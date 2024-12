WhatsApp: il dialer arriva su iPhone per contattare numeri non presenti nei propri contatti

WhatsApp introduce un nuovo dialer per chiamate su iPhone, permettendo agli utenti di contattare numeri non presenti nei propri contatti. La funzionalità, attualmente in fase di test nella versione beta dell'app, mira a semplificare il processo di chiamata all'interno della piattaforma di messaggistica.

Questa novità rappresenta un significativo passo in avanti per WhatsApp, avvicinandola sempre di più a diventare un'alternativa completa all'app Telefono di Apple. Con l'introduzione di iOS 18.2, difatti, gli utenti possono ora scegliere un'app di terze parti come predefinita per chiamate e messaggi di testo, aprendo nuove possibilità per servizi come WhatsApp.

L'obiettivo di WhatsApp è quello di diventare un'alternativa all'app Telefono di Apple.

Il nuovo dialer di WhatsApp si presenta con un'interfaccia simile a quella del dialer predefinito di iPhone. Gli utenti possono accedervi toccando il pulsante "+" nella scheda Chiamate dell'app. Questa funzionalità permette di effettuare chiamate a numeri non salvati nei contatti, purché siano registrati su WhatsApp, senza dover prima aggiungere il contatto alla rubrica.

Oltre al nuovo dialer, Meta ha annunciato una serie di miglioramenti per le chiamate su WhatsApp. L'azienda sta lavorando per migliorare la qualità delle chiamate, in particolare quelle video, che avranno una risoluzione più alta. Inoltre, sarà possibile avviare una chiamata con membri specifici di una chat di gruppo.

Al momento, la nuova funzionalità del dialer è in fase di roll-out graduale agli utenti di WhatsApp ed è attualmente disponibile per coloro che hanno installato l'ultima versione beta di WhatsApp tramite TestFlight.

Questi aggiornamenti sottolineano l'impegno di Meta nel migliorare costantemente l'esperienza utente di WhatsApp, rendendola una piattaforma sempre più completa e versatile per la comunicazione in mobilità. Con l'evoluzione delle funzionalità dedicate alle chiamate, WhatsApp si posiziona come un potenziale concorrente diretto delle app di telefonia tradizionali, offrendo agli utenti un'alternativa ricca di funzionalità e già ben nota fra l'utenza.