OnePlus 10 Pro, un leak rivela il nuovissimo design

Ormai è (quasi) ufficiale: mancano pochi mesi al lancio di un nuovo smartphone OnePlus. Prima dell’uscita del prossimo flagship, però, occorre aspettare l’annuncio del chipset Qualcomm Snapdragon 898, che probabilmente arriverà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Il nuovo flagship – OnePlus 10 Pro – avrà a bordo proprio SD898 (o 895, a seconda del nome con cui verrà commercializzato) e sarà un telefono “rivoluzionario”. Andiamo a vedere perché.

In primis, OnePlus 10 Pro sarà fortemente ispirato a Oppo. Pete Lau, Chief Product Officer delle due aziende, ritiene che l’integrazione con Oppo sia il punto di partenza dell’era “2.0” di OnePlus. Tale scelta andrà a ripercuotersi direttamente su OnePlus 10 Pro, il primo telefono a essere rilasciato dopo la fusione tra Oppo e OnePlus.

Dalle immagini trapelate appare chiaro che OnePlus 10 Pro è uno smartphone “diverso”. La prima differenza, rispetto agli altri modelli OnePlus, sta nel design della fotocamera, caratterizzata da bordi alti e stondati che superano un po’ la metà del dispositivo. Tre gli obiettivi installati insieme a un flash LED; la fotocamera principale sarà da 64MP.

Le immagini arrivano da @OnLeaks x @ZoutonUS e si basano su un prototipo reale. Il design sembra essere quello definitivo, ma non è detto che qualche dettaglio non vari prima del rilascio ufficiale.

Secondo Zouton, OnePlus 10 Pro misurerà 163,2 mm x 73,6 mm x 8,7 mm e avrà un display da 6,7″ a 1440p. Considerevole il peso, dal momento che questo OnePlus si baserà su una struttura in metallo. Parlando sempre del display, il refresh rate potrebbe essere pari a 120Hz. Si tratta ovviamente di ipotesi: l’unica cosa “certa”, per ora, è che il retro si presenterà così come lo vediamo nelle foto.

Si prevede inoltre che la serie OnePlus 10 sarà la prima a essere lanciata con il sistema operativo unificato sviluppato da Oppo e OnePlus.