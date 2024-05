La serie Huawei Pura70 sbarca in Italia, è l'inizio di una nuova era?

Huawei ha commemorato il 12° anniversario dalla nascita dell'Ascend P1 presentando la nuova generazione di smartphone della linea "P", ora conosciuta come "Pura". Dopo la decisione di non portare in Occidente gli smartphone della serie Mate 60, con enorme sorpresa il marchio cinese ha annunciato l'arrivo anche in Italia di Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra. Questi flagship vogliono dimostrare al mondo come Huawei sia ancora in grado di realizzare smartphone di altissima qualità e dalle specifiche impressionanti, nonostante tutti i divieti e gli ostacoli a cui è stata messa di fronte nel corso degli ultimi anni.

La serie Pura70 è mossa dal nuovo chipset Kirin 9010 di Huawei, con una configurazione di CPU octa-core. Il chipset comprende un core principale a 2,3GHz, tre core ad alte prestazioni a 2,18GHz e quattro unità ad alta efficienza a 1,55GHz. Completamente realizzato da Huawei con l'aiuto di SMIC, questo SoC include finalmente la connettività alle reti 5G che nei prodotti del marchio mancava in Europa da un po'.

Huawei Pura70 e Pura70 Pro

Il Huawei Pura70 presenta un design compatto e un display OLED LTPO da 6,6" completamente piatto. Il pannello offre una risoluzione di 1256 x 2760 pixel, dunque una densità di 460ppi, e una frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz. La luminosità massima arriva a picchi di 2500 nit, supportando la riproduzione di contenuti HDR.

Passando al Huawei Pura70 Pro, è dotato di un display LTPO OLED da 6,8" curvo su quattro lati che ha una risoluzione di 1260 x 2844 pixel. Ciò significa che mantiene la stessa densità di pixel del fratello minore, rendendo l'esperienza di visione identica sui due dispositivi nonostante la differente diagonale. Invariata anche la frequenza di aggiornamento e la luminosità di picco. A proteggere i display di entrambi gli smartphone ci pensa il nuovo Kunlun Glass 2, evoluzione della tecnologia proprietaria del brand che promette di essere il 100% più resistente alle cadute.

La configurazione della fotocamera di Pura70 comprende un sensore principale da 50MP equipaggiato dal meccanismo di apertura variabile a 10 stop da f/1.4 a f/4.0, una fotocamera ultrawide da 13MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 5x e OIS. Il Pura70 Pro ha la stessa fotocamera principale e dispone di una fotocamera grandangolare da 12,5MP, ma guadagna un teleobiettivo con un sensore migliore che arriva a 48MP, anche se cala lo zoom ottico a 3,5x. Il teleobiettivo può in questo caso essere utilizzato anche per la fotografia macro da una distanza minima di appena 5cm. La modalità macro è disponibile anche nei video, per risultati davvero unici.

Huawei Pura70

Huawei ha utilizzato sensori enormi, lenti dalla grande apertura e nuovi sistemi di stabilizzazione ottica per un solo obiettivo: la velocità di scatto per congelare l'attimo fotografato, riducendo il motion blur. I Huawei della serie Pura70 utilizzano anche un nuovo algoritmo Huawei XD Motion Engine per rendere ogni dettaglio chiaro ed eliminare le sfocature dovute al movimento.

Il Pura70 è dotato di una batteria da 4.900mAh che supporta la ricarica cablata a 66W, wireless da 50W e inversa da 7,5W, mentre il Pura70 Pro ha una cella da 5050mAh che si può ricaricare via cavo a 100W, wireless a 80W e può persino ricaricare wireless altri dispositivi a 20W.

Il sistema operativo è EMUI 14, nomenclatura utilizzata dal marchio in occidente per HarmonyOS 4.2 sugli smartphone, nonostante tablet e wearable vengano venduti anche da noi con quest'ultimo nome. Un po' di confusione nella nomenclatura ma la sostanza non cambia.

Entrambi i modelli sono offerti in configurazioni con 12GB di RAM e opzioni di archiviazione da 256GB per il Pura70 e 512GB per la variante Pro.

Huawei Pura70 Pro

Huawei Pura70 Ultra

Ma passiamo ora al modello di punta, Huawei Pura70 Ultra. La caratteristica più interessante e che lo distingue dai modelli base è la sua fotocamera principale da 50MP grande 1 pollice con lente retrattile. Questo design innovativo non solo esalta l'estetica elegante del dispositivo, permettendo a Huawei di mantenere lo spessore ridotto, ma ha anche una funzione pratica, ovvero quella di posizionare le lenti alla giusta distanza per i migliori risultati. Huawei ha tesato la struttura motorizzata rigorosamente. Questo meccanismo assicura un funzionamento affidabile, secondo il marchio, anche dopo 300.000 cicli.

Con la stessa apertura variabile da f/1.6 a f/4.0 e un sensore di grandi dimensioni, il Pura70 Ultra punta ad offrire la fotocamera migliore nel panorama attuale degli smartphone. Secondo Huawei, questo Ultra è capace di scattare immagini perfettamente nitide di oggetti che si muovo oltre i 300km/h.

Il comparto fotografico è completato da una serie versatile di obiettivi secondari, tra cui il teleobiettivo da 50MP con OIS e zoom ottico 3,5x visto sul modello Pro e una fotocamera da 40MP con lenti ultrawide, la quale consente agli utenti di catturare facilmente panorami mozzafiato.

Al di là delle sue capacità fotografiche, il Huawei Pura70 Ultra vanta una serie di specifiche di tutto rispetto, tra cui lo stesso display OLED LTPO da 6,8 pollici del Pura70 Pro, ma protetto da una versione di Kunlun Glass temprata con Basalto per una resistenza ai graffi ancora maggiore.

Inoltre, il Pura70 Ultra non scende a compromessi in termini di autonomia, con una robusta batteria da 5.200mAh e le stesse funzionalità di ricarica rapidissime del modello Pro. Completano il pacchetto 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Huawei Pura70 Ultra

Prezzi e disponibilità

I modelli Pura70 e Pura70 Pro sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera con scocca in vetro, mentre Pura70 Ultra è disponibile in verde e nero con una back cover in pelle vegana davvero elegante. Tutti i modelli sono disponibili da oggi presso il negozio ufficiale Huawei Store: