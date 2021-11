MIUI 13: rivoluzione in arrivo per gli smartphone Xiaomi

“MIUI sta facendo ogni sforzo per migliorare e farà sicuramente meglio“. Queste le parole del CEO di Xiaomi Lei Jun, che si prepara ad annunciare l’uscita della nuova skin di Android progettata per gli smartphone Xiaomi. “MIUI 13 uscirà alla fine dell’anno e spero che sarà all’altezza delle aspettative di tutti”, ha dichiarato l’imprenditore l’estate scorsa, promettendo importanti modifiche che renderanno MIUI 13 un’interfaccia relativamente diversa rispetto a MIUI 12.

Gli utenti della versione precedente, infatti, hanno riscontrato diversi bug nell’utilizzo dello smartphone dovuti proprio alla scarsa ottimizzazione dell’interfaccia. In compenso, l’azienda si è mostrata fin da subito sollecita nel risolvere i numerosi inconvenienti e far fronte ai vari reclami. Grazie agli sforzi del team di Xiaomi, i problemi registrati si sono notevolmente ridotti.

La fluidità e la stabilità di MIUI, dunque, sta gradualmente aumentando, e la versione 13 si preannuncia decisamente più affidabile sotto questo punto di vista. Nonostante le critiche pervenute in un primo momento, MIUI si riconferma una delle migliori skin di Android almeno fra quelle sviluppate dai produttori cinesi.

Si unisce al coro degli apprezzamenti il direttore generale del marchio Redmi Lu Weibing, che giudica “perfetto” il connubio tra questa skin e il nuovo Redmi Note 11 Pro: a suo dire, infatti, è proprio l’ottimizzazione offerta da MIUI a garantire allo smartphone prestazioni così notevoli sul lato batteria.

Di recente, il popolare leakster di Weibo @DCS ha confermato che MIUI 13 sarà un firmware completamente diverso dai suoi predecessori. Molte delle interfacce di sistema avranno una nuova UX e – in definitiva – MIUI 13 si preannuncia “rivoluzionaria” su tutti i fronti.

Sempre secondo i leaker, il rilascio in Cina dovrebbe partire il mese prossimo, mentre a livello mondiale l’arrivo è previsto per il febbraio 2022. Come è ovvio, solo i dispositivi basati su Android 11 e Android 12 potranno installare la nuova skin.