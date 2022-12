Il produttore francese Wiko è tornato sul mercato dopo un periodo abbastanza lungo di assenza. Questo ritorno lo fa ufficializzando in Cina il Wiko 5G, uno smartphone particolare poiché dotato di HarmonyOS, il sistema operativo creato e sviluppato da Huawei.

Wiko 5G è un dispositivo che va ad occupare la fascia media del mercato ma non mancano alcune caratteristiche interessanti, un prezzo aggressivo e un design accattivante, vediamo insieme le specifiche tecniche e i dettagli.

Wiko 5G: scheda tecnica

Display : 6,78″, LCD, full HD+ (2.388 x 1.080 pixel), refresh rate fino a 120Hz

: 6,78″, LCD, full HD+ (2.388 x 1.080 pixel), refresh rate fino a 120Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619

: Qualcomm Snapdragon 695 con Adreno 619 RAM : 8GB

: 8GB Memoria interna : 128/256 GB

: 128/256 GB Fotocamere posteriori:

108MP Samsung HM2, f/1.9, 1/1,52″ con HDR e supporto RAW grandangolare da 8MP, f/2.2 profondità da 2MP, f/2.4

Fotocamera anteriore : 16MP

: 16MP Batteria : 4.000mAh con ricarica rapida a 66W

: 4.000mAh con ricarica rapida a 66W Dimensioni : 164,64 x 75,55 x 7,94 mm

: 164,64 x 75,55 x 7,94 mm Peso : 191 grammi

: 191 grammi Reti : 5G

: 5G Connettività: DualSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, GLONASS, QZSS, USB Tipo-C, NFC

Fonte: Weibo

Disponibilità e prezzo

La scheda tecnica, così come il design, è molto simile a Huawei Nova 9 SE dal quale prende anche il sistema operativo HarmonyOS. Probabilmente tra Wiko e Huawei c’è stata una collaborazione per proporre questo dispositivo. Tuttavia, come sappiamo, a causa del ban di Huawei, l’azienda cinese non può commercializzare dispositivi 5G in USA ed Europa.

Il Wiko 5G, attualmente, è disponibile esclusivamente per il mercato cinese a partire dal 30 dicembre 2022, non sappiamo quando e se la commercializzazione verrà estesa anche in altri mercati. Il prezzo di partenza del dispositivo è di 1999 yuan (circa 270 euro) per il taglio di memoria 8/128 GB e 2199 yuan (circa 300 euro) per il taglio da 8/256 GB.

Fonte: Weibo

Qualora l’azienda francese dovesse decidere di portare il Wiko 5G in altri mercati, tra cui l’Italia, vi aggiorneremo sulla disponibilità e prezzi ufficiali. Cosa ne pensate del ritorno di Wiko sul mercato e nello specifico di questo dispositivo? Fatecelo sapere nei commenti. Di seguito trovate delle immagini dello smartphone.

Fonte: Weibo