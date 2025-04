Pixel Watch 4 appare in nuovi render, ritorna la ricarica wireless?

L'attesa per la prossima generazione dello smartwatch di Google, il Pixel Watch 4, si intensifica con la comparsa online di nuovi render trapelati, che suggeriscono un mix di continuità e significative novità. Sebbene non sorprenda che Google stia lavorando a un successore per la sua linea di orologi intelligenti, le immagini emerse, diffuse da 91mobiles in collaborazione con il noto leaker @OnLeaks, offrono uno sguardo dettagliato su quello che potrebbe essere il design definitivo e introducono alcuni elementi che potrebbero distinguere questo modello dai suoi predecessori.

A prima vista, il Pixel Watch 4 sembra mantenere l'estetica ormai consolidata della gamma: un telaio circolare con un display dai bordi arrotondati, un design che, pur non essendo il più sottile sul mercato, è stato generalmente apprezzato per la sua comodità al polso e per l'integrazione armoniosa nell'ecosistema Wear OS. La linea Pixel Watch si è affermata come un'aggiunta importante e gradita al panorama dei migliori smartwatch, e questo approccio conservativo al design di base non stupisce. Tuttavia, osservando più da vicino i render, si notano potenziali differenze.

Una delle prime indicazioni suggerisce una possibile riduzione della cornice attorno al display, anche se l'immagine frontale non rivela cambiamenti drastici immediati. Più significativa, invece, è l'informazione riportata dalla fonte secondo cui il nuovo modello potrebbe essere più spesso del precedente, raggiungendo i 14,3mm. Questo aumento di spessore apre la porta a diverse speculazioni. La ragione più probabile e auspicata dagli utenti è l'integrazione di una batteria di capacità maggiore, un aspetto spesso criticato nelle generazioni precedenti per la sua autonomia limitata. Un incremento dello spazio interno potrebbe finalmente permettere a Google di affrontare questo punto debole. Resta tuttavia incerto se questo presunto modello più spesso sarà l'unica variante o se verrà affiancato da altre opzioni dimensionali, come le versioni da 41mm o 45mm viste in altri brand, rendendo difficile valutare l'effettivo ingombro basandosi solo sui render attuali.

Un'altra modifica potenzialmente cruciale riguarda il sistema di ricarica. I render del Pixel Watch 4 mostrano l'assenza dei pin di ricarica fisici presenti sul retro del Pixel Watch 2 e del Pixel Watch 3. Questo dettaglio è particolarmente rilevante, poiché Google aveva introdotto il sistema a pin come un cambiamento specifico rispetto al primo modello. La mancanza di questi pin potrebbe suggerire un ritorno a una forma di ricarica senza contatto. L'ipotesi più intrigante è l'adozione dello standard di ricarica wireless Qi convenzionale.

Ciò non solo semplificherebbe la ricarica, rendendola compatibile con un'ampia gamma di caricatori di terze parti, ma aprirebbe anche la possibilità alla ricarica wireless inversa (permettendo, ad esempio, di ricaricare l'orologio appoggiandolo sul retro di uno smartphone Pixel compatibile) e a un ecosistema di accessori più vasto. D'altro canto, Google potrebbe optare per un diverso sistema di ricarica proprietario senza pin, mantenendo comunque l'esclusività del metodo. Al momento, senza conferme o dettagli tecnici, è impossibile determinare con certezza quale strada Google intenda percorrere per la batteria e la ricarica del Pixel Watch 4.

Infine, un dettaglio curioso emerge osservando l'area attorno alla griglia dell'altoparlante. Sui lati di essa sembrano essere presenti due piccole protuberanze. La loro funzione non è chiara: potrebbero essere nuovi pulsanti fisici, elementi di smorzamento simili agli inserti in gomma trovati nei connettori proprietari dei cinturini, oppure potrebbero ospitare nuovi punti di contatto per sensori dedicati alla salute, come quelli per l'elettrocardiogramma (ECG). Si tratta comunque di un'aggiunta interessante il cui scopo diventerà più chiaro con l'avvicinarsi del lancio ufficiale.

I render mostrano il dispositivo in una colorazione nera, ma è lecito aspettarsi che Google offra, come di consueto, diverse finiture metalliche al momento del lancio. Se la storia recente può fornire indicazioni, il Pixel Watch 4 potrebbe essere presentato ufficialmente verso agosto o settembre, con un annuncio dettagliato durante l'evento "Made by Google" previsto per la seconda metà del 2025.