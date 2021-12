WhatsApp, cambiamenti in arrivo: fotocamera ridisegnata e non solo

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp potrebbe portare novità interessanti soprattutto per quanto riguarda l’interfaccia della fotocamera, utile per scatti “al volo” sia dalla schermata dello Stato che all’interno delle chat. Lo rende noto un rapporto di WABetaInfo, la community di insider più affidabile quando si tratta di news e speculazioni relative all’app di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook).

Nell’articolo in questione si legge che WhatsApp sta rilasciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta corrispondente alla versione 2.22.1.2. La principale novità contenuta consiste nel redesign della fotocamera in-app, che d’ora in poi sarà leggermente più minimal.

WhatsApp privacy

WhatsApp ha in programma di rendere l’aggiornamento disponibile a tutti in un prossimo futuro (la data di rilascio precisa è ancora incerta). Tutte le funzionalità previste sono attualmente in fase di sviluppo, ma nelle righe che seguono potete averne un primo assaggio.

Oltre alla fotocamera “interna”, WhatsApp ha in programma di migliorare anche la gestione dei gruppi. A partire dalla beta v. 2.22.1.1, per gli amministratori è possibile eliminare qualsiasi messaggio e renderlo invisibile a tutti. Con la versione successiva – la 2.22.1.2 – arriva un’altra novità abbastanza visibile e che riguarda questa volta l’estetica.

Non sappiamo ancora se i cambiamenti attesi per la fotocamera implicheranno anche l’aggiunta di nuove funzioni oppure no. In ogni caso, per ora, le modifiche riguardano solo le icone Flash e Cambia fotocamera, che sono state ridisegnate, e il pulsante per accedere ai media recenti, non più “anonimo” ma personalizzato con una miniatura dell’ultima foto scattata.

Le anteprime dei media scompaiono da questa schermata; anche la scritta nella parte bassa dello schermo si presenta diversa (non più su sfondo nero, bensì su sfondo trasparente).

Al momento, WhatsApp non ha ancora annunciato ufficialmente nessuna di queste novità.