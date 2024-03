Waze, l’arma segreta contro il traffico: le nuove funzioni per parcheggi e rotonde!

Waze, l'app di navigazione acquisita da Google nel 2013, si prepara ad aggiungere diverse nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti: presto Waze fornirà informazioni sui parcheggi, inclusi i prezzi e le opzioni di accesso per disabili. Inoltre, avviserà quando il limite di velocità si abbassa e guiderà gli utenti attraverso le rotatorie.

L'integrazione con la piattaforma americana Flash parking permetterà agli utenti di trovare parcheggio facilmente, con dettagli sui prezzi e altri servizi, come la copertura e le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Tuttavia, l'app Flash ha ricevuto recensioni negative per problemi di affidabilità e si auspica che l'integrazione con Waze non riproponga questi problemi.

Una nuova funzione, inoltre, avviserà degli imminenti pericoli sulla strada, come curve strette o dossi. Tramite un nuovo menu di segnalazione, gli utenti potranno selezionare le nuove icone che verranno posizionate sulla mappa durante la navigazione, fungendo da avviso e promemoria. Inoltre, avvisando gli utenti quando il limite di velocità si abbasserà nel tratto di strada che stanno percorrendo, consentirà loro di prepararsi in anticipo.

Infine, Waze segnalerà la presenza di veicoli di emergenza fermi lungo la strada, con un'icona e un avviso durante la navigazione. Tutte queste novità verranno distribuite a partire dal mese di marzo, inizialmente negli USA, in Canada, in Messico e in Francia. Non è stata ancora annunciata la data di rilascio per gli utenti italiani. Le nuove funzioni, basate sull'approccio community-sourced di Waze, arriveranno sull'app per Android e iOS.