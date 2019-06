Xiaomi: quali prodotti sono disponibili ufficialmente in Italia? La lista completa

In occasione dell'arrivo di Mi 9T ecco la lista dei prodotti ufficialmente distribuiti in Italia da Xiaomi. Smartphone, cuffie, auricolari, dispositivi di domotica, scooter e molto altro.

Xiaomi sta riscuotendo un enorme successo in Italia. Come ormai ben sappiamo, il produttore cinese non ha a catalogo solo smartphone e Mi Band, ma tutta una serie di prodotti dei generi più disparati. Molti dei quali però restano confinati al mercato cinese e molti di noi ci chiediamo quali prodotti del marchio sono ufficialmente disponibili anche in Italia. In occasione dell’arrivo sul mercato di Mi 9T – disponibile solo per oggi (19 giugno) a 299 euro su Amazon e sullo store online (da domani, 20 giugno, partirà da 329 euro) – abbiamo pensato di elencare tutti i prodotti del brand che potete acquistare in Italia.

Prima di cominciare ricordiamo che Xiaomi dispone di un proprio store online mi.com oltre che dei negozi fisici Mi Store ad Arese, Novate Milanese, Venezia, Marcianise e Roma Valmontone. Inoltre, è possibile trovare dei prodotti Xiaomi in alcune catene di supermercati come Carrefour, Auchan, Esselunga e Il Gigante e nelle più grandi catene di elettronica come Unieuro, Euronics, Trony, Expert e Mediaworld. Senza ovviamente dimenticare la possibilità di acquistare attraverso Amazon, come nel caso del già citato Mi 9T.

Smartphone

Smartwatch e Smartband

Mi Band 4 (disponibile dal 26 giugno)

Mi Band 3

Amazfit Bip

Amazfit Pace

Amazfit Verge

Amazfit Stratos

Cuffie, auricolari e speaker

Mi True Wireless Earphones

Mi In-Ear Headphones Basic

Mi Bluetooth Headset Basic

Mi Bluetooth Audio Receiver

Mi in-Ear Headphone Pro

Mi Sports Bluetooth

Mi Noise Canceling Earphones e modello con connettore Type-C

Mi Headphones Comfort

Mi Pocket Speaker 2

Mi Bluetooth Speaker

Accessori Smartphone

Mi Power Bank 5.000 mAh

Mi Power Bank 2 10.000 mAh

Mi Power Bank 2S 10.000 mAh

Mi Power Bank 2C 20.000 mAh

Mi Selfie Stick

Mi Car Charge

Mi Wireless Charger Set 20W

Mi Wireless Charging Pad

Domotica

Lampadine Philips Wi-Fi Bulb E27

Lampadina Mi LED Smart Bulb

Luce notturna con sensore di movimento Mi Motion Activated Night Light

Set di sensori Mi Smart Sensor Set

Bilancia Mi Body Composition Scale

Lampada da letto MI Bedside Lamp

Sensore di umidità e temperatura Mi Monitor temperature & Humidity

Telecamera Mi Home Security Camera 360° 1080p

Mi TV Box S

Veicoli e molto altro

Mi Electric Scooter Pro

Mi Electric Scooter

Ninebot

Mi Laser Projector 150

Valigia 90 Point Luggage

Mi Air Purifier Pro

Aspirapolvere Roidmi F8 Storm

Penne Mi Aluminum Rollerball Pen

Ombrello idrorepellente

Robot Mi Bunny Robot Builder

Zaino Mi Business Backpack

Zaino Mi City Backpack

Zaino monospalla Mi City Slinbag

Spazzolino Mi Electric Toothbrush

Cubo antistress Mi Fidget Cube

Cuoci-riso Mi IH Rice Cooker

Bollitore Mi Smart Kettle

Lampada da scrivania Mi Led Desk Lamp

Action Cam Mi Mijia Action Camera 4K

Fotocamera Mi Sphere Camera Kit

Mouse Wireless Mi Portable Mouse

Set di cacciaviti Mi Wiha Precision Screwdriver

Asciugamani

La maggior parte dei prodotti inclusi in quest’ultima categoria sono disponibili solo nei Mi Store e sul marketplace di Amazon fatta accezione per Mi Electric Scooter, Mi Electric Scooter Pro e lo spazzolino Mi Electric Toothbrush che sono disponibili anche sullo store online mi.com.

Insomma, si tratta di una lista lunga ma ancora ristretta rispetto a tutti i prodotti disponibili sul mercato cinese. L’ammazza-zanzare di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo, per esempio, non è disponibile in Italia. Il catalogo di Xiaomi è comunque in continua evoluzione grazie anche alla volontà del produttore di espandere sempre più il proprio ecosistema fuori dai confini nazionali.