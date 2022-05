A quasi un mese dall’annuncio relativo alle community, WhatsApp si aggiorna e introduce una serie di novità che interessano non soltanto le chat di gruppo, ma l’esperienza d’uso dell’app un po’ a tutto tondo.

Si comincia con le reazioni: a partire dal prossimo aggiornamento, sarà possibile condividere la propria opinione senza inondare le chat con nuovi messaggi. Per usare le reazioni basterà tenere premuto a lungo su un messaggio e fare tap sull’emoji con cui si desidera reagire; le emoji di reazione rimarranno fissate alla base del fumetto, con accanto il numero di persone che hanno reagito al messaggio.

La seconda novità riguarda i proprietari dei gruppi, che potranno procedere alla rimozione di messaggi inappropriati o problematici dalle chat che amministrano. Verrà inoltre migliorata la funzione di condivisione, con un supporto espanso ai file fino a 2GB.

Per quanto riguarda le chiamate, invece, sarà possibile effettuare riunioni con un massimo di 32 partecipanti. Sale anche il limite dei partecipanti ai gruppi, passando da 256 (attuale) a 512 (il doppio).

Nei due articoli del blog dedicati all’aggiornamento, il team si concentra sulla descrizione delle community, primo tassello per rendere WhatsApp un posto a misura di aziende. Di fatto, questa funzione è pensata per fare in modo che “organizzazioni, aziende e altri gruppi riescano a comunicare in modo sicuro e a collaborare su WhatsApp”.

Le community non sono altro che aggregati di gruppi che potranno risultare utili in diverse situazioni specifiche. Si pensi per esempio al caso di un preside che voglia comunicare facilmente con i genitori, inviando le circolari da leggere dopo aver impostato i gruppi in base a un criterio specifico (ad esempio, tutti i gruppi di genitori di tutte le classi quinte).

L’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a breve. Mark Zuckerberg ha fatto sapere in un post su Facebook che il roll out delle reazioni è già iniziato giovedì, dunque non dovrebbe volerci molto prima di poter provare effettivamente le nuove funzioni.