Xiaomi 12 e MIUI 13 presentati durante un evento lungo quattro ore?

Ad oggi, 22 novembre 2021, la data di presentazione di Xiaomi 12 e MIUI 13 è ancora un’incognita. Secondo alcune voci circolate sui social asiatici, l’evento di lancio del nuovo flagship sarebbe in agenda per il 16 dicembre, e in quell’occasione dovrebbe essere svelata anche la versione aggiornata della user interface di Xiaomi basata su Android 12.

I leak, inoltre, dicono che l’evento sarà molto lungo, essendo in programma per quattro ore dalle 19:30 alle 23:30 (12:30-16:30, secondo il nostro fuso orario). I fan di Xiaomi sanno che le presentazioni del brand si sono sempre distinte per la loro durata. Questa volta, però, dietro alla lunghezza ci sarebbe una ragione più che valida: Xiaomi 12 potrebbe fare il suo debutto in combo con MIUI 13, anche perché i test sono già partiti e la lista dei dispositivi aggiornabili è pressoché definitiva. Saranno nove, in particolare, i primi smartphone a ricevere MIUI 13:

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 10S;

Redmi K40 Pro+ e Redmi K40 Pro;

Redmi 40.

Il grande giorno di Xiaomi, dunque, potrebbe essere (quasi) arrivato. I portavoce del marchio ancora non si sbilanciano, ma i leaker non hanno dubbi: molto probabilmente, le tempistiche di lancio e uscita saranno simili a quelle dell’anno scorso, con la serie 11 annunciata a fine 2020 e messa in commercio a inizio 2021.

Xiaomi 12 seguirà a ruota il lancio del nuovo SoC di Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, che dovremmo ritrovare proprio sul dispositivo di punta di casa Xiaomi.

Negli anni passati, l’azienda cinese ha sempre presentato i suoi top di gamma nella stagione primaverile. Da poco, invece, assistiamo alla tendenza – comune a diversi produttori – di anticipare di alcuni mesi i rispettivi lanci. È il caso di OnePlus 10 Pro, che potrebbe arrivare anche lui prima del previsto, forse già a gennaio o a febbraio 2022.