Vodafone si scusa e regala Giga illimitati agli utenti colpiti dal recente disservizio

Nella giornata di ieri, martedì 19 gennaio 2021, si è verificato un problema inaspettato alle reti Vodafone in alcune zone di Milano (centro e periferia Nord-Ovest) e in alcune aree delle province di Varese e Como. Il disservizio ha portato i clienti Vodafone e di tutti gli operatori virtuali che si appoggiano alla sua rete, come ho.mobile, all’impossibilità di effettuare chiamate e navigare in rete. Ebbene, l’azienda ha deciso di scusarsi con un gradito regalo.

Come segnalato nella mattinata di ieri, un disservizio abbastanza importante della rete telefonica Vodafone ha colpito le aree lombarde di Milano, Varese e Como. Le segnalazioni sono piovute su Downdetector e in molti si sono ritrovati con in mano uno smartphone che, al netto della connessione ad internet tramite Wi-Fi, era di fatto inutilizzabile.

L’azienda ci ha subito comunicato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro su una soluzione. I tecnici Vodafone sono riusciti a ripristinare il servizio in pochissimo tempo, alle ore 11:30 era già possibile ricominciare ad utilizzare il telefono per il suo scopo principale (telefonare N.d.R.) e per la navigazione in internet connessi alla rete dell’operatore valutata come la migliore d’Italia da Altrocomsumo.

Per scusarsi del problema causato, ricordiamo che per molte persone in questo periodo difficile lo smartphone è l’unico portale verso l’esterno e verso le persone più care, Vodafone ha deciso di regalare agli utenti delle aree interessate addirittura un mese di navigazione internet con Giga illimitati. Lo screenshot che vedete più in basso è stato ricevuto da uno dei nostri redattori che abita proprio nella zona del milanese.

Che dire quindi se non brava Vodafone? Ovviamente sarebbe meglio se situazioni del genere non capitassero mai, tuttavia sappiamo benissimo che non è possibile e che le apparecchiature di rete, come tutti gli altri apparecchi elettronici, sono soggette a guasti. Per lo meno, con azioni di questo tipo, l’azienda ha dimostrato di aver capito l’entità del disservizio e sta cercando di farsi perdonare.