Smartwatch Fossil al capolinea, anche l'ultimo modello Wear OS è stato eliminato

A poco più di un anno dall'annuncio del ritiro di Fossil dal mercato degli smartwatch Wear OS, l'ultimo modello del brand, il Citizen CZ Smart Gen 2, è stato ufficialmente rimosso dalla vendita.

Per diversi anni, Fossil è stata una presenza importante nell'ecosistema Wear OS di Google, diventando addirittura un pilastro della piattaforma prima del lancio del Pixel Watch e del passaggio di Samsung da Tizen. Tuttavia, l'investimento non ha portato i frutti sperati: Fossil ha conquistato solo una piccola fetta del mercato degli smartwatch e ha faticato ad adattarsi al rinnovamento di Wear OS nel 2023.

A gennaio 2024, Fossil ha annunciato la fine della sua avventura con Wear OS e il ritiro dei suoi smartwatch dal mercato, garantendo però il supporto software per il prossimo futuro – un aggiornamento è stato rilasciato proprio di recente.

La maggior parte degli smartwatch Fossil rimanenti è stata venduta a prezzi stracciati tra maggio e giugno 2024, con modelli disponibili a partire da circa 80 euro. Ma uno smartwatch è rimasto disponibile fino ad ora: il Citizen CZ Smart Gen 2.

Citizen ha iniziato a collaborare con Fossil per la produzione di smartwatch nel 2018, dando vita a due modelli Wear OS. Il più recente, annunciato nel 2023, era il CZ Smart Gen 2, uno smartwatch con alcune interessanti funzionalità per il fitness. Il lancio di questo orologio è stato però costellato di problemi, al punto che Citizen ha dovuto temporaneamente rimuoverlo dal mercato. Dalla fine del 2023, lo smartwatch è rimasto in vendita sul sito web di Citizen, ma ora è stato definitivamente rimosso.

A partire da gennaio 2025, Citizen ha silenziosamente eliminato il CZ Smart Gen 2 – sia la variante "Sport" che quella "Casual Unisex" – dal suo negozio online. Ancora presente nella sezione dedicata agli orologi ibridi fino a pochi giorni fa, il modello è ora sparito. Diverse varianti del CZ Smart Gen 2 erano ancora elencate al 25 dicembre 2024, secondo la Wayback Machine di Internet Archive, tutte con forti sconti rispetto al prezzo di listino.

Con la fine delle vendite del Citizen CZ Smart, si conclude l'impegno di Fossil nel mercato Wear OS. Questo era l'ultimo smartwatch Wear OS prodotto da Fossil ancora in vendita attiva, anche se il CZ Smart e diversi altri smartwatch Fossil possono (ma non dovrebbero) essere acquistati tramite rivenditori terzi.

A questo punto, il Pixel Watch di Google e la linea Samsung Galaxy Watch sono i portabandiera di Wear OS, mentre Mobvoi, Xiaomi e Oppo/OnePlus sono tra gli unici altri brand che utilizzano attivamente la piattaforma. La collezione di eleganti smartwatch dei produttori di orologi tradizionali è praticamente scomparsa nel corso del 2024, ma Wear OS sembra averne tratto beneficio, crescendo più rapidamente che mai.

Diversi fattori hanno contribuito al ritiro di Fossil dal mercato degli smartwatch Wear OS:

Difficoltà nel competere con i giganti del settore: Nonostante la qualità dei suoi prodotti, Fossil ha faticato a competere con colossi come Apple e Samsung, che dominano il mercato degli smartwatch con i loro Apple Watch e Galaxy Watch.

Nonostante la qualità dei suoi prodotti, Fossil ha faticato a competere con colossi come Apple e Samsung, che dominano il mercato degli smartwatch con i loro Apple Watch e Galaxy Watch. Costi di sviluppo elevati: Lo sviluppo di smartwatch Wear OS richiede investimenti significativi in ricerca e sviluppo, che possono essere difficili da sostenere per un'azienda come Fossil, focalizzata principalmente sugli orologi tradizionali.

Lo sviluppo di smartwatch Wear OS richiede investimenti significativi in ricerca e sviluppo, che possono essere difficili da sostenere per un'azienda come Fossil, focalizzata principalmente sugli orologi tradizionali. Margini di profitto ridotti: Il mercato degli smartwatch è caratterizzato da margini di profitto ridotti, il che rende difficile per le aziende generare profitti significativi, soprattutto se non riescono a raggiungere una quota di mercato consistente.

Il mercato degli smartwatch è caratterizzato da margini di profitto ridotti, il che rende difficile per le aziende generare profitti significativi, soprattutto se non riescono a raggiungere una quota di mercato consistente. Focus sul mercato degli orologi ibridi: Fossil sembra ora concentrarsi maggiormente sul mercato degli orologi ibridi, che combinano l'estetica degli orologi tradizionali con alcune funzionalità smart.

Il futuro di Wear OS

Nonostante il ritiro di Fossil, il futuro di Wear OS sembra promettente. La piattaforma sta crescendo rapidamente, grazie al supporto di Google e di altri produttori. L'introduzione di nuovi modelli di smartwatch, come il Pixel Watch, e il continuo sviluppo di nuove funzionalità, contribuiscono a rendere Wear OS un'alternativa sempre più interessante ad Apple Watch.

La fine dell'avventura di Fossil nel mercato degli smartwatch Wear OS segna la fine di un'era. Tuttavia, il mercato degli smartwatch continua a evolversi rapidamente e nuove opportunità si presentano per i produttori che sapranno coglierle. Sarà interessante osservare come Wear OS si svilupperà nei prossimi anni e quali saranno i nuovi protagonisti di questo mercato in continua espansione.