Wear OS, lo smartwatch invierà una notifica per ricordare di lavare le mani

Google Clock aggiunge un inedito timer per il lavaggio delle mani sugli smartwatch. Un aggiornamento Wear OS alla versione 5.4.0 ricorda a tutti i suoi utenti di lavare spesso le mani, come buona abitudine soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

Combattere la diffusione del coronavirus è ormai l’obiettivo di ognuno di noi. Tra le indicazioni date dalle istituzioni vi è proprio quella di lavare le mani come arma principale per contrastare la diffusione del virus nonostante il periodo di lockdown.

La novità introdotta con l’aggiornamento dell’app funzionerà dunque come promemoria aiutandoci in questa comune pratica. Gli smartwatch invieranno pertanto delle notifiche ogni tre ore attivando, inoltre, un timer di 40 secondi cosi da assicurare che l’utente segua i tempi consigliati dagli esperti. La notifica consiglia inoltre l’utilizzo di gel disinfettando o semplice sapone per le mani.

Naturalmente ogni utente potrà liberamente disattivare la funzione promemoria tenendo premuto sulla notifica. La tecnologia ancora una volta pone come obiettivo l’ottimizzazione delle abitudini degli utenti e, particolarmente in questo momento di emergenza sanitaria mondiale, lo sviluppo dei device si rivela importante e al fianco degli utenti.