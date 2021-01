Problemi con Vodafone e ho.mobile: non siete i soli!

Se questa mattina vi siete svegliati e vi siete accorti che il vostro smartphone non si sta collegando alla rete cellulare Vodafone, niente panico! Non è ancora il momento di lanciare il vostro prezioso smartphone dalla finestra, il problema non è solo vostro. A giudicare dalle molte segnalazioni, la rete cellulare Vodafone, e dunque anche quella dell’operatore virtuale ho.mobile, stanno riscontrando alcuni problemi.

Le segnalazioni stanno arrivando numerose sul sito di DownDetector.it, noto portale che aiuta gli utenti a segnalare malfunzionamenti diffusi non solo nelle reti di telecomunicazioni ma anche per quanto riguarda alcuni servizi online più conosciuti come Gmail oppure Twitch.

Oggi alcuni utenti sfortunati hanno trovato una bella sorpresa al risveglio. Gli smartphone di alcuni utenti Vodafone e ho.mobile stamattina non sono stati in grado di collegarsi alla rete telefonica dell’operatore di telefonia di rosso vestito, con conseguente impossibilità di effettuare telefonate o navigare in rete.

A giudicare dalla mappa delle segnalazioni, sembra che il guasto sia circoscritto alla zona di Varese, tuttavia non sappiamo se questi sono stati solamente gli utenti più rapidi ad inviare le proprie segnalazioni e se il problema può essere diffuso anche in altre aree del territorio italiano.

Non è ancora chiara la natura del disservizio, tuttavia c’è poco da fare. I tecnici di Vodafone sono già al lavoro per risolvere il problema e siamo sicuri che molto presto la rete di telefonia verrà ripristinata allo stato originale. Per il momento non potete fare altro che attendere, dunque, e segnalare all’operatore la problematica tramite i numeri di assistenza e i loro profili social, sui quali sono solitamente molto rapidi a rispondere.

Anche voi siete tra gli utenti colpiti? Avete già segnalato all’operatore qual è il problema riscontrato?