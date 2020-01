Xiaomi spiega perché la fotocamera sotto il display è ancora lontana

Con la ricerca di un design a tutto schermo, i produttori si sono messi a sperimentare varie soluzioni per nascondere la fotocamera anteriore. Abbiamo visto fotocamere mosse da un meccanismo a scorrimento, incastonate in un notch, display con fori e moduli posteriori ribaltarsi. A quanto pare, la prossima frontiera sarà la fotocamera sotto il display. OPPO e Xiaomi hanno già mostrato un loro prototipo sottolineando sempre che le sfide tecnologiche da affrontare sono tante soprattutto se si vuole raggiungere la stessa qualità garantita dalle soluzioni “tradizionali”.

A rivelarci quali sono queste sfide ci ha pensato il Vicepresidente di Xiaomi, Lu Weibing, che in un post pubblicato sul social network cinese Weibo ha spiegato perché – secondo lui – al momento una tale tecnologia non è ancora pronta per raggiungere il mercato di massa. Il tutto ha a che fare con la densità dei pixel degli attuali schermi per smartphone, che gioca un ruolo significativo nella trasmissione della luce necessaria per la fotocamera posizionata al di sotto del display. Weibing spiega che questa densità è attualmente troppo elevata per far penetrare abbastanza luce.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019

Dunque, la telecamera potrebbe sfruttare troppa poca luce e – di conseguenza – le foto verrebbero scure e con una qualità ben lontana da quella attuale. Se da una parte serve più luce; dall’altra, non è possibile nemmeno ridurre la densità dei pixel perché altrimenti si abbasserebbe la qualità del display causando delle “macchie di colore in corrispondenza della zona di visualizzazione”. Pertanto, con le attuali capacità tecniche, è impossibile trovare una soluzione efficace che permetta di mantenere alta sia la qualità del display sia quella della fotocamera.

Weibing conclude che l’intero settore è al lavoro per trovare la giusta soluzione, ma che per il momento la fotocamera sotto il display è una tecnologia ancora lontana dalla produzione di massa. Insomma, nonostante alcune anteprime, ci toccherà aspettare ancora molto prima di vederla arrivare effettivamente sul mercato.