Il mondo del fitness digitale 'made in Apple" sta per cambiare radicalmente con l'arrivo di Workout Buddy, la nuova funzionalità di Apple Intelligence che promette di rivoluzionare l'esperienza di allenamento su Apple Watch. Questa innovazione rappresenta il cuore pulsante di watchOS 26, il sistema operativo che Apple ha presentato con l'ambizione di rendere l'smartwatch ancora più personale e intelligente. La tecnologia utilizza l'analisi dei dati di allenamento e della cronologia fitness dell'utente per generare motivazioni personalizzate in tempo reale, trasformando ogni sessione di workout in un'esperienza unica e coinvolgente.

Durante una corsa mattutina, ad esempio, Workout Buddy potrebbe dire: "Ottimo iniziare la corsa in questo mercoledì mattina. Ti mancano 18 minuti per chiudere l'anello Esercizio. Questa settimana hai già corso 6 miglia, e oggi ne aggiungerai altre." Il sistema analizza frequenza cardiaca, ritmo, distanza, anelli delle Attività e traguardi personali per creare incoraggiamenti mirati che arrivano nei momenti più significativi dell'allenamento. La voce generativa, sviluppata utilizzando i dati vocali dei trainer di Fitness+, mantiene l'energia e il tono giusti per motivare durante l'attività fisica.

Parallelamente all'intelligenza artificiale applicata al fitness, watchOS 26 introduce Liquid Glass, un nuovo linguaggio di design che trasforma radicalmente l'aspetto dell'interfaccia. Questa tecnologia di rendering in tempo reale crea effetti di riflessione e rifrazione che rendono ogni elemento più espressivo e vibrante. Lo Smart Stack, il Centro di Controllo, i quadranti Foto e i controlli in-app adottano tutti questa nuova estetica, mantenendo però l'immediatezza e la familiarità che caratterizzano watchOS.

Il popolare quadrante Foto beneficia particolarmente di questa innovazione: i numeri realizzati in Liquid Glass permettono di vedere ancora meglio le immagini personali, creando un equilibrio perfetto tra funzionalità e personalizzazione. L'effetto visivo non è solo decorativo, ma serve a concentrare maggiormente l'attenzione sui contenuti più importanti, rendendo l'uso dell'Apple Watch ancora più piacevole e intuitivo.

L'app Allenamento, una delle più utilizzate su Apple Watch, riceve il suo aggiornamento più significativo dalla sua introduzione. Quattro nuovi pulsanti posizionati negli angoli facilitano l'accesso alle funzioni di personalizzazione come Viste Allenamento, Allenamento Personalizzato, Pacer e Percorso Gara. Per aggiungere ispirazione alle sessioni di workout, gli utenti possono ora configurare musica e podcast direttamente nell'app, con Apple Music che seleziona automaticamente le playlist migliori basandosi sul tipo di allenamento e sui gusti personali dell'utente.

Le funzionalità di Apple Intelligence si estendono anche all'app Messaggi, dove la traduzione in tempo reale permette di ricevere e inviare testi automaticamente tradotti nella lingua preferita, direttamente dal polso. Su Apple Watch Series 9, Series 10 e Ultra 2, il sistema suggerisce inoltre azioni intelligenti basate sul contesto delle conversazioni, come avviare Check In quando un amico chiede di condividere l'arrivo a casa, o utilizzare Apple Cash per contribuire a un regalo di gruppo.

La gestione delle notifiche diventa ancora più intuitiva grazie al nuovo gesto del polso: un semplice movimento di rotazione permette di dismissere notifiche e chiamate in arrivo utilizzando una sola mano. Questo gesto si affianca al doppio tocco già esistente, offrendo maggiore libertà quando l'altra mano è occupata. L'Apple Watch può inoltre regolare automaticamente il volume dell'altoparlante in base al rumore ambientale, garantendo la connettività senza disturbare chi ci circonda.

Lo Smart Stack evolve ulteriormente migliorando i suoi algoritmi di predizione attraverso l'incorporazione di più dati contestuali, sensoriali e della routine dell'utente. I nuovi Smart Stack hints appaiono come suggerimenti proattivi realizzati in Liquid Glass, proponendo azioni immediatamente utili come Backtrack quando ci si trova in una località remota senza connettività, o un allenamento Pilates quando si arriva in studio all'orario abituale.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Tra gli aggiornamenti aggiuntivi di watchOS 26 spiccano l'arrivo dell'app Note direttamente sul polso, con possibilità di creare nuove note tramite Siri, dettatura e tastiera. L'app Telefono introduce Hold Assist e Call Screening quando l'iPhone è nelle vicinanze, riconoscendo quando un operatore dal vivo è disponibile e gestendo le chiamate da numeri sconosciuti. Per gli utenti con problemi di udito, i controlli Live Listen arrivano su Apple Watch con didascalie dal vivo in tempo reale di ciò che sente l'iPhone abbinato.

David Clark, senior director of watchOS Engineering di Apple, ha sottolineato come "Apple Watch sia un compagno indispensabile per milioni di persone in tutto il mondo, e watchOS 26 utilizza l'intelligenza per offrire un'esperienza ancora più personalizzata. Dal magnifico nuovo design a Workout Buddy con Apple Intelligence, dai suggerimenti musicali personalizzati nell'app Allenamento a maggiore intelligence nello Smart Stack e nei Messaggi, siamo entusiasti dei molti modi in cui watchOS 26 supporterà ogni utente nel rimanere attivo, sano, connesso e sicuro durante la giornata."

Gli sviluppatori potranno sfruttare nuove API per adottare i materiali di design di watchOS 26, creare controlli personalizzati per il Centro di Controllo attraverso l'API Control Widget, e aggiungere widget di terze parti allo Smart Stack con l'API Smart Stack Relevance. watchOS 26 sarà disponibile questo autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 6 o successivi, Apple Watch SE di seconda generazione e tutti i modelli Apple Watch Ultra, abbinati a iPhone 11 o successivi con iOS 26.