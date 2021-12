WhatsApp crasha su iPhone: cosa sta succedendo?

Attenzione ad iOS 15.2: la nuova versione del sistema operativo di iPhone potrebbe non andare troppo d’accordo con WhatsApp, causando arresti anomali dell’applicazione e impedendovi di fatto di messaggiare. La notizia arriva da Twitter, dove decine di utenti Apple hanno condiviso il loro problema cercando di capire quale fosse la causa.

Ebbene, è probabile che ci sia una connessione tra questo bug e il rilascio di iOS 15.2 nella giornata di ieri, ma per il momento è difficile stabilirlo con certezza. Ciò che sappiamo è che – sugli iPhone di alcuni utenti – WhatsApp si blocca subito dopo aver toccato l’icona per aprirla.

Il bug sta interessando sia la versione “standard” che WhatsApp Business. Per ora, WhatsApp non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla possibile origine del problema e su come/quando intende intervenire.

Sotto la discussione iniziata da @MalukiMuthusi su Twitter, apprendiamo maggiori dettagli sulla dinamica del crash. In particolare, l’arresto anomalo si verifica un secondo dopo la comparsa delle chat sullo schermo; diversi utenti lo riconducono all’aggiornamento ad iOS 15.2, mentre altri sostengono di averlo riscontrato già prima dell’installazione. Anzi, in almeno un caso, l’upgrade ad iOS 15.2 sembrerebbe averlo risolto (anziché averlo causato).

Tra gli altri “rimedi”, un utente segnala la disinstallazione dell’app (previo backup dei dati) e la successiva reinstallazione. @Raqibali, invece, suggerisce di attivare la modalità aereo per poter accedere quantomeno ai messaggi già scaricati. L’app, infatti, si bloccherebbe solo quando la connessione dati è attiva. “Super strano”, fa notare ancora l’utente.

Una terza soluzione particolare è quella di aggiornare un’altra app dell’ecosistema Meta, Facebook Messenger. Per quanto possa sembrare assurdo, una volta installato l’aggiornamento, WhatsApp dovrebbe riprendere a funzionare correttamente: “Updated FB Messenger app and now WhatsApp works. Go figure”.

#WhatsApp WhatsApp is just crashing on my phone. Anyone else experiencing the same issue? pic.twitter.com/c48M3RMgOQ — maluki muthusi (@MalukiMuthusi) December 14, 2021