 5G e 4G

Per la fascia media, Vivo propone due smartphone della serie V50 Lite, disponibile in versione 4G e 5G. Il V50 Lite 4G è mosso dal processore Snapdragon 685, ha una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera aggiuntiva da 2MP, una fotocamera frontale da 32MP e supporta la ricarica rapida a 90W per la sua batteria da 6.500mAh. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,77 pollici e frequenza di aggiornamento di 120Hz, 8GB di RAM e 256GB di storage, e gira su Android 15 con FuntouchOS 15. Vanta inoltre la certificazione IP65 per la resistenza a polvere e acqua.

La versione 5G del V50 Lite ha gran parte delle stesse specifiche, ma sostituisce il processore Snapdragon 685 con il Dimensity 6300 e aggiunge una fotocamera ultragrandangolare da 8MP al posto della fotocamera da 2MP. Il design delle due versioni è pressoché identico.

Disponibilità e prezzi

V50 è disponibile in due nuove colorazioni ispirate alla natura: Mist Purple, per un'atmosfera romantica, e Satin Black, con finitura metallica, per un'eleganza senza tempo. Il modulo fotografico Dual Ring, con incisione elegante, texture opaca Diamond Pattern e bordi rifiniti dalla texture lucida, rappresenta l'attenzione di Vivo per il design.

Vivo V50 è disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo consigliato di 599 euro. V50 Lite 4G sarà disponibile dal 27 marzo al prezzo di 259 euro, mentre il modello 5G sarà disponibile da aprile a partire da 329 euro.