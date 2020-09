Xiaomi, non solo Mi 10T: in Italia anche Mi Watch

Giornata ricca di annunci di Xiaomi. Durante l’evento che ha visto protagonista la famiglia Mi 10T, il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Italia del suo smartwatch Mi Watch. Sarebbe il primo del brand ad arrivare nel Vecchio Continente. Le caratteristiche tecniche non sono un mistero essendo già stato annunciato per il mercato cinese, seppur con una denominazione diversa.

Mi Watch gode di un display AMOLED di forma circolare da 1,39 pollici (risoluzione 454 x 454 pixel e 450 nits). È possibile scegliere tra oltre 100 quadranti colorati e personalizzarli ulteriormente con le proprie foto. Una delle caratteristiche peculiari è la leggerezza, solo 32 grammi. Lo smartwatch è dotato, inoltre, di due pulsanti fisici sul laterale che forniscono immediatamente accesso a oltre 117 modalità sportive.

Presenti ovviamente tutte le funzioni tipiche di questa tipologia di dispositivi: tracciamento del battito cardiaco, monitoraggio del sonno e del livello di ossigeno nel sangue, tracciamento dell’attività sportiva, contapassi, ricezione di notifiche e molto altro. Mi Watch è perfetto anche per il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM. Per le attività all’esterno, vengono in aiuto il GPS, la bussola e il barometro. Il tutto è alimentato da una batteria da 420 mAh che – a detta dell’azienda – dovrebbe assicurare un’autonomia di due settimane. Mi Watch, infine, supporta anche l’assistente vocale Amazon Alexa.

Mi Watch arriverà in Italia a partire da dicembre al prezzo di 119,99 euro.

Per l’occasione, la casa cinese ha annunciato anche il caricabatteria da 65W con tecnologia GaN, che assicura una maggiore efficienza in dimensioni più ridotte. Dotato di una porta Type-C, offre una potenza massima in uscita di 65 W per laptop e 50 W per smartphone, riuscendo ad alimentare un Mi 10 Pro da 0 a 100% in soli 45 minuti.

Mi 65W Fast Charger sarà disponibile inizialmente presso Mi Store Italia e Amazon a partire da fine ottobre al prezzo di 39,99 euro.