Xiaomi: ecco come funziona la fotocamera sotto il display

Per utilizzare la fotocamera sotto il display, Xiaomi sfrutta un vetro trasparente ad alta trasmissione e a bassa riflettanza intorno al sensore da 20 Megapixel permettendo così alla luce di entrare.

Nella giornata di ieri, OPPO e Xiaomi hanno pubblicato un video mostrando il loro prototipo di smartphone con fotocamera integrata sotto il display. I problemi dell’implementazione di un sensore fotografico sotto lo schermo sono molteplici, qualche chiarimento in merito al funzionamento arriva direttamente da Wang Xiang – VP dell’azienda di Lei Jun – che ha spiegato la nuova tecnologia.

È bene specificare come si tratti ancora di un prototipo basato sul top di gamma Mi 9, come sottolineato anche da Donovan Sung sul suo profilo Instagram. Xiaomi sta dunque sperimentando la possibilità di nascondere la fotocamera e di dire addio a slider e notch. Nel documento si spiega che quando la fotocamera frontale viene attivata, l’area del display che circonda il sensore diventa immediatamente trasparente lasciando entrare luce.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019

La porzione di display trasparente si ottiene grazie all’utilizzo di un particolare vetro caratterizzato da una bassa riflettanza e alta trasmissione. Lo schermo poi funziona normalmente senza creare problemi di fruizione quando non viene utilizzata la fotocamera frontale. Nel caso specifico, Xiaomi adotta un sensore da 20 Megapixel sfruttando lo stesso display come lente. Con questa combinazione – secondo il produttore – sarà possibile scattare selfie più chiari e nitidi rispetto alla soluzione del foro sul display. Una volta spento, lo schermo diventa completamente nero e la fotocamera non sarà visibile.

Fino a qualche giorno fa, la nuova soluzione sembrava davvero lontana ma ora invece sembra essere molto più vicina di quello che si possa pensare. Non sappiamo quale smartphone integrerà la nuova tecnologia e l’azienda non ha rilasciato nemmeno informazioni circa un possibile arrivo sul mercato. Il primo dispositivo a integrare la fotocamera sotto il display potrebbe essere il prossimo Mi Mix 4, in quanto la serie Mi Mix è sempre stata la linea più innovativa di Xiaomi. Staremo a vedere!