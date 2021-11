WindTre, spot bloccato dopo la controaccusa di Iliad

Nella giornata di ieri, 9 novembre 2021, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha emesso una nuova sentenza relativa alla faida pubblicitaria tra WindTre e Iliad. Nella sentenza – la 43bis/2021 –, l’IAP ha ordinato la cessazione dello spot WindTre dedicato alla promozione “Prova un mese gratis”. Lo spot aveva come slogan “Prova la nuova rete WindTre, primo mese gratis e senza vincoli”, giudicato ingannevole dal Giurì dopo la segnalazione da parte di Iliad.

La stessa Iliad, qualche giorno fa, era stata oggetto di una “censura” simile relativamente allo spot sulla soddisfazione dei clienti. In quell’occasione, oltre a difendersi dalle accuse del concorrente (la stessa WindTre), Iliad aveva chiesto al Giurì di dichiarare lo spot WindTre in contrasto con l’articolo 2 del Codice IAP.

In effetti, l’IAP ha riscontrato delle irregolarità anche nella pubblicità dell’azienda italiana, che parla di “prova” della nuova rete “gratis per un mese” senza specificare – si legge nella sentenza – “il contratto di durata a cui accede”.

Riportiamo per esteso la pronuncia dell’Istituto:

“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti in cui non chiarisce il rapporto tra l’offerta promozionale reclamizzata e il contratto di durata a cui accede, il quale può contrastare la promessa di gratuità e di assenza di limiti, e in questi termini ne ordina la cessazione”.

Per inciso, l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria stabilisce che le aziende debbano evitare ogni sorta di dichiarazioni o rappresentazioni ingannevoli nell’ambito della propria comunicazione commerciale, incluse “omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche” per quanto riguarda il prezzo, la gratuità o le condizioni di vendita (tra le altre cose).

Secondo Iliad, lo spot WindTre sarebbe “ingannevole sin dal primo contatto con il cliente, lasciando intendere che l’offerta sia rivolta a tutti i possibili nuovi clienti”. L’affermazione “gratis e senza vincoli”, nello specifico, fa pensare che la prova sia del tutto senza costi e che chiunque vi acceda, al suo termine, possa decidere di risolvere il rapporto senza incorrere in oneri economici o diversi.