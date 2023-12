Withings Scanwatch Nova, l'orologio diver che è in realtà uno smartwatch | Test & Recensione

Scanwatch Nova è il successore di Scanwatch Horizon, uno smartwatch ibrido che pone le funzioni di registrazioni dei parametri di salute prima di tutto il resto. Le caratteristiche tecniche di Scanwatch Nova sono le stesse di Scanwatch 2, di cui potete leggere la recensione a questo indirizzo: Withings ScanWatch 2, lo smartwatch ibrido più avanzato del mondo. La principale differenza è l’estetica, poiché se ScanWatch 2 è un’orologio dal design più classico, un “fashion watch”, Nova è un “diving watch”, anche se non ha le stesse funzioni.

Come è fatto

Il quadrante è in acciaio, da 42mm, disponibile nei colori nero, blu e verde. La ghiera ruota, così come la corona, che in questo caso è il sistema per interagire con le funzioni smart. Nella parte superiore del quadrante c’è il piccolo schermo OLED a scala di grigi, è grande 0,63” e la densità pixel è di 282ppi. Questi dati significano semplicemente che la definizione dei caratteri è tale da non far scorgere i singoli pixel: caratteri, simboli e immagini sono molto nitidi. Opposto allo schermo OLED c’è una complicazione usata per indicare il raggiungimento degli obiettivi passi giornalieri, una scala dallo zero al cento percento.

Una copertura in ceramica ricopre la ghiera, e il vetro zaffiro, oltre ad essere molto resistente, riduce i riflessi. Oltre all’accelerometro interno, include un sensore che rileva la pressione ambientale, usato principalmente come altimetro e il modulo TempTech 24/7, in grado di rilevare la temperatura corporea. Potete indossarlo come un diving watch classico, resiste fino a 10 atmosfere.

La batteria offre un’autonomia fino a 30 giorni circa, mentre basteranno due ore per ricaricare completamente la batteria. È possibile ottenere questo risultato evitando di tenere lo schermo acceso e disabilitando l’accensione automatica alla rotazione del polso, mentre sfruttando maggiormente lo schermo e le notifiche, la batteria durerà qualche giorno in meno. La comunicazione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth a basso consumo.

Il cinturino è in acciaio satinato, e nella confezione, oltre al Nova, è presente anche un secondo cinturino in gomma e tutti gli accessori per sostituirlo.

Come collegarlo allo smartphone

Per sfruttare al meglio Nova è necessario connetterlo al proprio smartphone attraverso l'app "Withings", disponibile su iPhone e Android. Una volta scaricata l'applicazione e creato un account, lo smartphone individuerà automaticamente l'orologio e mostrerà un tutorial rapido sulle principali funzioni dopo la connessione. Questo tutorial è veloce, coinvolgente e merita di essere seguito per impostare gli obiettivi di fitness e apprendere il corretto utilizzo delle misurazioni.

Attraverso l'app è possibile personalizzare l'orologio in diversi modi. Si possono selezionare le applicazioni che invieranno notifiche, calibrare le lancette se necessario, e attivare un tasto di scelta rapida. Quest'ultimo consente di accedere direttamente a una funzione tenendo premuta la corona, ad esempio per avviare rapidamente la registrazione di un'attività fitness. È inoltre possibile gestire l'accensione automatica dello schermo in base ai movimenti del polso e personalizzare gli schermi, scegliendo quali funzioni visualizzare e in che ordine.

È possibile migliorare ulteriormente l'ergonomia d'uso rimuovendo funzioni non utilizzate. Nei menu secondari è possibile impostare il polso su cui indossare l'orologio per migliorare la precisione delle misurazioni, attivare l'allarme in caso di frequenza cardiaca troppo alta o bassa, e selezionare la tipologia di allenamenti da registrare, avendo a disposizione molte opzioni tra cui scegliere.

Cosa permette di fare Scanwatch Nova ?

Quali sono le funzioni smart offerte dal Withings Nova? Sno presenti le notifiche di base, con un motore a vibrazione che avvisa l'arrivo di chiamate o messaggi, visualizzati in anteprima sul piccolo schermo. Di base vengono attivate solo le notifiche essenziali, come quelle dei messaggi, ma avrete il controllo completo sulla selezione delle applicazioni autorizzate a inviare avvisi vibranti al polso.

È possibile registrare attività fisiche, con la modalità di rilevamento automatico simile a quella dell'Apple Watch. Tra le opzioni troviamo sessioni di respirazione, conteggio dei passi giornalieri, monitoraggio del battito cardiaco durante il giorno e la notte, oltre a avvisi per l'immobilità prolungata. Le misurazioni avanzate includono la possibilità di effettuare un ECG e monitorare le variazioni della temperatura corporea, una caratteristica innovativa per gli smartwatch ibridi introdotta per la prima volta su ScanWatch 2, e ora presente anche su Nova. Le variazioni di temperatura corporea possono indicare imminenti problemi di salute, mentre il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue o delle variazioni del battito cardiaco può identificare potenziali altri disordini fisici. Indossandolo di notte, è anche possibile valutare la qualità del sonno e apportare eventuali modifiche alla routine per migliorare il riposo.

Withings Nova offre praticamente tutte le funzioni, tranne il GPS. Se desiderate tracciare percorsi durante l'allenamento e ottenere misurazioni più precise della distanza percorsa, sarà necessario abilitare l'uso del GPS dello smartphone.

Prova d’uso dello Scanwatch Nova

Withings Nova rappresenta una combinazione equilibrata tra uno smartwatch di base e una fitness band avanzata, concentrando gran parte delle sue caratteristiche sull'analisi dei segnali corporei, che vanno dal battito cardiaco alla saturazione dell'ossigeno e alle variazioni della temperatura corporea. L'utilità di tali dati può variare; se siete in buona salute, il monitoraggio di questi parametri può essere visto come un livello aggiuntivo di sicurezza. Tuttavia potrebbero non essere funzioni utilizzate attivamente, a meno che non siate affetti da qualche disturbo di salute, momento in cui assumono un'importanza decisamente maggiore.

È importante notare che le misurazioni fornite sono numerose, precise e organizzate in modo conveniente all'interno dell'applicazione. È possibile mantenere un ampio storico dei dati attraverso la sincronizzazione con lo smartphone, mentre l'orologio stesso può memorizzare fino a sette giorni d’informazioni.

Per coloro che sono meno sensibili alle questioni legate alla salute, specialmente se sono giovani e in buona forma, le altre funzioni di Nova offrono una raccolta basilare delle caratteristiche degli smartwatch moderni. Le notifiche sono pratiche, anche se lo schermo di dimensioni ridotte consente solo un'occhiata veloce e non consente l'interazione diretta con le applicazioni. Ad esempio, non è possibile rispondere rapidamente a un messaggio, e le chiamate non possono essere gestite dal dispositivo, dato che non include microfoni o altoparlanti. La capacità di interazione con lo smartphone dipenderà quindi dalle vostre esigenze. Personalmente, ritengo che queste notifiche siano più che sufficienti per fornire una panoramica rapida e decidere se è necessario rispondere immediatamente o se è possibile ignorare la notifica.

Le funzioni legate allo sport sono adeguate per chi desidera mantenere la forma fisica, ma le misurazioni potrebbero non essere all'altezza delle aspettative di un appassionato, specialmente se preferisce un dispositivo specifico per il fitness, come un prodotto Garmin.

Per sfruttare al massimo le funzioni di Nova dovrete tenerlo indossato anche durante la notte, dato che monitora il sonno tramite tutti i parametri vitali e anche la temperatura. E lo stesso vale ovviamente durante le sessioni sportive. Dovrete chiedervi se riuscirete a tenerlo al polso senza che vi disturbi troppo; se Scanwatch 2 è più sottile e leggero, la cassa più grande e il cinturino in acciaio possono essere più fastidiosi da usare in queste situazioni, dove una fitness band o anche l’Apple Watch sono meno invasivi. Ogni persona ha una sensibilità differente, valutate quanto avete appena letto in base alle vostre abitudini.

Quanto dura la batteria di Withings Nova ?

L'autonomia della batteria si estende a circa un mese con un utilizzo leggero, comprendente l'attivazione delle funzioni basilari, misurazioni automatiche e alcune sessioni sportive a settimana. In caso di un utilizzo più intensivo, ci si può aspettare un'autonomia di circa venti giorni o poco più. In media, la ricarica sarà necessaria approssimativamente una volta al mese.

Verdetto: chi dovrebbe acquistare Withings Nova ?

Withings Nova offre praticamente tutte le funzioni desiderabili e le misurazioni sono accurate. Va oltre le capacità di molti altri smartwatch grazie all'aggiunta della misurazione della variazione della temperatura corporea.

Le funzioni di notifica sono di base, ma soddisfano le esigenze di molti utenti. Le misurazioni delle attività sportive sono discrete, pur mantenendo un buon livello di precisione. Purtroppo manca il GPS, ma l’autonomia arriva fino a 30 giorni.

Il design è un punto di forza, conferendo a Nova l’aspetto di un orologio da diving. Rispetto allo Scanwatch 2, che offre le stesse caratteristiche tecniche a un prezzo di circa 350 euro, Nova costa quasi il doppio (599,95 euro). Certo è esteticamente più prezioso, tuttavia dovrebbe probabilmente costare un po’ meno. Ma se il prezzo non è un problema, potrete acquistare un orologio smart dal look unico.